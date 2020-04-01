Günlük burç yorumları 1 Nisan Çarşamba 2020

Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Salı değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 1 Nisan Çarşamba burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 1 Nisan 2020 Çarşamba dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli. Kafanızın karışık olması nedeniyle, bitirilmesi gereken bir takım işlerinizi, geciktirebilirsiniz. Bugün, olayların çift yönlerini düşünecek ve iyi bir kombinasyon sağlayacaksınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Aşk hayatınızdaki cesaret eskisi gibi olmayabilir. Fakat bu durum yeniden eski haline dönecektir. Bazı arkadaşlarınızla yapmayı düşündüğünüz ortaklıklar istediğiniz sonuçları ortaya çıkarmayabilir.Daha temkinli olmak şartı ile ailenizle alışverişe çıkmak sizin için iyi fikir gibi duruyor. Seni destekleyen kişiler çevrende oldukça fazla bu yüzden oldukça şanslısın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Haftanın üçüncü, yeni ayın ilk gününde ruhsal tepkilerinizi ortaya koymak isterken kendinizi biraz daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Mümkün olanlar üzerinde odaklanmayı başarabilecek olmanız da önemli. Kişisel tepkilerinizi ortaya koyma noktasında da en ufak olumsuzluktan dahi kaçınmaya çalışmalısınız. Günlük temponuzdan en doğru şekilde yarar sağlamanız gerekmekte. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz. Aldığınız kararları uygulama noktasında kendinize gereğinden fazla yüklenme ihtimaliniz var. Gelişmeleri biraz daha akışına bırakmaya çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişinin sizinle ilgilenmesini, sevgisini göstermesini arzu ediyorsunuz ancak bunun için de huzursuzluk yaratmamalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Yeni ayın ilk günü şanslı etkiler altındasın. Kişisel isteklerine ve hedeflerine odaklanıyorsun. Bir süredir dinlenmek, kafanı toparlamak için yeterince beklemiş olman gerek. Artık, hayat karşısında bir yana savrulmak yerine kontrolü ele alabilirsin. Zorluklara ve engellere karşı kararlı bir duruş sergilemekten vazgeçme! Önemli bir uyarıyla bitireyim; evde kalmaya devam et lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Tasarruf hesabınızda biraz daha para ayırmaya çalışın. Kariyeriniz harika gidiyor, ancak parayı yönetme konusunda hala çok etkili bir yolunuz yok. Üzerinde kontrol sahibi olmadığınız şeyler için endişelenmeyin. Sadece oluruna bırakın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

Aynı anda bir kaç işi birden yapma özelliğiniz olduğu için yakın arkadaşlarınızın sorunlarıyla da ilgilenmeden edemeyeceksiniz. Yardım etmeyi seviyorsunuz fakat sürekli birilerinin elinden tutarken kendi iç dünyanızda oluşan boşlukları görmezden geliyorsunuz. İnsanların sorunlarıyla uğraşmak bir yere kadar görmek istemediğiniz gerçekleri erteleyebilir. Sevgiliniz veya eşinizle aranıza istemeden örmüş olduğunuz duvar giderek güçleniyor ve yıkıp ona ulaşmanız zaman geçtikçe daha da zorlaşabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020





GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Aklınıza ve mantığınıza ters düşecek olsa da duygularınızla vermiş olduğunuz kararlar olumlu sonuçları doğurabileceği bir gün. Farkına varmadan sizi seven insanları kırıyor olabilirsiniz. Fevri davranışlarınızın olabileceğini sorgulamalı ve telafi yolunda ilerlemelisiniz. Yakın zamanda yapacağınız bir ticaret sonucunda yüzünüz gülecek ve büyük kazanç sağlayacaksınız. Sizden yaşça küçük birinden alacağınız bazı haberlerle çok sevinecek, sevinçten havalara uçacaksınız. Bazı ihtiyaçlarınız ve özel sebepleriniz gereğince seyahate çıkmanız gerekebilir. İş hayatınızda da memnun kalmadığınız konuları dile getirmeye çalışırken zorlanabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Sevgili Akrep; sevdiklerinden romantik ve duyarlı davranmasını bekleyebilir, aile kurmaya yönelik adımlar atabilirsin. Yaratıcılık gerektiren çalışmalarda başarılı olabilir, sanatsal konulara merak sarabilir, ufak ufak araştırmalar yapabilirsin. Sezgilerinin yüksek olması girişimlerinin olumlu sonuçlanmasını sağlayabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

İşyerinde başarı size doğal bir şekilde gelse bile, yine de iç huzurunuzu ve gerçekçi yaklaşımınızı korumalısınız. Bu yolla işyerinde edindiğiniz dostlukları muhafaza edebilecek ve sevdiklerinizin sizin ne denli sıcak kanlı olabileceğinizi görmelerine olanak tanıyacaksınız. Eski tartışmaların ne o zaman ne de şu anda artık önemli olmadığını anlıyorsunuz. Kendinize, fiziksel gücünüzü korumak ve dinginliğinizi sürdürmek için uzun bir rahatlama süresi verin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Sakın vazgeçmeyin, planlarınıza ve fikirlerinize sadık kalın. Sabredip sebat ederseniz işlerin düzeldiğini göreceksiniz. Hayata karşı pozitif bakmak üzerinizdeki kötü düşünceleri yok etmenin anahtarıdır. İyimser yaklaşırsanız günü atlatmanız sizin için daha rahat olabilir. Özel hayatınızda üzerinize düşen sorumlukları yerine getirmeniz ilişkinizi yeniden alevlendirebilir. Partnerinizle daha güçlü bir bağ oluşturmak için yapmanız gereken tek şey ona sadık kalmak ve yanında olmak. Yalnız olan oğlaklar arayış içinde olduğunuzu ve artık sıkıldığınızı biliyoruz fakat bu imkan ve şartlarla hayatınıza birini almak zor gibi görünüyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

İş hayatınızda yaratıcı yetenekleriniz her geçen gün ön plana çıkmaya devam edecek. Sevdikleriniz sizi yaşamınızın her alanında cesaretlendiriyor. Yoğun ve kazançlı bir süreç sizleri bekliyor. İş hayatınızda son derece aktif olmalı tüm dikkatinizi işinize vererek hareket etmelisiniz. Sıra dışı fikirlerinizi ifade ederek, mücadelenizde başarılı olabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Son günlerde gergin ve tedirginsiniz. Özel yaşamınızda bazı konularda kendinizi eksik veya yetersiz görüyor olabilirsiniz. Ancak bir değişim yaratmak istiyorsanız, eşinize aklınızdan geçenleri söylemeli ve artık keskin sınırları kaldırmanız olumlu sonuç verecektir. İşinizle ilgili kendinizi bazı şeyleri yeniden ve yeniden deniyor ve boşa kürek çekiyor gibi hissedebilirsiniz. Ancak güvenilir bir meslektaşınız sizi endişelerden kurtarabilir. Hedef ve isteklerinizi tüm içtenliğinizle paylaşın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.