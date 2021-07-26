Ateş bacayı sardı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in romantik kaçamağı! Mega yatlarında aşk tazeledilerTrabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiSon dakika | MHP lideri Bahçeli'den Kıbrıs açıklaması: Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır, Ankara’yla Kıbrıs’ın kaderi birdir.AK Parti İl Başkanlığı'nda yaşanan intihar girişimi korku dolu anlar yaşattı!Kanser hastası eşini boğarak öldürdü, silahı başına ateş ederek intihar ettiSon Yaz dizisinde üzen vedalar gerçekleşmişti! Başrol için bomba isme teklif gitti!Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izleÇağatay Akman kız arkadaşına taciz etti, karakolluk oldu! Arkadaşları gazetecilere saldırdı!e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı | Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?Camii İmam Hatibi Enes Durmazgider hayatını kaybetti
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Günlerce konuşulmuştu! Gülşen'in olay yaratan transparan kıyafetini fenomen Duygu Özaslan da giydi! Bakın en çok kime yakıştırıldı

Günlerce konuşulmuştu! Gülşen'in olay yaratan transparan kıyafetini fenomen Duygu Özaslan da giydi! Bakın en çok kime yakıştırıldı

Gülşen'in konserinde giydiği ve günlerce konuşulmasına sebep olduğu transparan kıyafetin aynısını fenomen Duygu Özaslan da giyerek verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı

Günlerce konuşulmuştu! Gülşen'in olay yaratan transparan kıyafetini fenomen Duygu Özaslan da giydi! Bakın en çok kime yakıştırıldı

Şarkıcı Gülşen'in  Gülşen'in Alaçatı'daki bir mekanda sahnede giydiği transparan kıyafet olay olmuş günlerce gündemden düşmemişti. Hayranlarının bir çoğu şarkıcıyı eleştirirken bazıları ise beğendiklerini dile getirmişti. 

"GÜLŞEN'E AŞIRI YAKIŞAN PANTOLONDAN ALDIM"

Bunun ardından her yaptığı olay olan fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in sahnede giydiği kıyafetin aynısından giyerek gündeme gelmeyi başardı. 

Günlerce konuşulmuştu! Gülşen'in olay yaratan transparan kıyafetini fenomen Duygu Özaslan da giydi! Bakın en çok kime yakıştırıldı

Özaslan iç çamaşırının üzerine giydiği  transparan kıyafetle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak "Gülşen'e aşırı yakışan pantolondan almışımdır" diye yazdı.

Günlerce konuşulmuştu! Gülşen'in olay yaratan transparan kıyafetini fenomen Duygu Özaslan da giydi! Bakın en çok kime yakıştırıldı

Takipçileri ise fenomenin paylaşımının altına çok beğendiklerini ve Gülşen'den daha çok yakıştığını dile getiren yorumlarda bulundular.

Özaslan evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la tatiline devam ediyor.

Günlerce konuşulmuştu! Gülşen'in olay yaratan transparan kıyafetini fenomen Duygu Özaslan da giydi! Bakın en çok kime yakıştırıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT