Günlük burç yorumları 1 Haziran Pazartesi 2020

Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 1 Haziran Pazartesi burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 1 Haziran 2020 Pazartesi dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Koç;

Haftanın ve ayın ilk gününde, alacak olduğunuz pozitif etkiler ile beraber yaşamsal konularda var olan planlarınızı dilediğiniz gibi uygulamaya koyma şansınız var. İletişim konularında da yüksek enerjiye sahipsiniz. Fiziksel ve duygusal olarak yaşanabilecek tüm olumsuzlukları bir kenara bırakmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni deneyimler elde edebilirsiniz. İlişkinizi daha faklı boyutlarda yaşama arzunuz var. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bugünlerde her şeyin iyiye gitmesiyle beraber daha huzurlu ve mutlu olabilirsiniz. Sorunlar ve sıkıntılar geride kalmaya başlayacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Boğa;

Bulduğumuz özelliklerle ise bazen insanlara şans verirken, bazen de hayatımızdan insan çıkarabiliyoruz. Doğa ve pozitif enerji yasası bunları gerektiriyor. Yeni ay bize ne der, yıldızlar şans vermek için bizimi bekliyor diye düşündüğümüz zamanlarda okuduğumuz burç yorumları bize güneşin, ayın, yıldızların enerjisini getiriyor. Peki biz bu enerjilere ne kadar yakınız veya bu enerjiler ile hayatımızı ne kadar şekillendirebiliyoruz işte hepsi burcunuza ait olan günlük yorumlarda.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili İkizler;

Değişen yaşam koşullarına çabuk ayak uyduran çok az kişi vardır. Arkadaşlarınız sizi çok seviyor sizde onları seviyorsunuz fakat bazen anlaşmazlıklar olabiliyor kafanıza takmanıza hiç gerek yok. Çalışma hayatınızda önemli gelişmeler olacak. Bu aralar kendinizi daralmış bunalmış hissediyorsunuz bunun sebebi yalnız kalmaktan korktuğumuz için ama herkes yalnız kalabilir ve doğarken de yalnızdınız bu hayatın kanunu, eğer okumuşsanız gerçekten de bir şeyleri yapmak istiyorsanız yalnız kalmayı da göze alacaksınız ve alışacaksınız. Kendinizi bu aralar çok yorgun hissediyorsunuz ve psikolojinizin bozulduğunu ruhumuzun daraldığınızı hissediyorsunuz bu gibi durumlarda aile büyüklerinizden yardım isteyebilir veya partnerinizle bu konuyu paylaşabilirsiniz, emin olun herkes size yardımcı olacaktır. İş hayatınızdan çok mutlusunuz çünkü yükselebileceğinize eminsiniz ve birkaç ay daha çalışmanız gerekiyor istediğinizde ulaşabilmeniz için ve başarıcaksınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç;

Hedef ve isteklerinize giden yolda ilerlemek için pek uygun bir dönemde değilsiniz. Her zamankinden daha fazla geri adım atacaksınız, ileri adım ise pek olmayacak. Sabırlı olun, güzel zamanlar gelecek. Bu fırsattan yararlanarak, hatalarınızdan ders çıkarın ve aynı hatayı bir daha tekrar etmemeye çalışın. Olur da hayat yine size karşı gelirse, kaderinizi zorlayamayacağınızı unutmayın. Her işte bir hayır vardır, belki de böylesi sizin için daha iyi olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Aslan;

Son günlerde farkında olmadan duygularınız değişiyor. Bu değişiklik sonrası özel hayatınızda güzel karşılıklar bulacak ve çok mutlu olacaksınız. Kimse sizden kendinizi değiştirmenizi istemedi ancak sizin kendinizi iyi anlamda değiştirmeniz çevreniz tarafından hemen fark edilecek ve uzun süredir beklediğiniz huzura kavuşacaksınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Başak;

