Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 13 Mayıs Çarşamba burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 13 Mayıs 2020 Çarşamba dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Dostluklar, Arkadaşlar, yakın akrabalar, eğitimler, kurslar, partner, ortaklıklar, hayalleri hedefler, kitaplar, yazı yazma gibi konular ön plana çıkacak. Bu süreçte iletişim krizleri yaşayabilir. Ortak para işlerinizde sıkıntı ve sorunları karşınıza getirebilir. Kardeşlerimiz ve yakın çevremiz ile ilişkilerimizde hareketli bir döneme giriyoruz. Sık sık bir araya gelebilir, ufkumuzu açacak eğlenceli konuşmalar yapabiliriz. İletişimlerimizde daha sakin ve sabırlı olmakta yarar var. Önemli iş bağlantılarını, parasal konuşmaları bu döneme denk getirmeyin. İletişime dayalı işlerinizde de sorunlara açık olacaksınız. Bu süreçte kendi isteklerimizin peşinden koşmak yerine bilinçaltındaki çatışmalarla uğraşmamız ve zihnimizi huzura kavuşturmaya çalışmakla meşgul olmamız mümkündür. Eğer öğrenciyseniz bu dönemde öğrenim hayatınızda bazı zorlanmalar oluşabilir. Öğretmenleriniz, öğrenci arkadaşlarınızla aranızda gerilimlere dikkat edin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Bugün hem Venüs retrosu başlıyor hem de Mars Balık burcuna geçiyor. Burcunuzun yıldızı Venüs’ün retro sürecinde kontrolünüz dışı gelişmelere ve çifte durumlara dikkat. Geçmişe bakmanız, kendinizle hesaplaşmanız, bazı değerlendirmeler yapmanız açısından bu retro faydalı olabilir. Mars’ın Balık burcuna ilerlemesi ise sosyal yaşamınızda arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinizde sürtüşmeleri beraberinde getirebilir. Tartışma ve çatışmalara önümüzdeki bir buçuk ayda daha çok dikkat etmelisiniz.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Hem ruh hem vücut sağlığınız açısından zirvedesiniz. Başkaları da sizin bu ışıl ışıl parlayan, güven verici ve olumlu enerjinizin farkında. Yaydığınız enerji yakın çevrenizdekileri etkisi altına alarak, daha kısa bir süre öncesine kadar hayal bile edemediğiniz noktalara ulaşmanızı sağlayacak. Bu enerjiden yararlanın ve bu olumlu döneminizi ziyan etmeyin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Olayların arkasında farklı oluşumları anlatmak için, zaman kaybetmemelisiniz. Bugün, sezgilerinizde yanılmadığınız anlayacaksınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Aşk hayatınızda bir karar aşamasındasınız. Önünüzdeki engelleri düşünerek geçmelisiniz. Yeni ve farklı bir arayış içindesiniz buna ulaşmak sadece düşünmekle olmuyor içinizde ki sese kulak verin ve yapmak istediklerinize bir an önce başlayın. Maddi kaynaklarınızı etkili bir şekilde kullanmazsanız zararını yakın da görmek zorunda kalırsınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

Değişik bir enerjin var. İkimizde biliyoruz. Bir ayağın hep yerde olmalı. Bir yanınla da değişim rüzgarının peşinden gitmelisin. Şimdi yeni bir enerji dalgası geliyor hayatına. Kariyerinle ilgili konularda hareketli ve girişimci olabilirsin. Ama kalıcı bir etki mi diye sorarsan şartlar her an değişebilir senin için. Kariyer noktasında mücadele bayraklarını açabilirsin. Yöneticilerinle kendini ispat savaşları içinde olabilirsin. Daha sağlam garantici yaklaşımlar yerine anlık değerlere tutunabilirsin bu süreçte. Ve çok çalışabilirsin. Çalış ama çalışıyormuş gibi yapma…Unutma, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Haftanın üçüncü gününde, çevrenizdeki insanların yetersiz kaldığı çoğu şeyle yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zorlandığınız her ne varsa onu ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Liderlik gücünüzü destekleyebilecek gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Odaklanmayı başardığınız takdirder herhangi bir sorun ve sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Detaylara önem vermeniz gereken bir gün. