Güngören'de kumaş yıkama fabrikasında yangın
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi
İSTANBUL (AA) - Güngören'de 7 katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir kumaş yıkama fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süreden büyüyen alevler çatıyı kapladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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