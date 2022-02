Günlük burç yorumları 1 Ocak 2022 Salı | Koçlar, yeni başlangıçlara hazır olun! Balık, ince eleyip sık dokuman lazım!

Günlük burç yorumlarına göre 1 Ocak 2022 Salı gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Koç; Ayın ilk gününde yaşamınızla ilgili konularda tek başınıza karar almak isteyecek ve uygulamaya geçeceksiniz. Bu günü yeni hayatınızın ilk günü olarak da görebilirsiniz. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihinde düşündüğünüz ama motivasyon kaybınız olduğu için başaramadığınız şeyler için tekrar harekete geçiyorsunuz bugün. Bu kez sonuçları farklı olacak olsa da yine de tedbiri elden bırakmamanız gerekiyor.

Yeni gün ve yeni hayat parolanızda ilişkilerinizdeki durum da biraz karışık görünüyor. Fakat siz bu karışıklığa bir düğüm daha atmak yerine çözme adımına gitmelisiniz. Aksi halde gelişen farklı senaryolarda en büyük zararı siz alacaksınız. Çalışma hayatınızda çoğu günde de hissettiğiniz üzere bugün de aynı sıkıntılar sizi karşılayacak. Sakin ve kontrollü olmaya ve alışmaya çalışın. Bugün, gelir-gider hesaplamalarınızda dengeli adımlar atmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Boğa; Bugün, arayışlarınızın karşılık bulabileceği bir sürece geçiş yaptınız. Durama göre davrandığınız takdirde hedefinize ulaşacaksınız. Bugün, duygularınıza kulak vermekten kaçınmayacaksınız. Olumsuz gidişatla ilgili düzelmesi konusunda adımlar atabilirsiniz, çünkü enerjiniz bugün yeterli düzeyde. İş hayatınızda bugün, bazı sorunlar gündeme gelebilir. Başarıya adım adım yaklaşacağınız bir süreçtesiniz asla geri adım atmayın.

Bugün, paranızın yönetimi konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Ufak tefek problemlere çok fazla takılmayın. Hata yapmamanız sizin açınızdan daha iyi olabilir..

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili İkizler; Bugün, uzun zamandır aklınızda bulunan ancak gerçekleştiremediğiniz girişimlerinizi gündeme alabilrsiniz. Artık çabalarınızın sonucunu alacaksınız. Temkinli adımlar attığınız sürece bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Her şeyin iyileşeceği bir döneme girdiniz. Aşk ve ilişkinizde bugün, olumlu gelişmeler yaşanacak. Sürprizlere hazırlıklı olmanız gereken bir gün. İş ve kariyerinizde bugün, mesleki olarak kendinizi zaman zaman köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Şartlara uygun hareket etmenin her açıdan daha iyi olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Sorunların ve sıkınıtların son bulmasını sağlamalısınız. Maddiyatla ilgili ufak tefek problemler yaşayabilirsiniz. Her türlü sıkıntıyı geride bırakmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Yengeç; Bugün, gün içerisinde kendinizi boşlukta gibi hissedebilirsiniz. Her detaya hakim olamak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Olaylara çok fazla yüklenmekten kaçının ve olağan akışa bırakın, o zaman her şey çok daha güzel olacak. Aşk hayatınızda hızlı adımlar atarak karşı tarafın sizden şüphelenmesini sağlayabilirsiniz, böyle bir girişiminiz varsa hemen vazgeçin. Sınırları zorlamadığınız sürece pek bi sorun yaşamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, durumlar karmaşık olsada üstesinden gelebileceğinizin ve gücünüzün farkında olun. Dengeleri zorlamakta cüretkar olun. Bugün, parasal kaynakların yönetiminde bazı belirsizlikler yaşanabilir. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz beklemede kalmanız gerekebilir.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Aslan; Bugün, hedeflerinizle ilgili girişimleriniz konsunda biraz daha temkinli davranmaya çalışmalısınız. Moralinizi bozabilecek her ne varsa kendinizi o şeyden uzaklaştırmanız gereken bir süreçtesiniz. Aşk ve ilişkinizde bugün, mantığınızı dinleyebilir ve duygusal olarak kendinizi geriye çekebilirsiniz. Hislerinizi doğru anlamda ifade etmeniz gereken bir sürece girdiniz, çok daha bilinçli olmanız gereken bir gün. Kariyer hayatınızda, kendinizi geri planda tutabilirisiniz. Maddi anlamda önceliklerinizi doğru belirlemeniz gereken bir gün. Elinize geçen fırsatları doğru kullanmalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Başak: Ayın ilk gününde geçen ayın streslerini gerçek anlamda bir kenara bırakıp ilgi ve alakanızı sizi en iyi hissettirecek şekilde olan yeni fikir ve davranışlara yöneleceksiniz. Kurguladığınız ve eyleme dökmeye hazırlandığınız düşüncelerinizi sağlam bir temele dayandırmalısınız. Var olan şartlara göre en uygun şekilde hareket etmezseniz sonuçlar sizi üzebilir. Yeni ayın ilk gününde yapmanız gereken en önemli şey algınızı açık tutmak ve kendinizi yükseltmek.



