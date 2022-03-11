Günlük burç yorumları 11 Mart 2022 Cuma | Yengeç affediciliğin artıyor, Başak iyimserliğinin kurbanı olma!

Günlük burç yorumlarına göre 11 Mart 2022 Cuma gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Koç; Enerjinizin bir hayli yüksek olduğu bir gündesiniz. Gezegenlerden alacak olduğunuz etkinin tadını çıkarmanız gereken bir gün. İsteklerinizi kabul ettirme noktasında herhangi bir sorun ve sıkıntı da yaşamayacaksınız. Aklınızdaki olumsuzlukları bir kenara bırakmalı ve tüm etkilerden bir şekilde yarar sağlamaya çalışmalısınız. Derin hisleriniz ve düşünceleriniz, olur olmadık adımlar atmanıza neden olabilir. Biraz daha tutarlı davranmaya çalışın. Güzel gelişmeler ile karşı karşıya kalabileceğiniz bugünden mutlaka yarar sağlamaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Boğa; Dış görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel farklılıklarınızın herkes tarafından fark edilebilme ihtimali var. Beklentilerinizin dışında bir gelişme ile karşılaştığınızda ise kendinizi biraz olsun geriye çekmek isteyebilirsiniz. Karmaşık duygularınızı kendinizden uzaklaştırmayı başardığınız takdirde mutluluğa ve huzura adım adım yaklaşma şansı elde edebilirsiniz. Her ne yaşarsanız yaşayın, ilişkinize iyimserlikle yaklaşmaya çalışın. Çalışmalarınıza gereken önemi vermeniz gereken bir gün. Toparlanmak adına elinizden geleni yapmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kurmanız gerekiyor.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili İkizler; Kişisel hedefleriniz konusunda daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İleriye dönük hayaller kurmak isteyebilirsiniz. Etrafınızda bulunan kişilerle kuracak olduğunuz iletişimlerin de size yarar sağlama ihtimali var. Dostlarınızla bir araya gelebilir ve uzun zamandır aklınızı kurcalayan konuları masaya yatırabilirsiniz. Aşk hayatınızda Hassasiyet ortaya koyduğunuz sürece birlikte olduğunuz kişi de sizinle uyumlu adımlar atmaya başlayacaktır.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Yengeç; Bugün, uzun zamandır planladığınız bir olayı gerçekleştirme imkanı bulacaksınız. Pozitif etkiler alabileceğiniz bugün içerisinde hedeflerinizle ilgili girişimlerde bulunmaktan geri kalmayacaksınız. Affediciliğinizin artacağı bir gündesiniz. Karar almanız gereken noktalarda ufak tefek belirsizlikle karşı karşıya kalabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygunluk göstermeniz gerekmekte. Mantıklı adımlar attığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Her açıdan rahat edebileceğiniz bir gün ve mutlaka bundan da yarar sağlamaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Aslan; Bugün, dışarıdan gelebilecek her türlü desteğin sizin açınızdan ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha anlayabilirsiniz. İyimserliğinizin üst seviyelere ulaşacak olması, normalde gözden kaçırmayacağınız çoğu şeyi kaçırmanıza neden olabilir. Yoğun etkiler alabileceğiniz bir gün ve bu da bazı konularda ufak tefek korkular yaşamanıza neden olabilir. Her türlü abartılı yaklaşımdan kendinizi uzaklaştırmanız gereken bir gün. Aksi halde, duygusal açıdan sorunlar yaşanabilir. Maddi açıdan zarar görmenize neden olabilecek adımlar atmamalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Başak: Bugün, kuşku ve kuruntularınızı hafife almamalısınız. İçinize sinmeyen ne varsa devam etmemenizde fayda var. İyi niyetinizin kurbanı olmamalısınız. Kişisel yaklaşımlarınızdaki dalgalanmalar, çevrenizde bulunan insanların size karşı güvensizlik yaşamasına neden olabilir. Kendinizi biraz olsun sıkıntıda hissedebileceğiniz bir gün. Aktif olmanız gereken bir günde tersine yaklaşımlar ortaya koymanız hiç de işinize gelmeyecektir. Ayrıca, bugün içerisinde gelip geçici etkileri de gözünüzde büyütmemeye çalışmalısınız. Ayrıca, maddi konulardaki girişimleriniz açısından da olayları biraz olsun akışına bırakmalısınız. Acele etmeniz, hata yapmanıza neden olabilir.