Günlük burç yorumları 12 Aralık 2021 Pazar | Aslanlar, üzerinizden ölü toprağını atın! Yengeçler, bir eliniz yağda, bir eliniz balda!

Günlük burç yorumlarına göre 12 Aralık 2021 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

12 Aralık Pazar günü, gökyüzü size ne mesajlar veriyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor? İşte detaylar...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Koç; Bugün, aklınız bitmemiş, yarım kalmış işlerinizde olabilir ve konuya odaklanabilirsiniz. Ayrıca kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Yaklaşımlarınızın hayatınızın gidişatında ne kadar önemli unutmamalısınız. Moralinizi bozabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Öte yandan ilişki hayatınızda duygusal olarak daha yoğun etkiler almaktasınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Boğa; Bugün olumlu etkiler altında hareket edeceksiniz. Bir süredir kafanızı kurcalayan bazı sorunları çözüme kavuşturacaksınız. Öte yandan moralinizi bozabilecek her ne varsa ondan uzak durmalı ve gelişmeleri de olabildiğince yakından takip etmelisiniz. Ayrıca geçmişte yaşanan sorunları da gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmanız gerekiyor. İlişki hayatınızda partnerinize karşı biraz daha yapıcı ve anlayışlı davranmanız ilişkinizin yararına olacaktır.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili İkizler; Bugün fazlasıyla yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Ayrıca çelişkili gelişmeler gündeme gelebilir. Her şeye hazırlıklı olmanızda fayda var ve sakinliğinizi korumaya dikkat edin. Gerginliklerin kısa zaman içerisinde son bulma ihtimali var ancak aceleci olmaktan, kalp kırmaktan uzak durmaya özen göstermelisiniz. Genel olarak her şeyin daha iyiye gideceği bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Yengeç; Bugün, normalden daha farklı davranışlar sergileyebilirsiniz. Yaşayacağınız kimi olaylarda ise gereğinden fazla tepki gösterebilirsiniz. Ancak üzerinizdeki bu gerginliğin kaynağını bulup çözümlemezseniz hata yapmanız mümkün. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir günde olmanıza rağmen her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Bugün mantık çerçevesinde hareket etmeye dikkat ediniz. Tüm bu belirsizliklere rağmen, bugün şanslı gününüzdesiniz. Bal istiyorsanız yanında yağ ikram edilecek. Fırsatları kaçırmayın!

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Aslan; Bu sabah inandığın değerleri sorgulamak için güne başlayacaksın. Kahveni yap, odanı toparla ve düşün. Sen bu hayatı bu kadar mı sevmiyorsun? Son zamanlarda üzerinizde biriken ölü toprağından kurtulmak için oldukça yoğun bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Yorgunluğunuzun tüm nedeni yoğun çalışma hayatınız olabilir. Çalışmayan Koçlar için ise kalp kırıklıkları olabilir. Bu haftanın dördüncü günü olan Perşembe'nin koçlar üzerinde büyük etkisi olacak. İnanın ve olsun. Kendinize verdiğiniz değeri daha da yükseltin, motivenizi asla düşürmeyin. Güzel haberler kapınızı çalabilir, ancak siz evrene iyi enerji gönderirseniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Başak; bugün senin için oldukça sıradan bir gün. Haftanın dördüncü gününde oldukça yorgun ve bitkin hissediyorsun. Bu aralar geçmişle ilgili konular kafanı karıştırıyor. Eski bir arkadaşlığa olan özlemin veya nefretin yeniden seni ele geçirmiş durumda. Bu aralar kıskançlık sezgilerin çok kuvvetli. Hem partnerini hem de hayatında olan veya olmayan bir arkadaşını kıskanabilirsin. İnsanların yaşadığı hayatlar senin ilgini çekiyor, bunun için kendi hayatını devamlı sorgulama gereğinde bulunuyorsun. Biraz olumlama yapmaya çalış, hep kötüyü düşünüp umutsuzluğa kapılma. Aşk hayatında ise, yanındaki insan ile kafalarınızın uyuşmadığını düşünüyorsun. Ancak, bu geçici bir süreç.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Terazi; bugün size enerjisiyle geliyor. Bir başak kadınıysanız eğer mutlaka bu gün kendinize güzel ojeler, taçlar ve tokalar alın. Ufak tefek şeylerle kendinizi şımartmak size çok iyi gelecek. Başak erkek, kadın ve yükseleni olanlar, bu hatanın 4. gününde kendinize ufak tefek hediyeler alın, bir de bu aralar inancınıza göre nazardan korunma yöntemlerini araştırın. Üzerinizde çok güzel bir enerji var ve bu enerjinin yıldızı o kadar düşük ki, anında nazar değebilir, tüm dengelerinizi şaşırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın arkasından şakasına dahi konuşmayın, onların bulunmadığı ortamlarda onlar hakkında var sayımlara bulunmayın. Şu sıralar yanlış anlaşılmaya oldukça müsaitsiniz. Tedbiri elden bırakmayın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Akrep; Bugün, kişisel girişimlerinize yön verme konusunda harekete geçebilirsiniz. Kendinizi daha şanslı ve enerjik hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmediğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Geçmişte yaşanan kimi sorunlar tekrar gündeminize gelmesi biraz canınızı sıkabilir ancak siz sakinliğinizi koruduğunuz sürece her şeyin üstesinden gelebileceğinizi unutmayın.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Yay; Bugün, güzel enerjiler altında güne giriş yapacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansına sahipsiniz ancak bunun için beklemede kalmanızın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Hisleriniz doğrultusunda adımlar atmaya çalışın. Ayrıca finansal konularda gelir ve gider arasındaki dengeyi kurmakta zorlanmayacağınız gibi, uzun süredir beklediğiniz kariyer fırsatları da sizi bekliyor olacak.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Oğlak; Bugün, düşüncelerinizi ifade ederken kullandığınız sivri dil etrafınızda yanlış anlaşılmalara ve gerginliklere neden olabilir. Yanlış anlaşılmalar sizi sınırların yeniden belirlenme noktasına götürebilir. Daha kontrollü ve anlaşılabilir olduğunuz sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenmesini de sağlayabilirsiniz. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Ayrıca ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etme konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Kova; Haftanın son gününde, partnerinle olan ilişkilerini farklı boyutlara taşıyabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar aranızdaki bağın daha da kuvvetlenmesine yarar sağlayacak.Ancak bugün ilişki hayatında yaşayacağınız gelişmelere kapılıp, iş ve eğitim hayatınızdaki sorumluluklarınızı unutmamalısınız. Aksi halde hayatına dair koyduğun hedeflerin sekteye uğramasına neden olabilirsin. Her şeyin daha iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 12 ARALIK 2021 PAZAR

Sevgili Balık; Bugün, ekonomik açıdan girişimlerin oldukça ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Ayrıca bunun yarı sıra etrafınızda bulunan kimi kişiler ile iş hayatınızda ortaklık kurma arzusundasınız. Ancak bu kadar büyük kararlar almak için biraz daha beklemede kalmak sizin hayrınıza olacaktır. Aksi takdirde işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Öte yandan atacağınız adımlarda çevrenizde önemsediğiniz insanların fikirlerinden destek almaya ihtiyaç duyabilirsiniz.