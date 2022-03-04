Günlerdir haber alamayan annesi Müge Anlı'ya başvurmuştu! Umut dolu bekleyiş son buldu: Fatih Savaş'ın cansız bedeni bulundu

Alınan bilgilere göre İstanbul'da kurye olarak çalışan 17 yaşındaki Fatih Savaş isimli genç 12 Şubat Cumartesi günü arkadaşı İ.Y. ile yaşadığı kavganın ardından ağabeyinin kendisine kızması sonrası telefonunu yere fırlatmış ve ailesi o günden bu yana kendisinden haber alamamıştı. Bunun üzerine Savaş'ın annesi ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.