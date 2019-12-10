 Günlük burç yorumları 10 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 10 Aralık Salı günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 9 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 9 Aralık 2019 Pazartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 9 ARALIK PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 9 Aralık Pazartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 9 Aralık 2019 Pazartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Koç;

Bugün işinize odaklanabilir ve sarsılmaz bir duruş sergileyebilirsiniz, sonuçlar gün ortasında fark edilecektir. Akşamları, hayranlarınızdan biriyle tanışabilirsiniz ve bu, omuzlarınıza bir yük daha koyabilir. Sevilen biri olmanın da bazı yükümlülükleri vardır! Bekarsanız, dikkat çekici birisiyle tanışabilir ve hatta işleri daha da büyütebilirsiniz!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Boğa

Siz analiz eder, tahmin eder ve kararlar alırsınız, ancak bugün planlama ve uygulamanızın ileriye dönük bir hataya açık olması muhtemeldir. Bu nedenle, bugün hedeflerinizin altında kalabilirsiniz. Yaptığınız her şey yanlış planlanmış ve yanlış yönlendirilmiş olabilir. Odağı korumanız ve temellere bağlı kalmanız önerilir. Yanlış hesaplamalar konusunda dikkatli olun ve işler yolunda gitmeden önce düzeltici önlemler alın. Mali meseleleri günün ilerleyen saatlerinde değerlendirmeniz muhtemeldir. İşler daha iyi olacaktır.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili İkizler

Bugün aldığınız her işte kararlı ve disiplinli kalmanızı tavsiye ederiz. Siz gün boyunca coşku dolu olabilir ve bekleyen tüm işinizi tamamlamaya çalışabilirsiniz. Ancak, enerjilerinizin doğru yöne yönlendirildiğinden emin olmanız gerekir. Aynı zamanda sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Her işin başının sağlık olduğunu hiçbir zaman unutmayın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç

Sırf iş baskısını hissetmek ve başkalarının ne düşündüğünü önemsemek ile vaktinizi öldürmeyin. Her ortama uygun bir halde kendinizi şekillendirmeyi öğrenmeniz gerekir. Yine de üstün özellikleriniz kendini gösterebilir. İş dünyasında rakipleriniz, taktiklerinde başarısız olabilirler. Onların evdeki hesabı çarşıya uymayınca, sizin işleriniz yoluna girecektir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Aslan

Bugün bir rehber rolü oynama havasında olabilirsiniz. Gün eğlenceyle dolu olabilir. Gün boyunca iyi vakit geçirmek için pek çok fırsat elinize geçebilir. Bazı zihinsel anlamda stresler yaşayabilirsiniz ancak kısa ömürlü olması muhtemeldir. Siz arkanıza değil önünüze bakarak yürüyün. Hiçbir fırsatı kaçırmadan hepsini sepetinize doldurmaya çalışın. Uyanık olun!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Başak

Topraktan çıkan ve özellikle işlerini yerine getirmek için cesurca hareketler yapan yengeç olun! Ayrıca, harika ve canlandırıcı fikirlerle etrafınızdakilere katkıda bulunun. Ancak, her ihtimalde öğleden sonra denizde kalmanız muhtemeldir, biraz sakinliğe de ihtiyacınız olabilir. Umutsuzluğa hiçbir zaman kapılmadan ihtiyaç duyulduğunda işlerinize biraz ara vermenizi öneririz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Terazi

Bugün sizin için şanslı bir gün olacağını düşünüyoruz. Sevdiğiniz kişiyi memnun etmek için her türlü çabayı gösterebilirsiniz. Görünüşünüze özellikle dikkat edebilir ve kişiliğinizi ve tutumunuzu değiştirmeye çalışabilirsiniz. Aşkı arayanlar için gelişen yeni romantik ilişkilerin şansı yüksek. Bu şansı güzelce değerlendirip, uzun soluklu bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Ömrü boyunca aşkı yakalayamayan bir sürü insan olduğunu unutmayın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Akrep

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenin zamanı gelmiş olabilir. Uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz ev veya araç bugün sizin olabilir. Bu tür işlemler için sandığınızdan fazla, oldukça elverişli bir gün olabilir. Samimiyet, hayat mücadelesinde ayakta kalmanıza yardımcı olabilir. Ancak, işinizde beklenenden daha az getiri elde edebilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Yay

Para meseleleri bugün ön planda yer alabilir. Şansınız size gülümseyebilir, en büyük ispatı işinizde para kazandığınızı görmek olacaktır. Ancak bu bakışma kısa sürebilir ve sevgiliniz için en zarif mücevherleri satın almak için kolları sıvayabilirsiniz. Bu durum geçici bir daralma yaşatsa da uzun soluklu olmayacaktır. Sevdiğinizi mutlu görmek sizi de mutlu edecektir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak

Yaptığınız işler, bugün tüm enerjinizi açığa çıkarabilir. Ancak merak etmeyin muhtemelen bitiş çizgisini geçene kadar devam edebilecek ve projelerinizi başarıyla tamamlayabileceksiniz. Ailenizin ve arkadaşlarınızın desteği ve işbirliği, sizin karşılaştığınız zorlukları anladıkları için size bir oksijen maskesi haline gelecektir!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Kova

Bugün parti yapmak için küçücük bir nedene ihtiyacınız olabilir! İyi haberler gününüze lezzet katabilir. Gün olumlu bir notla başlayabilir ve gün boyunca böyle olmaya devam edebilir. Yeni insanlarla tanışabilir ve ömür boyu arkadaş kalabilirsiniz. Akşamı sevdiklerinizle geçirin ve mükemmel güne mükemmel bir son verin!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Balık

Bugün vaktiniz, mesleğinizin doğuracağı çeşitli zorluklarla uğraşmak ve aile üyelerinize bakmak ile geçebilir. Ancak, günün sonunda edindiğiniz tüm endişelerinizi geride bırakmanız gerekebilir. Bunun için kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Her işe başlamadan önce fayda-zarar dengesini kurmalı ve adımlarınızı bu şekilde atmalısınız. Siz elinizden geleni yapın, gerisini Allah’a bırakın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.