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Terazi; Yaşamsal konularda kendinizi kötü hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir. Kötümser ve sorgular yaklaşım tarzınızdan biraz olsun uzaklaşmaya çalışmalısınız. Ayrıca, çevrenizdeki insanlara ters davrandığınız sürece her şey sizin açınızdan biraz daha zor olabilir. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle koordine hareket ettiğiniz sürece sorunları ve sıkıntıları biraz daha aşağıya çekebilirsiniz. Birbirinize destek olmanızın ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha anlayacaksınız. Karşılaşacak olduğunuz olumsuzluklar ister istemez tatsızlık yaşanmasına neden olabilir ancak sizin sergilemeniz gereken davranış olgunluk olabilir. Kendinizi duygusal açıdan yoğun hissedebileceğiniz bir gün.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Akrep; Kendinize vakit ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Fiziksel ve zihinsel açıdan toparlanmanızda fayda var. İstenmeyen yanlış anlaşılmalar ile karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Ayrıca, dışarıdan bakıldığında da sorumsuz gibi görünebilirsiniz. Canlılık ortaya koyabileceğiniz bir gün. İletişim noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmadığınız sürece her şeyin biraz daha anlaşılabilir olma ihtimali var. Doğru noktalara odaklanmaya çalışmalısınız. Rahat hareket edemeyeceğiniz bir gün. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda anlamsız bir mesafe oluşabilir. Meslek hayatınızda biraz daha nazik ve kibar yaklaşımlar ortaya koymaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Yay; Bugün, ortaya koyacak olduğunuz yaklaşımlar, çevrenizde bulunan insanların size farklı davranmasına neden olabilir. Sert ve acımasız tavırlarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Sert ve acımasız davranmanız size hiçbir şey kazandırmayacaktır. Bunun farkında olmanız gerekmekte. Ayrıca, birlikteliği olmayan kişilerin de karşısındaki insanı etkilemek için normalden daha farklı davranma ihtimali var. Ortak noktada buluşmanız ve biraz daha planlı adımlar atmaya çalışmanız gereken bir gün. Beklenmeyen sıkıntılarla karşılaştığınızda biraz daha sabırlı olmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Oğlak; Ev ve aile hayatınızda kendinizi güç savaşı içerisinde bulabilirsiniz. Kendinize çizdiğiniz yol veya isteklerinizin aile büyükleri tarafından kabul görmeme ihtimali var. Uzaklaşmalar ve araya mesafe koymalar gündeme gelebilir. Kendinize ait değerleri savunurken abartılı yaklaşımlardan da olabildiğince uzaklaşmaya çalışmalısınız. Enerjiniz ve hislerinizin yoğun olabileceği bugün içerisinde gelişmeleri lehinize çevirebilirsiniz. Birlikteliği olmayanlar için de hareketlilik mevcut. Aksi halde içinden çıkılması zor olabilecek olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakin adımlar atmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Kova; Bugün, sabah saatlerinden itibaren günün sonuna kadar gayet olumlu etkiler alacak ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Çevrenizle kuracak olduğunuz iletişimin her açıdan fayda sağlayabileceği bir gün. Ayrıca, detaycı yaklaşımlarınız sayesinde de doğru noktalara odaklanabilirsiniz. Etkin yaklaşımlarınız sayesinde mutluluğa ve huzura ulaşmanız hiç de zor olmayacaktır. Dilediğiniz gibi hareket edebileceğiniz bugün içerisinde kendinizi daha rahat ve net ifade etme şansınız var. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Çalışmalarınızı nasıl ilerletmeniz gerektiğine net olarak karar verebileceğiniz bir gün.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 11 MART 2022 CUMA

Sevgili Balık; Bugün, biraz daha sakin düşündüğünüzde siz de bunun farkına varabilirsiniz. Çözüm üretme yollarında üretkenlik göstermeniz gereken bir gün. Karmaşık yaklaşımlarınız, birliktke olduğunuz kişinin sizden yana kuşku duymasına neden olabilir. Netlik ortaya koyduğunuz sürece sorun yaşamayacaksınız. Ayrıca, bugün üstesinden geleceğiniz yeni işler sayesinde de kendinize olan güveniniz artış göstermeye başlayacaktır. Gerekli olmayan şeyler için para harcamadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamadan günü tamamlayabilirsiniz. Rahat nefes alabilecek ve bunun da tadını çıkartacaksınız.