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda disiplini elden bırakmamalı ve birlikteliğinizle ilgili konularda biraz daha tedbirli olmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her şeyden uzaklaşmaya çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişinin duygularına ve düşüncelerine olumlu anlamda yanıt vermeye çalışmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Aşka şans vermeniz gereken bir döneme girmektesiniz. Önümüzdeki günlerde özellikle arkadaş çevrenizden yeni kişiler ile tanışacaksınız. Bu kişilere bir şans tanıyın ve onlarla vakit geçirin. Hayatınızın dönüm noktası olacak maceralar özellikle aşk konusunda sizi bir hayli meşgul edecek. Özellikle sosyal ve yaratıcı enerjinizin açığa çıktığı bu günlerde vaktinizi evde geçirmeyin. Yeni heyecanlar arayın ve aktivitelere katılın. İşlerin yoğunluğundan kurtulup kendinize bakacağınız kısa bir döneme girmiş bulunmaktasınız. Kendinizi günlerin akışına bırakın. Yoğunluğun ve stresin uzağında kafanızı dinleyin. Hayat enerjinizi arttırmak size çok iyi gelecektir. Bu sayede sizi bekleyen yoğun tempoya çok enerjik bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Umutsuzluğun ve çaresizliğin hakim olduğu bir duygu durumu içindesiniz. Bu süreçte çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olmanız güzel olsa da sürekli akıl danışma mahiyetinde yaklaşımlar içine girmeyin ki işin içinden çıkılmaz durumlar ortaya çıkmasın. Sezgilerinize güvenin ve iç dünyanızın zenginliğini ortaya çıkartın. Yalnız kalma isteğinizi de görmezden gelmemelisiniz. Sevdiğiniz insanın maddi durumuyla ilgili kararlar ve adımlar gündeme gelebilir. Ya da ortağınız varsa bu dönem para ile ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Bu kararların yeni kararlar olmasından ziyade var olan ilişkilerinize dayalı kararlar olmasına çalışmalısınız. Vergi, kredi, faiz, sigorta, prim, nafaka gibi konular ön plana çıkabilir. Hayatınızda ve kendi üzerinizde dönüştürücü ve değiştirici bir dönem içinde olduğunuzu bilin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Bazı konuları bizzat kendiniz araştırmalı, soruları sorup kendi cevaplarınızı elde etmeli ve kendi sonuçlarınızı bulmalısınız. Bu sayede, olaylar sizi kontrol edeceğine siz olayları kontrol edebilirsiniz. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Üç haftadır yaşanan yanlış anlaşılmalar, bir ileri bir geri giden durumlar veya durma noktasına gelen işler yarından itibaren hız kazanmaya başlayabilir, ama yeni başlangıçlar yapmak için birkaç gün beklemek daha doğru olacaktır. Zira yarın akşam saatlerinden itibaren durağanlaşmaya başlayacak olan Merkür, bugün ve yarın son birkaç sevimsiz marifetini göstermeye de kalkabilir. Dolayısıyla, her şeyin yoluna girmesi birkaç gün alabilir. Gün içerisinde, sosyal ilişkilerimiz olumlu. Alışverişler veya keyif için yapılan harcamalar söz konusu olabilir. Gece saatlerinde ise, ilişkilerimizde daha dikkatli cümleler kurmaya bakalım.Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Herkes size karşı geliyormuş gibi hissediyor ve başkalarının ne düşündüğünü önemsemiyor olabilirsiniz ancak duygusal açıdan son zamanlarda yaşadığınız sorunları başka bir açıdan değerlendirmeye ihtiyacınız var. Olan sorunlarınızda öncelikle kendinize bakmanız objektif davranmanız için olumlu bir bakış olacaktır. Kendi yanlışlarınızı görüp düzeltmeye çalışmanız ilişkinizin gerginliklerden de arınmasına yardımcı olabilir. Yeni gireceğiniz çevrelerde, yeni tanışacağınız insanlar size yeni ve beklenmedik fırsatlar sunabilir. Bir yandan da sosyal ortamlarda kolay aldanmalara açık olabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Bugün hiçbir şeye karar vermeyin veya herhangi bir faaliyette bulunmayın! Çünkü bugün alınan kararlar çok geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilir. Bugün belirli konulardan ödün vermek zorunda kalabilirsiniz. Ancak her zaman eğlenecek bir şeyler bulabilirsiniz, bu bağlamda gününüzün tatlıya bağlanması için sizin de birkaç planınız olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.