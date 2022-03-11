Günlük burç yorumları 12 Mart 2022 Cumartesi | Boğa aklı beş karış havada, Terazi dejavu yaşıyor!

Günlük burç yorumlarına göre 12 Mart 2022 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Kendinizi enerjik hissedeceğiniz bir gün daha! Hayatınıza baştan başlamak gibi bir şansınız yok ancak eskiden yaptığınız hataları tekrar etmeyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Yaşadıklarınızdan ders aldınız. Artık kendinize odaklanmanız gerekiyor. Gün içinde belirsizlikler yaşansa da canınızın sıkılmayacağını bilmelisiniz. Beklediğiniz bir haber size ulaşabilir. Başarılarınızın yakın çevrenizde dilden dile dolaşacağı ve sizin kulağınıza geleceği bir gün geçireceksiniz. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişinin kıymetini bilmenizde fayda var. Yanlış yapmamaya dikkat etmelisiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, geçmişe çok fazla takılı kalabilirsiniz. Odaklanma problemi yaşayacağınız bir gündesiniz. Ruhsal olarak toparlanmanız gerekiyor. Aklınız beş karış havada olduğu için hata yapma ihtimaliniz de oldukça fazla. Dikkatli ve tedbirli olmalısınız. Sağlığınızla ilgili önemli bir durum yaşıyorsanız özellikle ateşinizin seyrine dikkat etmeniz gereken ve önlemlerinizi almanız gereken bir gün. Elinize bazı ilerleme fırsatları geçebilir ancak bunlar muhtemelen zamanınızı veya başka bir kaynağınızı ev konumundan çekeceği için, tepki alabilirsiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün, aşk ve iş hayatınızda zirveyi göreceksiniz. Kendinizi çok keyifli ve huzurlu hissedecek ve günün bitmemesini isteyeceksiniz. Sorunları görmezden gelmeniz ileride çıkmaza girmenize neden olabilir. Asıl sorun, kafanızı devekuşu gibi kuma gömmeyi tercih ederek onları netleştirmekte zorlanmanız olabilir. Kaçmak hiçbir şeyi çözmez. Gereğinden fazla hızlı davranmanız hata yapmanıza neden olabilir. Kontrolü elden bırakmamanız gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda sorunların son bulacağını bilmelisiniz. İçinizi ferah tutmalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Uzunca zamandır yaşadığınız önemli bir probleminiz tekrarlayabilir, ayrıca baş, migren, böbrek ve ellerinizde oluşabilecek sıkıntılar canınızı sıkabilir. Hevesli bir şekilde yola atlamak ilerleme gibi gözükse de kendinizi yanlış bir yolda kaybolmuş olarak bulabilirsiniz. Bugün ağırdan almak, düşünmek ve sindirmekle ilgili. Ayaklarınızı yerde tutmaya çalışın ve gerçeği olduğu gibi görün. Aşk hayatınızda, birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmak için çaba göstereceksiniz. Hata yapmamak için elinizden ne geliyorsa yapmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Önemli kararlar almak zorunda olacağınız bir gündesiniz. İş gereği bulunduğunuz ortamlarda uzunca süredir içinizde biriken ne varsa bir anda söyleyeceğiniz enerjiler altındasınız. İnsanlarla bağlantı kurmak istiyor ama aynı zamanda gerçek sizi görmelerinden çekiniyorsanız, bu ikilem içerisinde yorulabilirsiniz. Aşk hayatınızda, duygusal olarak güvence altında olma isteğiniz var. Dengeli adımlar attığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Sonradan pişman olacağınız kararlar almamaya çalışmalısınız. Önceliklerinizi iyi belirlediğinizden emin olun.