Bugün kişisel yaşamınızda, işler sizin için yoluna girmeye başlayacak. Hayatınızda pek çok iniş çıkış varsa ve hangi yöne gideceğinizi bilmiyorsanız, nihayet doğru yöne gidiyormuş gibi hissetmeye başlayacaksınız. Siz ve sevgiliniz bugün alışveriş yapmak veya küçük bir gezintiye çıkmak için bir noktada iyi vakit geçirebilirsiniz. İlişkinizde de daha iyi bir huzur hissedeceksiniz! Övülme ihtiyacınızı feda etmeniz gerekebilir. Yapılması gereken işler olabilir ve sosyalleşmek için çok zamanınız olmayabilir. Arkadaşlarınızla bir araya gelme gereksinimi duyuyorsanız, bunu daha sonra yapın. Hevesli doğanız ve sosyal kişiliğiniz kendini boşaltacak bir yer arıyor. Ancak enerjinizi başka şeylere kanalize etmeye çalışın ve yapılması gereken projelere odaklanın. Oyun oynamayı günün ilerleyen saatlerine bırakın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Terazi;

Çevrenizde gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Bir çok arkadaşınız, sizin tavsiyelerinize uygun hareket edebilir, bilginizden ve tecrübelerinizden yararlanmak isteyebilirler. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Akrep;

Bir şeylere hassas tepkiler verebilirsin. Duygusal olarak güne başlaman olası. Bazı konular seni daha derinden etkileyebilir. Ancak tepkilerinde dikkatli olman gerekecek. Kendine ne kadar özen gösterdiğini görmen gerekecek. Yeterince iyi beslenebilmeli, iyi dinlenebilmeli ve bol bol egzersiz yapabilmelisin. Bütün bunları lüks olarak görüyorsan eğer, bu konuda dikkatli olman gerekebilir. Bugün hislerini daha net görebilirsin. Bu hisleri nasıl yönlendireceğin ise sana kalacak. Sağlıklı ve iyi bir ilişki için ilk olarak kendine dürüst olman gerekecek. Becerilerinden para kazanmak için organize olman gerekebilir. Kimse sana “aferin” deyip para vermeyebilir. Kendi yeteneklerini kendin satabilmelisin. Bugün bu konularda daha planlı ve programlı olabilirsin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Yay;

Haftanın ilk gününde iyimser duyguların artıyor. Geçtiğimiz günlerde enerjinin tükendiğini hissetmenin aksine, pozitifliğin sayesinde hayatındaki istikrarı sağlıyorsun. Yeni haftayla birlikte yeni başlangıçlar da yapmak isteyebilirsin. Risk almak adına doğru zaman olmasa da, seni harekete geçirecek fırsatları es geçmemelisin. Bu noktada cesaretlendirilmek için manevi destek alman iyi gelecek. Uzun süredir beklediğin konularla ilgili ise güzel haberler alabilirsin. Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak;

Yaşadığınız olayların etkisinden çıkamadığınız için bugün kendinizi oldukça yorgun, düşünceli ve bitkin halde bulabilirsiniz. Kendinizi anlatmaya çalışmanız, insanlara olan duygularınızı karşı tarafın anlamaması ve sizi hiçe sayması sizi mahvediyor. İnsanları değiştiremeyeceğinizi anlamalısınız fakat kendinizden de ödün vermeyin. Bırakın herkesin doğrusu kendine kalsın. Ekonomik yönden ise rahatlayacak haldesiniz. Güzel şeyler sizi bekliyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Kova;

Bugün hayatınızın geri kalanının ilk günü bunu unutmayın yaşadığınız olumsuzlukların sizi pesimist düşüncelere sürüklemesine izin vermemelisiniz. Hayatın doğal akışı olan iniş çıkışlardan biri olarak görürseniz zor durumları atlatmanız ve bir daha en azından aynı konuda olumsuzluklar yaşamamanız için bu dönemleri bir ders niteliğinde alarak faydanız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Sizin için önemli olmayan konular aslında çok büyük önem taşıyor. Unutmayın bazen ayrıntılarda büyük sorulara cevaplar gizlenir. En yakınınızdaki insanlar yanlış cümleler içerisinde doğru kelimeler söylüyor bunları farkındasınız. Biraz ona göre yaşamaya gayret edin. Bu dönemde sadece doğru olduğunuzu ispat etme çabası sizi istemediğiniz bir yöne itebilir… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Balık;

Artık zamanı geldi, hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bu girişiminiz için yakın çevrenizden, kardeş ve arkadaşlarınızdan maddi manevi destek alma şansınız olabilir. Ayrıca bugün düşüncelerinizde tutarlı, ifadelerinizde de etkileyici bir tavır sergileyebilirseniz hedeflerinize varmanız daha kolay olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.