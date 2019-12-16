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Güngören'de korkutan yangın!
Güngören'de korkutan yangın!
İstanbul Güngören'de bir apartmanın çatısı alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle binalarda oturanlar tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
16 Aralık 2019 Pazartesi 14:31
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