Günlük burç yorumları 13 Haziran Cumartesi 2020 | Haftalık burç yorumları

13 Haziran Günlük burç yorumları nasıl? Bu Cumartesi gününde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını neler bekliyor? Venüs retrosu bitmeden peşinden Merkür retrosunu yaşadığımız Haziran ayında burçlar bizler yön gösteriyor. Peki Aşk, İş, Para konularında hangi burç daha şanslı? Meraklılarının gün gün araştırdığı burç yorumlarını haberimizde sizler için bir araya getirdik...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

İş hayatınzda yeni girişimlerde bulunmak için önemli bir gündesiniz. Hayatınızda biri yoksa eğer bu haftasonu tanışacağınız biriyle ileriye yönelik olumlu dönüşler elde edebilirsiniz. Evli olanlar ise partnerlerinize daha fazla ilgi göstermelisiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Bugün işlerinizi yetiştirmekten zorlanabilirsiniz bu yüzden planlı olmanızda fayda var. Aile içinde yaşayacağınız bazı tartışmalar olabilir. Merkür retrosu sizi bu dönemde biraz daha olumsuz yönde etkileyecek ama unutmayın geçici bir dönem içindesiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Bugün işinizle ilgili konularda biraz daha cesaretli olmalı korkularınızın üzerine gitmelisiniz. Özel yaşamınızda ise keyif alacağınız gelişmeler yaşayacaksınız. Eşinizden gelecek haberler sizleri bir hayli sevindirecek. Gün sizin için gelişmelerle dolu keyfini çıkarın.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

İş ve özel yaşamınızda gizliliğe önem vermeli ve düşüncelerinizi öğrenme çabası içinde olanlara dikkatle davranmalısınız. İş hayatınızda ise çalışma arkadaşlarınızla enerjinizi sen ben çekişmesi ile harcamak yerine daha büyük amaçlar için harcamalı kendi bildiklerinize sıkı sıkıya sadık kalmalısınız. Özel yaşamınızda ise mutluluğunuz başkalarını fazlası ile huzursuz etmekte. Bu enerjinin mutluluğunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Daha sakin ve huzurlu bir hayat istiyorsanız sinirlerinize hakim olmalısınız. Bu öfkenin ne size ne de çevrenize bir faydası yok. Bekar Aslanlar çevrenize çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak:

Bugün kendi akrabalarınızla ilişkileriniz önem kazanmakta. Finansal olarak size baskı kurar tavırlarına tahammül etmeniz oldukça güç olabilir. Ne susarak kendinizi baskı altına alın ne de onlarla tartışmaya girin.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Aşk hayatınızda gerginliklere ve ani kararlarla ayrılıklara sebep olacak davranışlar içinde bulunmamaya dikkat etmelisiniz. Hırçınlıklarınız ve ben merkezli düşünmeniz ilişkilerinizde daha önce yaşadığınız hayal kırıklıklarına bir yenisini daha ekleyecektir.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Karşınızdaki insanlara bugün kırıcı davranış sergileyebilirsiniz. Onlara kendilerini anlatma fırsatı vermelisiniz. Çevrenizdeki insanlar üzerinde baskın tavrınız sizin açınızdan olumsuz dönüşlere neden olabilir.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Etrafınızdaki insanlar bugün sizi dibe çekmek uğraşacaklar. Onları önemsemeden siz yapmanız gerekenleri yapıp önünüze bakın. Partnerinizin alacağı bir ödül veya para sizi de olumlu yönde etkileyebilir.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

Güzel bir gün sizleri bekliyor. İş hayatınızda başarılı bir dönemdesiniz. Aşk ve iş ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz belki ama etrafınızdaki insanlara da şans vermeniz hayatınızda güzel sonuçlar doğurabilir. İş yerinizden bir arkadaşınız size duygularını açabilir.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

Özel yaşamınızda sevdiğiniz insanın ilgi ve sevgisi karşısında suçluluk duygusu yaşayabilir geçmişinizde yaşanan hüzünlü günlerin pişmanlığını yaşayabilirsiniz. ve şimdi aynıları tekrar etmeden size ikinci kez sunulan bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye bakın.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Bugün, kariyerinizi ilgilendiren konularda kendinizi elinizdekilerle sınırlandırmadan hareket etmelisiniz. Kapıları çalmalısınız ki size açılsın. Bugün kalbinizden geçen dilekleriniz gerçekleşebilir insanlarla ilişkileriniz oldukça uyumlu ve cana yakındır. Bu güzel enerji sadece iş hayatınızda değil özel hayatınızda da etkili olacaktır. Hayatınızda biri yoksa o özel insanla tanışabilirsiniz.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür retrograd döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemeniz ve kalmamanız tavsiye edilir. Aslında Merkür her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür’ün Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir.

Astrolojik mitolojide Merkür tanrıların elçisidir. Dolayısıyla Merkür gezegeni iletişim ile ilgili her şeyi yönetir:

• sözleşme imzalama

• sınıflar, okullar ve kolejler

• yazışma gönderme / alma

• bilgisayarlar, telefonlar, uydular vb. İletişim ekipmanları

• arabalar, bisikletler, trenler ve uçaklar, gemiler, vb. Gibi seyahat ve seyahat ekipmanları.

Ne yapılmalı?

• Geriye çekmeden önce iletişimi içeren projeleri tamamlayın.

• Geri dönüş sırasında büyük anlaşmalar yapmaktan kaçının

• Geri dönüş sırasında yeni projeler başlatmaktan kaçının

• Büyük bir karar vermek için toplantılar planlamaktan kaçının

• Seyahat ederken ekstra zaman tanıyın

• Geri yüklemeden önce sabit sürücünüzü veya diğer önemli verilerinizi yedekleyin

• Geri gitmeden önce makinelerde / evlerde gerekli onarımları yapın

• Daha önce başlatılmış olan bir projenin takiplerini yapın

• Başlamış bir projeyi tamamlayın

• Yeni bir projeyi iyice araştırın

• Evrak işlerini takip edin

• Bilgi paylaşım toplantısı yapın