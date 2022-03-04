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  3. Günlerdir haber alamayan annesi Müge Anlı'ya başvurmuştu! Umut dolu bekleyiş son buldu: Fatih Savaş'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir haber alamayan annesi Müge Anlı'ya başvurmuştu! Umut dolu bekleyiş son buldu: Fatih Savaş'ın cansız bedeni bulundu

İstanbul'da arkadaşı İ.Y. ile kavga ettikten sonra kendisinden haber alamayan Fatih Savaş için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. İki haftadır ailesinin umutla güzel haberini beklediği 17 yaşındaki genç, Şişli'deki bina inşaatının su dolu çukurunda ölü bulundu.

Günlerdir haber alamayan annesi Müge Anlı'ya başvurmuştu! Umut dolu bekleyiş son buldu: Fatih Savaş'ın cansız bedeni bulundu 115

Alınan bilgilere göre İstanbul'da kurye olarak çalışan 17 yaşındaki Fatih Savaş isimli genç 12 Şubat Cumartesi günü arkadaşı İ.Y. ile yaşadığı kavganın ardından ağabeyinin kendisine kızması sonrası telefonunu yere fırlatmış ve ailesi o günden bu yana kendisinden haber alamamıştı. Bunun üzerine Savaş'ın annesi ATV ekranlarında yayınlanan  Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.