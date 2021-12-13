Günlük burç yorumları 13 Aralık 2021 Pazartesi | Akrep ve Kova hata yapmaya açık bir gündesiniz! Adımlarınıza dikkat!

Günlük burç yorumlarına göre 13 Aralık 2021 Pazartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Bugün, olumlu etkilerle karşı karşıyasınız. Hedeflerinize ulaşmış olmanın verdiği özgüvenle yeni girişimlere atılabileceğiniz bir gündesiniz. Her şeyin daha iyiye gitmesi için zamana ihtiyacınız var. İş hayatınızda hırslarınızı bir kenara bırakmayı başarabilirseniz her şeyin daha yoluna bir şekilde ilerleyeceğini göreceksiniz. İkili ilişkilerde biraz daha stratejik davranmak isteseniz de bu konuda çok başarılı olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Partnerinizle aranızda sorun yaratabilecek durumlara girmemenizde fayda var.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, belirsizliklerin bir son bulmasını isteyecek ve adımlarınızı o doğrultuda atacaksınız. Önceliklerinizi belirleme konusunda daha dikkatli olmaya çalışmalısınız. İstemediğiniz ortamlarda bulunmamanız gereken bir gündesiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmanızın tam zamanı. Enerjinizdeki yükseklikten doğru anlamda faydalanmaya çalışmalısınız. Var olan sorun ve sıkıntıların çözümü için çabalamalı, olayları gözünüzde büyütmekten vazgeçmelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün, fiziksel gücünüzden ve dış görünüşünüzden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansına sahipsiniz. İçinde bulunduğunuz durumun sizi zorlamayacağını da bilmelisiniz. Adım adım ilerlediğiniz sürece her şeyin yoluna ilerleyeceğini göreceksiniz. Başarıya ulaştıkça daha çok kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerde karşınızdakinin ne düşündüğüne kendi düşüncelerinizden daha çok önem veriyorsunuz. Bu durum da yıpranmanıza neden oluyor. Biraz daha kendi isteklerinize odaklanmanız gerektiğinin farkına varmalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün, çelişkili adımlar atmamanız gerekiyor. Net olduğunuz sürece çevrenizdeki kimseyle sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Gerginlik yaratacak tavırlar sergilemediğiniz sürece huzursuzluk yaşamayacağınızı bilmelisiniz. İçinizde anlamlandıramadığınız bazı hisler söz konusu. Aşk hayatınızda gergin tavırlar sergilememeye çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiye karşı hislerinizi tam olarak ifade edememeniz sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Duygularınız doğrultusunda hareket etmenizin size bir şey kaybettirmeyeceğini bilmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçının.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün, sabırsız tavırlar sergileyecek olmanız çevrenizdeki kişileri rahatsız edebilir. Biraz daha geri planda kalmanız ve yapılan planlara uymanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Aşk hayatınızda yaşamış olduğunuz gerginlikler yerini mutluluğa bırakıyor. Daha iyi anlaşabileceğiniz ve daha güzel vakit geçirebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kontrollü olmayı başardığınız sürece sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Bugün, düşündüklerinizi uygulama konusunda bazı aksaklıklar yaşayacak olsanız da vazgeçmemelisiniz. İstekleriniz doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğiniz sürece er ya da geç hedefinize ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Aşk hayatınızda karmaşa yaratabilecek adımlar atma ihtimaliniz söz konusu. Sınırlar yeniden belirlenebilir. Olumsuzlukların son bulmasını sağlayabildiğiniz takdirde her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacaktır. Karmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, yaratıcılığınız sayesinde sorunların üstesinden kolaylıkla gelebileceksiniz. Enerjinizdeki yükseklikten doğru anlamda yarar sağlayabileceksiniz. Şartları gereğinden fazla zorlamamanız gereken bir gün. İstediğiniz bir şey olmuyorsa o konuda çok da ısrar etmemeniz gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmelisiniz. Aşk hayatınızda yaşamış olduğunuz sorunların giderek içinden çıkılamaz bir hal aldığını düşünecek olsanız da bir araya geldiğinizde hiçbir sorunun bir önemi kalmayacak.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, ev ve aile hayatınızdaki sorunları ortadan kaldırmaya çalışmanız gerekiyor. Problemlerin üstesinden gelmeye çalıştığınız sürece her şey yoluna ilerleyecek. Düşündüklerinizi uygulamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Sorumluluklarınız doğrultusunda hareket ederken hata yapmaktan da kaçınmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmak için zamana ihtiyacınız var. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da beklenmedik harcamalar gerçekleştirmenize neden olabilir.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Bugün, duygularınızdaki yoğunluk davranışlarınıza da yansıyor. Ancak özellikle dikkat isteyen konularda bunu önlemeniz yararınıza olacak. Aileniz ve sosyal çevrenizin hareketliliği üzerinizde stres yaratabilir. . Yeni anlaşmalar yapmak için bugün uygun bir gün. İş yaşantınızda birlikte olduğunuz kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Sizin zaaflarınız, onları avantajlı hale getirecektir. Etkin adımlar atmak için kendinize zaman tanımalısınız.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün sağlığınız hakkında biraz daha bilinçlenmeye karar verebilirsiniz. Bol hareketle dolu bir spor rutini edinmeye veya kalori alımınıza dikkatli bir şekilde bakmaya bile başlayabilirsiniz. Yine de aşırıya kaçmayın. Bunu sadece bugün yapmak istemiyorsunuz.. Yine de aşırıya kaçmayın! Bunu sadece bugün yapmak istemiyorsunuz, bu sebeple yarın sıkılmamanız için adım adım planlayın ve uygulamaya koyun.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Bugün zaman çok hızlı geçecek. Gelişmelerle yakından ilgilenmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Hata yapmaya müsait bir günde olduğunuz için adımlarınıza dikkat etmelisiniz Dün hayatınızda olan ve çok keyif aldığınız biri, ile bugün alakanız bile olmayabiliyor. Bugün çok flörtöz bir gününüzdesiniz. Hayalleriniz ile aynı paralellikte olmasa da, işleriniz ile alakalı pozitif sonuçlar alacaksınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Bugün sakin ve istikrarlı kalabilir ve huzurunuzu bozabilecek hiçbir şey yaşamayabilirsiniz. Aileniz ve arkadaşlarınız sizi tamamen destekleyecek ve engelleri aşmanız için motive edecektir. Bu haftayı dinlenerek ve kendinizi mutlu edebileceğiniz aktivitelerle değerlendirmelisiniz Aşk hayatınızda partnerinizle yaşadığınız bazı problemlerden dolayı aranızda tartışmaların yaşanması mümkün olabilir.