İçinde bulunduğunuz sıkıntılar doğrultusunda ilişkileriniz olumsuz etkilenebilir. Bu olumsuzluğu lehinize çevirmek için kontrollü davranmaya çalışın. Çalkantılı ve inişli çıkışlı yaşamınızın değer verdiğiniz ilişkilerinizi bozmasına izin vermemeli, onlarla birlikte toparlanmalısınız. Çalışma hayatınızda bugün, oldukça motive şekilde işlerinizi yerine koymaya çalışacaksınız. Özel hayatınızda olduğu gibi iş yaşantınızda da olumsuzluklara karşı dik durmalısınız. Bugün, maddi gelişmeleri daha yakından takip edeceksiniz. En etkili ve iyi şekilde bu süreci atlatmanız gerekmekte.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Terazi; Bugün daha dikkatli olmaya çalışın. Kolay yoldan istediğiniz sonuçlara ulaşamazsınız. Detayların, belirsiz noktaları aydınlatacağı ve büyük farkındalıklar yaşamanızı sağlayacağı bir gündesiniz. Aşk ve ilişki hayatınızda kafanız ciddi anlamda karışmış olabilir. Partnerinizle aranızdaki sorunları konuşarak ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yaşanan tüm olumsuzlukları geride bırakın ve ilişkinize bir şans daha verin, bunu ikinizde hakediyorsunuz.

İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi ön plana çıkarmanızda herhangi bir sorun gözükmüyor. Bugün, parasal işlerinizde yeni gelişmeler yaşanacak. Zorunlu harcamalarınız dışında herhangi bir yere para aktarımı sakın yapmayın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Akrep; Bugün sizi düşüren sorunların sizi yükseltmesine izin verin. Girdiğiniz süreç, çıkarlarınızı düşündüğünüz takdirde size yardım edecek. İlişkinizde partnerinize karşı kendinizi kaptırarak duygularınızı ifade etmede aşırıya kaçmayın bu hareket partnerinizi ürkütebilir. Doğal akışa uygun ve sağlam adımlar atarak ilerlemeye bakın.

İş hayatınızda bugün, mesleki olarak psikolojik olarak zor bir gün geçireceksiniz. Kafanızı daha sakin tutmaya çalışarak işinize odaklandığınızda her şey daha iyiye gidebilir. Maddi açıdan önünüze bazı fırsatlar çıkacak gibi duruyor, bu şansı itmemenizde fayda var.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Yay; Ayın ilk gününde aşırı hareketlere yönlenebilirsiniz. Bu hareketlerinizin sonucunda problemlerle karşılaşmanız çok olası. Bu durumu yokuşa sürmek yerine çözüm arayışlarına girmelisiniz. Çözüm odaklı davranıp sakin kaldığınızda beklediğiniz sonuçlara ulaşacaksınız.

Bugün, aşk hayatınızda karşınızdaki partnerinize karşı daha ilgili ve özenli davranmalısınız. Sizin için en uygun adımlar ne ise oraya doğru yoğunlaşarak hareket etmelisiniz. Çalışma hayatınızda bugün, bakış açınızı değiştirmeye çalışın. Kalın çizgilerle belirlenmiş bariz sınırları görmemezlik yapmadan gelecek için adım atmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili gelişmeler sizi köşeye sıkıştırmış olabilir ancak bu olumsuz süreçten çıkmasını bileceksiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Oğlak; Bugün planlarınız konuşacak! Doğru şekilde hareket ederek amaçlarınızı bir bir gerçekleştireceksiniz.

Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda pek bir sorun gözükmüyor. Sadece cesaretinizden ödün vermeyin. Karmaşaya mahal vermediğiniz sürece bir sorun yaşamayacaksınz. Kariyer hayatınızda bugün, en doğru adımları atarak yol almayı deneyebilirsiniz. Verdiğiniz kararlar belirleyici olacak. Bu süreçte hata yapmamaya çalışın. Bugün, maddi işlerinizde oldukça aktif görünüyorsunuz. Dikkatli davranmayı ihmal etmeyin.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Kova; Bugün, kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedeceksiniz. Dengeleri çok fazla zorlamanın size herhangi bir yararı olmayacak. İlişkinizde, beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamanız gereken bir gündesiniz. Bilinçli adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gitmeye başlayacak. İş hayatınızda bugün, çabalarınızın karşılığını almak için içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Parsal anlamda kendinizi toparlamaya çalışın. Her türlü problemi yavaş yavaş geride bırakmayı başaracaksınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 1 OCAK 2022 SALI

Sevgili Balık; Ayın ilk gününde var olan sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmak için pek çok adım atacaksınız. Yapacağınız başarılı hamleler düzlüğe çıkmanızı sağlayacak. Fakat her ne olursa olsun çıkarlarınızı da asla elden bırakmamalısınız.



Bugün, aşk ve ilişkilerinizde daha hiç bir zaman olmadığınız kadar daha sabırlı olmanız gerekiyor. Değer verdiğiniz kişinin sıkıntısını gidermek için ince eleyip sık dokumanız gerekmekte. Çok hassas bir konun içindesiniz ve en ufak bi aşırılık veya eksiklik tüm ilişkiyi mahvedebilir. Bu zor süreçte çok dikkatli düşünmeli ve ona göre davranmalısınız. Çalışma hayatınızda bugün, kendinizi çok aktif hissedeceksiniz. İş yaşamınızda sınırları zorlamamanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Bugün, para akışını yönetimede bir takım sıkıntılar karşınıza çıkabilir.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

