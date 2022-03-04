Günlerdir haber alamayan annesi Müge Anlı'ya başvurmuştu! Umut dolu bekleyiş son buldu: Fatih Savaş'ın cansız bedeni bulundu
Günlerdir haber alamayan annesi Müge Anlı'ya başvurmuştu! Umut dolu bekleyiş son buldu: Fatih Savaş'ın cansız bedeni bulundu
İstanbul'da arkadaşı İ.Y. ile kavga ettikten sonra kendisinden haber alamayan Fatih Savaş için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. İki haftadır ailesinin umutla güzel haberini beklediği 17 yaşındaki genç, Şişli'deki bina inşaatının su dolu çukurunda ölü bulundu.