 Günlük burç yorumları 11 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 11 Aralık Çarşamba burç yorumları

Günlük burç yorumları 11 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 11 Aralık 2019 Çarşamba günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 1 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 11 Aralık Çarşamba günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 11 Aralık 2019 Çarşamba günü dikkat etmeniz gerekenler...

Daily Horoscope reviews 11 December | Wednesday, December 11 Daily Horoscope reviews | Horoscope Predictions 2020

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Bugün haftaya yoğun bir tempoyla başlıyorsunuz. Bazı ilişkileriniz sizde derin etkiler bırakmış olabilir anacak bu durum anı yaşamınız engel oluyor. Çok daha huzurlu bir ortamda çalışmanızı sağlayacak belirtiler görünüyor. İş yaşantınızdaki sorunlu birtakım ilişkileri sabrınızla yavaş, yavaş istediğiniz şekle sokuyorsunuz. Bazı görüşmeler sonrasında gelirinizde değişiklikler olabilir bu durumda kazançlı taraf olmak için çabalamalısınız.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Haftanın üçüncü gününde, özellikle sabah saatlerinde ikili ilişkilerde kurulacak diyaloglarda biraz daha dikkatli olmalısınız. Esnek düşünmeyi başaramadığınız takdirde ortama ayak uyduramayacak ve kararsızlık yaşayacaksınız. Akşam saatlerinde ise bunun tersi bir hava hakim olabilir. İçinizde bir sıcaklık hissedecek, düşünceleriniz konusunda da inatçı davranmayacaksınız. Ayrıca, ev ve aile hayatınız söz konusu olduğunda ise, aşırı sahiplenici davranabilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Yarın burcunda gerçekleşecek dolunay öncesi önemli kararlar alman gerekebilir ancak henüz netleşemediğin için ve koşulların belirsizliğinden dolayı aldığın kararlarından vazgeçebilirsin. Özellikle iş ve sosyal hayatına dair girişimlerinin sonuca ulaşabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacın olabilir.

Daily Horoscope reviews 11 December | Wednesday, December 11 Daily Horoscope reviews | Horoscope Predictions 2020

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Bu sabah Ay’ın Boğa burcuna geçmesiyle arkadaşlarınla birlikte olmak, yemekli organizasyonlar düzenlemek isteyebilirsin. Sosyal çevrenle olan ilişkilerini sağlamlaştırmak içinde güzel bir gün. Öğle saatlerinde Güneş Neptün karesinin etkisiyle etki altında kalmaya açık olabilirsin. Iyimserliğinin kötüye kullanılmasına izin vermemelisin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Venüs ile Satürn’ün gündelik hayat dinamiğinizde kavuşum yapması hayatınızda gereksiz yer tutan konulardan ve insanlardan kurtulmanıza yardım eder. Yakın çevrenizdeki herkesin sorumluluklarına sahip çıkmasını kolayca dile getireceksiniz. Ofisinizdeki fazla eşyalardan ve evraklardan kurtulabilirsiniz. Kişisel bakımınızı yaptırmak için randevularınızı ayarlayın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

İletişim becerilerinin ortaya çıktığı bir gündesin. İnsanlar üzerindeki etkilerin çok yüksek. İş bağlantıları oluşturmak ya da sosyal çevrende çöpçatanlık yapman söz konusu olabilir. İkna etme yeteneğin ve etkili konuşmaların bugün senin yararına olacaktır. Yabancı odaklı müşteriler ile uluslararası bağlantılı konularda ek iş fırsatları oluşabilir. Ekonomik açıdan elin güçlenebilir.

Daily Horoscope reviews 11 December | Wednesday, December 11 Daily Horoscope reviews | Horoscope Predictions 2020

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 11ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Harika bir güne hazır olun! Çocuğunuzun gelişimi hakkında bir miktar maddi kazanç veya iyi haberler alabilirsiniz. Bugün bir işe yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Finansal yatırımcılar ve hissedarlar için gün mükemmelliğini ispatlayabilir. Tek taş ile kaç kuş vuracağınızı yaşayarak deneyimleyebilirsiniz. Kendinize ve şansınıza güvenin. Siz elinizden gelenin en iyisini yapın, işler yoluna girecektir. Dikkat edin, tembellik ve üşengeçlik devam ettiği sürece hayatınızda kalıcı bir rol üstlenebilir!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Bugün biraz relax. Genel olarak yolunda giden işlerinizin, son günlerdeki geçici teklemeleri sizi bu kadar düşündürmemeli. Çok istekli çalışıyorsunuz. Bu da iş hayatınızda size bir ayrıcalık kazandırıyor. Maddi konularda har vurup harman savuruyorsunuz dikkatli olamalısınız. Bu aralar ilişkinizde çok ilgisizsiniz bunun zararını göreceksiniz. Sonradan pişman olacağınız şeyler yapmamak için akıllıca davranmalısınız.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Bugüne ayak uydurmakta zorlanıyorsun. Fazlaca yorgun hissediyor olabilirsin. Bu ufak sayılabilecek sorunu yalnız kalarak çözümleyebilirsin. İletişim yönünün artmasıyla ise yalnız kalmak istemiyorsan bu süreci sevdiklerinle geçirebilirsin. Ne olursa olsun pozitif bakış açından ödün vermemeli ve sevdiklerinin yanında olduğunu hatırlamalısın.

Daily Horoscope reviews 11 December | Wednesday, December 11 Daily Horoscope reviews | Horoscope Predictions 2020

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Doğal bir uyum içinde olduğunuzdan, grup ortamlarındayken taviz vermeniz gerekmeden ve serbestçe hareket edebileceksiniz. Bu gücü eğlenceli sosyal aktivitelerde kullanabilir veya işyerinizde başkalarıyla birlikte çalışarak verim sağlamak için kullanabilirsiniz

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Bugünlerde aşk hayatınız oldukça hareketli olacak, bu aralar uzun süredir yaşamak istediğiniz ancak yaşayamadığınız tüm duyguları yaşama fırsatı bulacaksınız. Günün ilk yarısı birçok sorunla aynı anda ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz bu durum sizi psikolojik olarak etkileyecektir. Çevrenizde olumsuz bir ortam olacaktır ve sizde bundan etkileneceksiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz aksi halde yediğiniz yiyecekler size zarar verebilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Haftanın üçüncü gününde, geçmişle alakalı mevzuların yeniden gündeminizi meşgul etme ihtimali var. Daha önceleri çözümlediğinizi düşündüğünüz bir sorunun yeniden gündeme gelmesi, ister istemez kafa karışıklığı yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca, yaşamsal konularda yeni bir yola çıkmak ya da yeni kararlar almak yerine, güvendiğiniz limanda beklemede kalmanız daha iyi olabilir. Eskisi gibi rahat hareket edemeyeceğiniz bir gün.

Daily Horoscope reviews 11 December | Wednesday, December 11 Daily Horoscope reviews | Horoscope Predictions 2020

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

Daily Horoscope reviews 11 December | Wednesday, December 11 Daily Horoscope reviews | Horoscope Predictions 2020

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

Daily Horoscope reviews 11 December | Wednesday, December 11 Daily Horoscope reviews | Horoscope Predictions 2020

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.