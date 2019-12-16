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Güngören'de korkutan yangın!

İstanbul Güngören'de bir apartmanın çatısı alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle binalarda oturanlar tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
16 Aralık 2019 Pazartesi 14:31

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