İLİŞKİLERDE BURÇ UYUMU

Astroloji meraklıların en çok aradıkları konuların başında gelen ise ilişkilerde hangi burçların uyumlu olduğu yönünde. Peki hangi burçlar birbiriyle uyumlu? Akrep burcu ile ilişki yürütülebilir mi? Hangi burç ilişkide daha baskın karakterdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Sevdiğiniz Koç burcu ise, karşınızda beklemeyi sevmeyen, istediğini almak için tüm enerjisiyle savaşan ve sizin de böyle olduğunuzu varsayarak, size çok danışmadan beklemeden hareket eden sabırsız bir model vardır. Spor yapmayı hareket halinde olmayı yeni şeyler denemeyi canı ne istiyorsa onu yapmayı isteyen dinamik biri… o yüzden ona kendinizi ifade etmeli, neyi isteyip istemediğinizi söylemelisiniz. Onun durup sizin neyi arzuladığınızı anlamasını beklemeyin. Onu yavaşlatacak şeyleri sevmediğini hatırlayarak, onun hızına temposuna enerjisine uyum sağlamaya çalışın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yengeç, Terazi ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi balık, akrep, başak ve boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Boğa burcu ise, yemesine içmesine keyfine rahatına düşkün sakin bir model vardır karşınızda. Sevdikleriyle temas halinde olmaktan, dokunulmaktan dokunmaktan hoşlanır. Onu mutlu eden şey; yanında olmaktan huzur ve keyif aldığı insanlarla zaman geçirmektir. Onu strese sokan, kaybetme korkusunu tetikleyen; ilişkiler, heyecanlar, arayışlar, riskler içinde olmaz. Sosyalleşmek ya da yeni yerler görmek için değil doğanın ve yaşamın keyfine varmak, hissetmek için gezer dolaşır. Sosyal medyayı kullanmaktan kaçınır çünkü huzurunu bozacak insan ve olaylardan uzak durmayı tercih eder. Keyfine düşkünlüğü ve inadı meşhurdur. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Terazi ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Akrep ve Kova burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, koç, yay burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz İkizler burcu ise, tatlı dilli esprili meraklı sohbeti hiç bitmeyen bir modelle birliktesiniz. Hem zihni hem de bedeni hareketi dinamizmi sever, yeni şeyler öğrenmek araştırmak bilmek konuşmak anlatmak en büyük hobisidir. Yüksek ihtimalle İyi bir dinleyici olmadığından sizin ne demek istediğinizi anlamakta zorlanabilir, pes etmeyin odaklanın göz teması kurun ve sözünüzü tekrar edin. Yorulmak bilmediğinden onu yavaşlatan tekrara düşüren bir ilişki arkadaşlık onu sıkabilir. Aktif ve çok yönlüdür, çok sayıda kişiyle temas halinde olmayı arzular. Sosyal medyada aktiftir, telefonu ve kitabı elinden düşmez. Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmak, ona yasaklar koymaya çalışmak büyük bir hata olur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Koç ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Başak ve Balık burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yengeç burcu ise, halinizden anlayan sizi düşünen incitmekten kaçınan yanınızda iken kendini güvende hisseden ve en çok da sizinle bu yüzden beraber olan biriyle birliktesinizdir. “İyi günde kötü günde” teması yengeçler için hala geçerliliğini korumaktadır, şüpheniz olmasın. Fakat sizden aynı oranda ilgi, güven, sevgi ve şefkat bekler, düşünüldüğünü bilmek ister. Ona özel hediyeler, küçük ayrıntılar, sevgi sözleri bekler. Bu ayrıntıları atlarsanız, onu sevdiğinizi belli etmezseniz; kabuğuna kapanıp sizden uzaklaşır, ilişkiden kendini çekebilir. Ta ki siz gelip durumun farkında olduğunuzu belli edip gerekli ayarlamaları yapana kadar. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Terazi, Oğlak, Koç burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, aslan, yay, kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Aslan burcu ise, acaba onu ne mutlu eder? ya da neyden hoşlanır? diye düşünmenize detaylı araştırma yapmanıza gerek yok. Aslan zaten kendini belli eder. Samimi içten eğlenmeyi ve yaşamayı bilen, canınıza can katan, lider bir kişilik ile birliktesiniz. Ona karşı dürüst olun, dolambaçlı yollar kullanmayın. Onun egosunu ve özgüvenini olumlu yönde destekleyecek davranışlarda bulunun. Sık sık göz teması kurun, dikkatinizin onda olduğunu hissettirin. Eğer eleştirecekseniz önce iyi taraflarından başlayın, sonra sadede gelin. Sizi mutlu eden ve önemli olan konular her ne ise, ona detaylıca anlatın ki sizi kendi gibi sanıp istediklerinin peşinden sürüklemeye kalkmasın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, İkizler ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Akrep, Kova ve Boğa burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi yengeç, başak, oğlak ve balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Başak burcu ise, size her an yardıma desteğe ve bakıma hazır bir modelle birliktesiniz. Sizin geliştiren iyileştiren varsa aksayan sorun çıkaran işlerinizi-ilişkilerinizi onarmak için tavsiyeler vermeye can atan bir sevgili. Gözlem ve idrak kabiliyeti çok yüksek, pratik, yeri geldiğinde de bir “geyşa”. Onu en çok iğreti eden, sizden uzaklaştıran şey önerilerini dikkate almamanız olacaktır. Ayrıca uzun süre bir konuda karar alamayan, net olamayan belirsiz durum ve ilişkiler onu yorar. Ona karşı net olun, evetlerinizi ve hayırlarınızı detaylı anlatın ki sizin adınıza düşünüp durmasına gerek kalmasın. Günü birlik, yüzeysel, güven vermeyen ilişkiler kurmaya yanaşmaz, unutmayın. