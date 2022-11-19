Günlerdir aranan adamın şüpheli ölümü! Ormanlık alanda ölü bulundu, vücudunun çeşitli yerlerinde...

Olay Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleşti. Yaklaşık 10 gün önce evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden hiçbir şekilde haber alınmayan 43 yaşındaki E.S. için yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Günlerdir kendisinden haber alınamayan adam, ormanlık alanda otomobil içinde ölü olarak bulundu.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ormanlık alana ineklerini aramak üzere giden A.K.'nin bir otomobilin içinde erkek cesedine rastlaması ve polise ihbarda bulunması üzerine cesedin 10 gün önce kaybolan E.S.'ye ait olduğu tespit edildi.

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Başında göğsünde kurşun yaralarına rastlanan ve ayrıca elinden de vurulduğu belirlenen E.S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.