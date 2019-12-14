 Günlük burç yorumları 14 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 14 Aralık Cumartesi burç yorumları

Günlük burç yorumları 14 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 14 Aralık 2019 Cumartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 14 ARALIK CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 14 Aralık Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Sakinliğiniz ve güveniniz, size doğal bir güç kaynağı sağlıyor. Enerji dolusunuz, hatta olumsuz olaylar bile sizin için pek sorun teşkil etmiyor. Kendinizi şüphelerin olmadığı bir hayata çekmişsiniz. Kendinizi özel bir şey için hazırlayın, çünkü etrafınızdakiler doğallığınızdan büyülenecek. Yeni projeleri hayata geçirmek istiyorsanız, fazlasıyla destek göreceksiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Bugün yoğun programınızdan biraz zaman ayırıp, biraz eğlenmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz. Harika bir akşam yemeği ve gecenin bir yarısında özlenen filmin açılması sizi kendinize getirecektir. Uzun zamandır arkadaşlarınız ve ailenizle bir araya gelmekte zorlanıyordunuz! Sıcak, baharatlı ve lezzetli yemekler yeme konusunda güçlü bir istek barındırabilirsiniz. O zaman eğlenceye devam!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Bugün parayla ilgili konularda sıkışabilir, hak ettiğin ödemeyi alamadığını ya da ailenin sana destek olmadığını düşünebilirsin. Harcamalar ve ödemelerle ilgili gelişmeler üstünde baskı ve gerilime neden olabilir. Fakat akrabaların veya çalışma arkadaşların yarımına koşarak seni bu sıkıntıdan kurtarabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

Bugün Ay Yengeç burcunda. Seni bitmesini istemeyeceğin bir gün bekliyor! Özel hayatındaki ve ikili ilişkilerindeki inişler çıkışlar olumlu anlamda sabitleniyor. Sosyal hayatında ön plana çıkıyor ve güzel destekler alıyorsun. Aşk hayatında ise oldukça güzel etkiler söz konusu. Gönlün boşsa yeni insanlarla tanışabilir, hayatında biri varsa onunla romantik zamanlar geçirebilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber normalde ortaya koyduğunuz karakterin tersine davranışlar sergileyebilirsiniz. Duygularınızı ve düşüncelerinizi, etrafınızda bulunan insanlara belli etmek istemeyeceksiniz. Güven duygusuna çok daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Ayrıca, kendi içinizde çözümlemeniz gereken sorunları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Ne çok rahat edeceğiniz ne de huzursuz hissedebileceğiniz bir gün.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Bugün yapmak istediklerinizle ilgili kendinizi oldukça enerjik hissediyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar enerjinizden etkilenecekler ve bu sayede birlikte keyifli vakitler geçirebileceksiniz. Evinizle ilgili değişim planları bugün gündemde olabilir. Geleceğinize yönelik endişelerinizi çok fazla gün yüzüne çıkarmazsanız ve olumlu düşünerek hareket ederseniz çok fazla sorunla karşılaşmayacağınızdan emin olabilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Partneriniz sizin tavırlarınızdan rahatsız oluyor sizin bazen emrivaki yaptığınızı düşünüyor. Bu durumu düzeltmek elinizde ancak sizin istediğiniz şeyler ilişkinizde her zaman söz konusu olmayabilir bunu da kabullenmekte fayda var zira ilişkiniz bu şekilde pek uzun ömürlü görünmüyor. Maddi sıkıntıya girmemek için harcamalarınızı biraz azaltmalı hatta birikim yapmalısınız. Aileniz sizin sorumluluk sahibi olduğunuzu düşünüyor ve siz her ne kadar bu sorumluluklardan bunalmış olsanız da bunun bilincinde olmanız yönünde beklentiler söz konusu.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Bugün maddi açıdan rahat bir gün geçireceksiniz. Ancak hedefleriniz konusunda çevrenizdekilerle çatışma yaşayabilirsiniz. Herkesin kendi hayatını kendi başına seçme özgürlüğü olduğunu ve bu konuda da son derece haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bunları yaparken sevdiklerinizin sizinle ilgili düşüncelerini dikkate almayı denemelisiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Bugün yeni fikirlerle karşı karşıya geleceksiniz. Beraberinde getireceği riski alma cesaretini de gösterirseniz, etkili olacaksınız. Başarılı olursanız meslektaşlarınızdan gelecek desteğe güvenebilirsiniz. İlişkinizde açık davranmanız gerekiyor. Sevdiğiniz kişiden gelebilecek sıradışı fikirler, yeni yollar açarak sizin yepyeni bir yönünüzü ortaya çıkabilir. Ancak alçakgönüllülüğünüzden taviz vermemeye özen gösterin, risk almakla kibirli olmak arasında ince bir çizgi vardır.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

Artık iş yükünün ağırlığını kaldıramayabilirsiniz. Çok akıllıca, görevlerinizi tamamlayabilir ve yavaş yavaş omuzlarından yükü alabilirsiniz. Muhtemelen dikkatlice eylemlerinizi planlayacak ve hata ihtimalini en aza indireceksiniz. Akşama doğru yorulduğunuzu hissedebilir ve biraz daha az tempolu bir işte çalışmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Yalnız istifa etmeden önce dikkat edin; bu durum sadece bugünlük olabilir!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

Bugün, sizin açınızdan değerli olan her şeyi koruma arzunuz ve isteğiniz var. Yaşamsal konularda güçlemek ve kendinizi güvence altına almak istiyorsunuz. Özgürlük kavramına fazlasıyla önem veriyor olmanıza rağmen, bugün içerisinde herhangi bir şeye bağlı kalmak ya da sığınmak isteyebilirsiniz. Alışkanlıklarınızın biraz olsun değişiklik gösterme ihtimali var. Ayrıca, hayatı akışına göre yaşamak isteseniz de bazı konuların sizi çelişki içerisine sokması da muhtemel.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 14 ARALIK 2019 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Bugün genel anlamdaki kararsızlıklarını aşmak için önemli adımlar atacaksınız. Kendinizi yenilemek ve hayatınızın yönünü değiştirmek için bir süredir çaba harcıyordunuz, işte o gün bugün. Bugün kararsızlığın hayatınızı ne kadar zorlaştırdığını anlayacaksınız. Duygusal olarak kendinizi güçlü hissettiğiniz için diğer hiçbir pürüzün canınızı sıkmasına izin vermeyeceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.