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Balık ve İkizler burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Aslan, Terazi, Koç ve Kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Terazi burcu ise oldukça zarif, hem sizin hem de çevresindeki diğer insanların isteklerine ve seçimlerine karşı oldukça duyarlı biriyle birliktesinizdir. Onun için çok rahatsız edici olmadıkça yaptığınız programa ve akışa uyar, sorun çıkarmaz. Daha çok problem çözen, orta yolu bulmaya çalışan biridir. Etrafını güzelleştirmeye bayılır, bunu müzikle sözle edebiyatla moda veya sanatla yapıyor olabilir. En büyük sıkıntısı, huzurunun yani içindeki hassas dengenin bozulmasıdır. İdare eden görmezden gelen pek belli etmeyen bir yanı vardır. Dikkat edin, eğer bu moda kayarsa bilin ki bu sıkıntı bir yerden patlak verecek, büyük ihtimalle önemsiz bir konudan. Onun, size verdiği öncelik ve ilgi kadar sizde ona vermeyi ihmal etmeyin. “Fark etmez, sorun yok, olsun, sen nasıl istersen” ifadelerini dikkatli okuyun, belki fark ediyordur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Yay, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Başak, Balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Akrep burcu ise, sizi baştan aşağıya taramış, olumlu olumsuz özelliklerinizi, güçlü zayıf yanlarınızı hafızaya almış biriyle birliktesiniz. Onu kandırmanızın, yüzeysel davranmanızın, dikkat edeyimde açığımı yakalamasın uğraşlarının bir faydası yok! Dürüst olun. Eğer seviyorsanız korkmayın ondan J zira akrep çok vefalı sadık duyarlı elinde avucunda ne varsa veren bir modeldir. Ancak kandırılmaya ve kullanılmaya gelemez. Akreple yaşanan tutkulu ve samimi bir aşk, öfkeli bir ilişkiye güç savaşına dönüşebilir ve akrep kaybetmeyi hiç sevmez. Sizinle beraberse onun yaşamına kattıklarınızın değerini biliyordur. Ama bir akrep’e karşı da güçlü durmayı, sınırlarınızı çizmeyi, nerde başlayıp nerde bittiğinizi de göstermeniz lazım. Ondan ayrı program yapabilir misiniz?, gün içinde yaşadığınız şeyleri detaylı anlatmadan geçebilir misiniz? pek emin değilim, önce bir konuşun derim. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Oğlak ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Boğa, Kova ve Aslan burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Terazi, Yay, Koç ve İkizler burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yay burcu ise, deli dolu ağız dolusu gülen kıpır kıpır bir modelle birliktesiniz. O hayata nerden bakılması gerektiğini iyi bilir, vizyonerdir. Yaşamın ve insanların Güzel taraflarını görür, fark eder. Ona göre gezecek görecek yaşanacak öğrenilecek konuşup tartışılacak tecrübe edilecek çok şey vardır yaşamda. O yüzden böyle bir modeli sınırlamaya kalkmayın, çabanız beyhude olur. Onunla birlikte yaşamadan keyif almayı öğrenin. Acil durumlarda dikkatini çekmek ve onu uyarmak için; merakını uyandıran ifadeler kullanın. Öğrenmeye ve yeni uğraşlar hobiler edinmeye açık olduğunuzu gösterin. Çünkü o, hareketli dopdolu bir yaşam arayışındadır. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Balık ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Oğlak, Yengeç ve Boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Oğlak burcu ise, sadece kendinin değil hayatın da sorumluluğunu sırtlanmış giden bir modelle birliktesiniz. Ona göre yaşamak çok ciddi bir iştir, sevmek de öyle! Yaşam modeline, aile terbiyesine uyumlu olmayan biriyle beraber olmaktan kaçınacaktır. Tek gecelik ilişkiler, emek harcamadan kurulmuş bağlar ona samimi gelmez. Onun önceliklerine ve emeğine saygı göstermeniz, onu ciddiye almanız çok önemli. Kendini güvende hissetmek ve ayaklarını yere sağlam basmak isteyen bu modelin güvenini ve takdirini kazanırsanız, onun hayatla dalga geçen keyifli yanıyla da karşılaşabilirsiniz. Zorlukları beraber aşacağınız bir yol arkadaşı da kazanmış olursunuz. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Akrep ve Balık ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Kova burcu ise, hayatta kendi merkezini belirlemiş, “evet ve hayırları” net olan ama bir o kadar da diğerlerine karşı hoşgörülü ve anlayışlı bir modelle birliktesiniz. Her konuda konuşabilen, herkesle zaman geçirebilen, hümanist, keyifli, eğlenceli, muzip biridir kova burcu. Onun için bir ilişkide arkadaşlık dostluk çok önemlidir. Arkadaşça ve özgür bir yaklaşım sergileyen, birbirlerinin tercihlerine saygı gösteren ve yeniliğe açık bir ilişkide mutlu olabilir ancak. Kendi başına ayakta durmak temasını çok önemser, bağımlı sürekli iç içe dip dibe “sensiz yapamam” ilişki modellerini sevmez. Aşkta kendini sınırlanmış hissetmek, belli kurallar ve yasakların olduğu bir ilişki modeli onun dengesini bozar. İnatçı asi ele avuca sığmayan bir moda girer, en iyisi onu çok sıkmayın. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Koç ve Yay ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Boğa ve Akrep burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Balık, Oğlak, Yengeç ve Başak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Balık burcu ise, bir yandan işkolik bir yandan da melankolik olan bir modelle birliktesinizdir. Bu nasıl olur demeyin çünkü balık burcunun simgesi birbirine ince bir bağla bağlı iki balıktır. Biri hayatın gerçeklerinin farkında iken (geçim derdi, sorumluluklar, engeller, para sıkıntısı, ödemeler…) bir diğeri hayatı yaşama, anda olma, her şeyin yolunda ve tam olduğu inancı içindedir (tembelliğe, bırakmaya meyillidir). Sanatsal ve artistik bir ruha sahip, duyarlı biridir. Yardıma ihitiyacı olanın, derdi olanın, sevgiye ihtiyacı olanın yanındadır. Sizle beraber olmak için fedakarlıktan kaçınmaz, size inanıyor ve güveniyorsa, sevginiz onu çoğaltıyorsa sorun yok. Ona özel zaman harcamayı ihmal etmeyin, ayrıca onu zaman zaman yalnız bırakın ki kendini şarz edebilsin. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Oğlak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Yay ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Kova, Koç, Aslan ve Terazi burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.