GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 5 YARALI (1)
Güngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Güngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan bina
-Yaralılardan görüntü
-İtfaiye müdahalesi
-Detaylar
Kaynak: DHA
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