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Başak: Maddi açıdan refaha kavuşacağınız bir gündesiniz. Sevdiğiniz kişiyle de daha yakın olacaksınız. Ayrı olan veya birbirlerinden uzak olanlar ise şaşıracakları haberler ile sürpriz bir şekilde mutlu olacaksınız. Kendinizi yanlış hislerle beslenen bir motivasyonla çıkmaz bir yolda bulmamak için şimdi planlarınızı bir kez daha gözden geçirin. Fikirlerini kabul etmek zorunda olmadan, insanları dinlemeye çalışın. Kontrollü olmayı başardığınız sürece her şeyin istediğiniz şekilde ilerleyeceğini bilmelisiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Çok fazla dejavu yaşayacağınız bir gündesiniz. Sakin kalmanız gerektiğini bilmelisiniz. Hayallerinize sınır çizmek istememekte haklısınız ancak ayakları yere basmadıkça onlara hedef diyemezsiniz. Yeni bir maceraya uçmadan önce burada ve şimdi yapmanız gereken sorumluluklar olduğunu hatırlanabilir. Aşk hayatınızda her şey yolunda gitse de bir şeyler içinizi kurcalıyor olabilir. Bu durumunuzu partnerinizle net bir şekilde konuşarak çözmeye çalışmalısınız. İş hayatınızda her şeye atılmamanızda fayda var.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Yaşamsal konularda karşınıza çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için gözünüzü dört açmanız gereken bir gündesiniz. Bakış açınızdaki değişimden doğru anlamda yarar sağlamaya çalışmalısınız. Enerjinizi sömüren insanlardan uzak durmanız gereken bir gündesiniz. İlişkinizde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Ne olursa olsun fevri davranmamalı ve aşkınıza sahip çıkmalısınız. Partnerinizle oturup konuşmayı başardığınız sürece üstesinden gelemeyeceğiniz bir durum yaşanmayacak. Anlaşılabilir adımlar attığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Her zamankinden daha stresli olacağınız bir gündesiniz. Mantığa yatkın olmayan her şeyden uzak durmanız gerekiyor. Hayatınızdaki önemli insanlara odaklanmak, işleri normalden daha fazla ertelemenize neden olabilir. Birkaç işi bir arada yapmaya çalıştığınız, yoğun bir gün olacak. Akrabalarınızın sıkıntılarına ve dedikodularına biraz kulağınızı kapatmayı ve kendiniz için gelebilecek güzellikler kalbinizi açmayı bugün ihmal etmeyiniz. Ev almak isteyenler ve evini değiştirmek isteyenler için bugün şanslı etkiler söz konusu.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Ev ve aile hayatınızda beklemediğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hemen kötü düşünmeyin. Güzel şeylerin zaman aldığını unutmamalısınız. Çevresel koşulların üzerinizde etkisini daha fazla hissedeceğiniz bir gündesiniz. Etrafınızdaki insanların tavırlarından rahatsızlık duyabilirsiniz. Öncelikleriniz konusunda sabırlı davranmaya çalışmalısınız. Maddi açıdan net olmanız gerekiyor. Üstesinden gelemeyeceğiniz harcamalarda bulunmamalısınız. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün!

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Sezgilerinizin oldukça kuvvetli olacağı bir gündesiniz. Hayatınıza renk katmak isteyeceksiniz. Düşündüklerinizi uygularken herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Aşk hayatınızda isteklerinize adım adım ulaşabileceksiniz. Nedenler üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Ufak detaylara takılı kalmamaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda moralinizi yüksek tutmalı ve partnerinizle aranızdaki iletişimi bozmamalısınız. Agresif tavırlar sergilememeniz gereken bir gündesiniz. İş hayatınızda uzun zamandır hayal ettiklerinize kavuşabilirsiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 12 MART 2022 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Mantığa yatkın olmayan her şeyden uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Tercihleriniz konusunda daha sabırlı olmalısınız. Kontrollü olmayı başarmanız gerekiyor. Dengeleri zorlamaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, herkese yardım etmek ve etrafınızdakilerin problemlerini ortadan kaldırmak isteyeceksiniz. Ancak bu sırada kendinizi de düşünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Kontrolü elden bırakmamanız gereken bir gün.