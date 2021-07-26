Günlerce konuşulmuştu! Gülşen'in olay yaratan transparan kıyafetini fenomen Duygu Özaslan da giydi! Bakın en çok kime yakıştırıldı

Şarkıcı Gülşen'in Gülşen'in Alaçatı'daki bir mekanda sahnede giydiği transparan kıyafet olay olmuş günlerce gündemden düşmemişti. Hayranlarının bir çoğu şarkıcıyı eleştirirken bazıları ise beğendiklerini dile getirmişti.

"GÜLŞEN'E AŞIRI YAKIŞAN PANTOLONDAN ALDIM"

Bunun ardından her yaptığı olay olan fenomen Duygu Özaslan, Gülşen'in sahnede giydiği kıyafetin aynısından giyerek gündeme gelmeyi başardı.

Özaslan iç çamaşırının üzerine giydiği transparan kıyafetle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak "Gülşen'e aşırı yakışan pantolondan almışımdır" diye yazdı.

Takipçileri ise fenomenin paylaşımının altına çok beğendiklerini ve Gülşen'den daha çok yakıştığını dile getiren yorumlarda bulundular.

Özaslan evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la tatiline devam ediyor.