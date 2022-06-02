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Günlerdir gökyüzünün renginden deprem olacak diye korkanlara duyurulur! Sebebi açıklandı!

Günlerdir havadaki değişim ve yoğun sepya görüntüsünün nedenini "Deprem olacak" şeklinde değerlendirenler için yeni açıklama yapıldı.

Günlerdir gökyüzünün renginden deprem olacak diye korkanlara duyurulur! Sebebi açıklandı!

Geçmek bilmeyen kış aylarının ardından, sıcak havaya ve yaz ayına kavuşan vatandaşlar, yoğun nem ve gökyüzü rengi sebebiyle endişe duymaya başladı. Eski batıl inançlara göre havanın rengindeki değişiklik deprem habercisi olarak görülüyordu. Günümüzde halen daha bu inanışın devam etmesiyle birlikte arama motorlarında "Deprem belirtileri" başlıkları araştırılmaya başlandı. 

Günlerdir gökyüzünün renginden deprem olacak diye korkanlara duyurulur! Sebebi açıklandı!

TOZ AŞINIMI

Elde edilen bilgilere göre; günlerdir Türkiye'nin birçok ilinde görülen sepya ve pembe görüntüler, Suriye'den gelen toz aşınımı sebebiyle oluştu.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiye göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Günlerdir gökyüzünün renginden deprem olacak diye korkanlara duyurulur! Sebebi açıklandı!

Giderek artış göstereceği bilinen toz aşınımı başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukları da beraberinde getirecek.

Günlerdir gökyüzünün renginden deprem olacak diye korkanlara duyurulur! Sebebi açıklandı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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