Günlük burç yorumları 13 Ağustos 2022 Cumartesi | Aslan sevdiklerini kırmayı bırak! Terazi her şeyden şikayet etme!

Günlük burç yorumlarına göre 13 Ağustos 2022 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Bu cumartesi, aksiyona hazır ol! Harika bir gün seni bekliyor. İki seçenek arasında kalacağın ancak senin için en doğru olacak seçeneğe yöneleceğin bir gün geçireceksin. Aşk hayatındaki güzel gelişmeler de enerjinin yükselmesini ve çevrendeki insanlara daha iyi davranmanı sağlayacak. Böylelikle ikili ilişkilerindeki sorunlar da son bulacak. Kimseye fesatlık yapmaman gerekiyor. Başkası için ne düşünürsen başına gelebilir. Ekonomik açıdan biraz zor bir gün geçirsen de keyifli anların önüne geçmeyeceğini bilmelisin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Bu cumartesi, etrafında olup bitenleri farklı bir gözle inceleyeceksin. Bu zamana kadar fark etmediğin ne varsa fark edecek, adeta aydınlanma yaşayacaksın. "Demek ki bu yüzdenmiş" cümlesini çokça dile getireceğin bir gün geçireceğini bilsen iyi olur. İş hayatının sorumluluklarından bunaldığın ve keyif çatmak isteyeceğin bir gün olacak. Arkadaşlarınla vakit geçirebilir güzel aktivitelerde bulunabilirsin. Yine de çok para harcamamaya dikkat et!

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Bu cumartesi, senin günün! Kafandaki tüm sorunları bir kenara bırakıp harika vakit geçireceğin bir cumartesi olacak. Etrafındaki insanların da seni sorunlarıyla boğmayacak olması oldukça önemli. Birlikte olduğun kişiyle ufak gerilimler yaşanabilir. Daha dikkatli olmanda fayda var. Partnerinin neye kızıp kızmayacağının artık farkındasın. İnadına tavırlar sergilememelisin. Yeni yerler keşfetme arzun oldukça yüksek. Aman kaybolma!

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Bu cumartesi, senin için yoğun bir gün olacak. İşlerin çığırından çıktığını düşünebilir ve pes etme derecesine gelebilirsin. Her şeyden elinizi ayağınızı çekip uzaklaşmak isteyeceksin ancak bunun mümkün olmadığını kabullenmen ve olduğun durumu iyileştirmeye çalışman gerekiyor. Aşk hayatında değerini bilmediğin ilişkinin pişmanlığını yaşıyor olabilirsin. Ahla vahla ömrün geçmeyeceğini bilmeli ve hatalarından ders çıkarmalısın. Yeni bir ilişki için çok hazır olmadığını ve toparlanman gerektiğini bilmelisin. Gün içinde gelen taliplerini oyalamasan iyi edersin!

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Bu cumartesi gününü dinlenerek geçirmek isteyeceksin. Ancak işler planladığın gibi gitmeyecek. Hiç ihtimal vermediğin gelişmeler yaşanabilir. Etrafındaki kişilerden duyacağın bazı sözler seni kıracak olsa da sen aynı tavırla karşılık vermemeye özen göster. Bırak o onların hatası olsun. İnsanlarla sınır çizmen gereken bir gündesin. Seni en çok seven kişileri kırdığının farkında mısın? İyiliğini düşünmelerine bile tahammülünün olmayacağı bir gündesin. Bir an önce toparlanmalısın.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Başak: Bu cumartesi, derin konular üzerine konuşabilirsin. Arkadaş ya da akrabalarının arasında seni çekemeyen kişileri fark edeceğin bir gün geçireceksin. Sen bilgilerini sundukça seni küçümsemeye çalışacak insanlar olacak. Asla moralini bozmalarına izin verme. Ne istediğini bildikten sonra kimsenin arkasında durmasına ihtiyacın yok. İş hayatınla alakalı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İlişkinde ise sakin kalmalısın. Her şeye ani tepkiler vermemeye özen göster.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bu cumartesi, etrafındaki insanların tavırlarından şikayetçi olacaksın. Herkesin her yaptığı batacak. Bu şekilde tavırlar sergilemeye devam edersen arkadaşlarında azalma yaşayacağını bilmelisin. Daha dengeli olman gerekiyor. Aşk hayatındaki sorunları normal yaşantına çok fazla dahil ediyorsun. Birlikte olduğun kişiyle arandaki sorunları çözmediğin sürece agresif tavırlarının devam edeceğini de bilmelisin. İlişki sana iyi gelmiyorsa bitirmek en doğrusu. Kestirip atamıyorsan da düzeltmenin yollarını ara. Şikayetle bir yere varamazsın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Bu cumartesi, beklenmedik bazı sorunlar yaşayabilirsin. Arkadaşlarından hiç ummadığın tepkilerle karşılaşabilir ve canın sıkılabilir. Bu durumu birlikte olduğunuz kişiye de yansıtabilirsin. Arkadaşlarınla arandaki sorunun sebebi partnerin değil. Ona kötü davranmayı bırakman gerekiyor. Yoktan yere güzel giden ilişkini mahvetmemelisin. Yeni iş teklifleri alabileceğin bir gündesin. Fırsatları en doğru bir şekilde değerlendirmende fayda var. Sevdiklerinden fikir alabilirsin. Ayrıca emrivaki yapmaman gereken bir günde olduğunu da unutma!

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bu cumartesi, içinde anlamlandıramadığın bir enerji olabilir. Nedensiz mutlu hissedeceksin. Gezegenlerden alacağın etki sayesinde herkese karşı pozitif tavırlar sergileyecek, bulunduğun ortamın neşe kaynağı olacaksın. Ancak içindeki fırtınaları görmezden gelmemelisin. Sonra daha kötü patlayabilir. Sorunların çözümü için de çabalaman gerek. Yine de bu güzel günün keyfini çıkarmaya bak!

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Bu cumartesi, yaptığın planlar haricinde gelişmeler yaşanabilir. Sevdiklerine kırılabileceğin durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak mantıklı düşünmeyi seçersen bir hatalarının olmadığını fark edeceksin. Bir anlık sinirle yanlış cümleler kurmamaya özen göster. Öfkenin kurbanı olmaman gereken bir gündesin. Akşam saatlerindeyse keyfin yerine gelecek.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Bu cumartesi, etrafındaki insanların sorunuyla boğuşabilirsin. Kimsenin derdiyle çok fazla dertlenmemen gerekiyor. Çözüm bulmaya çalış ancak kendi derdinmiş gibi benimseme. Aşk hayatında, partnerinle yaşayacağın sorunları kimseye anlatmamanda fayda var. Herkese çok güvenmemen gereken bir gün geçireceksin. Dolandırılmalara açıksın. Daha dikkatli olman gerekiyor!

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Bu cumartesi, aldığın kararların mükafatını göreceğin bir gün olacak. Sevdiklerinle eğlenceli vakit geçireceksin. Ancak anlık gelişen gerginlikler yaşanabilir. Orta yolu bulmazsan gerginlik tartışmaya dönüşebilir. Bulunduğun koşullara uyum sağlamaya çalış. Aşırıya kaçan davranışların etrafındakileri rahatsız edebilir. Güzel giden şeyleri bozmamaya dikkat et. Aşk hayatında acele etme!