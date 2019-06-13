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  3. Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı

Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Güngören Merkez Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, kaymanın olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı

Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: İHA

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