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  3. GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 5 YARALI (1)

GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 5 YARALI (1)

Güngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 5 YARALI (1)

Güngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan bina

-Yaralılardan görüntü

-İtfaiye müdahalesi

-Detaylar

Kaynak: DHA

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