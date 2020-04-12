Günlük burç yorumları 12 Nisan Pazar 2020 | Bugün burçlar ne diyor?

Günlük burç yorumları 12 Nisan 2020 Pazar değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 12 Nisan Pazar burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 12 Nisan 2020 Pazar dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Koç;

İş konusunda sizden daha tecrübeli olan insanların dikkatini çekeceğiniz bir gün. Bu da kariyerinizde yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir.

Gizemli yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen bugün kişisel isteklerinizde belirleyici davranıyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları kesin bir şekilde ele alarak, yeni bir formüller üreteceksiniz. Eski dostlarınızla bir araya gelecek ve kendinizi daha huzurlu hissetmenin keyfini yaşayacaksınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Boğa;

Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur "hayat arkadaşınızla" tanışabileceksiniz.

Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanız rağmen, aşk ilişkilerinizde gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Partnerinizin her şeyini merak ederken, düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyor, özel konularınızı kendinize saklıyorsunuz. Akşam saatlerinde dostlarınızla uzun saatler online sohbet edeceksiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili İkizler;

Bugün birçok telefon görüşmesi yapacak ve evrak işleriyle saatlerinizi harcayacaksınız. İşleri mümkün olduğunca gün içinde bitirmeye ve önümüzdeki haftaya ertelememeye özen göstermelisiniz.

Arkadaş çevrenizdeki ilişkiler gittikçe derinleşecek ve size ömür boyu unutmayacağınız bazı deneyimler yaşatacak. Özellikle yakın arkadaş çevrenizde oluşacak olumlu bir grup dinamiği sizi hedefinize öyle hızlı ulaştıracak ki buna kendiniz de şaşıracaksınız. Herkesi olduğu gibi kabul edin ve enerjiyi serbestçe akışına bırakın.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Yengeç;

Çevrenizde farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsiniz.

Arkadaşlarınızın sizin düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız gün için de, kendinize dönük çalışmalar içindesiniz. Bilinçaltınızı etkileyen Ay, melankolik yönlerinizi daha da belirginleştiriyor.



GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Aslan;

Yeni yakaladığınız enerji ve şevkinizle, sizi heyecan verici ve unutulmaz deneyimlere taşıyabilecek farklı fırsatları keşfetmeye başlamanın tam zamanı!

Yalnız, birbirinden çok farklı projelere dalıp kendinizi fazla yıpratmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, yükümlülüğünüz haline gelmiş bir sürü yarım işlerle karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacak.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Başak;

Bugün duygusal davranmamaya çalışmalısınız. Özellikle iş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok ılımlı yaklaşmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerinde durmalısınız. Güçlü pozisyonlara gelmeniz için, gerekli tüm donelere sahipsiniz.

Etrafınızdaki insanların işlerinden çok şikayetçi olduğuna şahit olabilirsiniz. Onların etkisinde kalmanız normal olsa da işinizin sizi mutlu ettiğinden emin olduğunuzu unutmamalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Terazi;

İşyerinde tartışma çıkmasına neden olabilirsiniz. Kendinizden ve iş arkadaşlarınızdan beklentileriniz azalırsa, büyük ilerleme kaydedersiniz. Evde de durum daha iyi değil. Hızlı U-dönüşleri yapıyor ve başkalarını da kışkırtıyorsunuz. Sakin olun, ortaklarınız ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirin. Stres sizi hasta edebilir. Sağlıklı beslenin ve size güven vermesi ve rahatlatması için biraz egzersiz yapın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Akrep;

Maddesel konuların kafanızdaki aldığı şekillenmeler çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Başkalarının fikriyle hareket etmek istemediğiniz için kendinize zaman tanımalısınız. Parasal sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları temkinli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Zamanınızın çoğunu telefonda harcayacağınız bir gün. İş arkadaşınızın sebep olduğu bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir hayli uğraşacaksınız gibi görünüyor.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Yay;

Ne kadar cazip gelse de, gereğinden fazla iş üstlenmeyin. Onun yerine sizin için önemli meselelere odaklanın. Aksi takdirde bunalabilirsiniz. Yeni bir şeyi ele almaya karar verdiyseniz, açık olun ve başkalarını size yardımcı olmaya davet edin.

Enerjinizi bu şekilde odaklarsanız ve doğrudan sizi ilgilendirmeyen sorunların ilginizi dağıtmasına izin vermezseniz başarıya ulaşma olasılığınız daha yüksek olacaktır.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Oğlak;

Ay, kişisel zevklerinizde özel duygularınızla birleştirecek ve sizi anlamlı bir armoni sunacaktır. Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Sosyal yaşantınızı güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmemelisiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Kova;

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın. Yoksa çevrenizdekilerle aranızdaki bu açık iletişimi hızla bencil amaçlar için kullanmaya başlayabilirsiniz. Etkileme gücünüzü başkalarına yardım etmek için kullanın. Bu sayede çevrenizden birinin kalbini kazanabilirsiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 12 NİSAN 2020 PAZAR

Sevgili Balık;

Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz. Bugün isteklerinizde önleyemediğinizi tutkuların esiri olabilirsiniz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazır olmalısınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.

Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.