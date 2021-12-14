Günlük burç yorumları 14 Aralık 2021 Salı | Kovalar her şeye balıklama atlamayın, Balıklar ağzınızı sıkı tutun!

Günlük burç yorumlarına göre 14 Aralık 2021 Salı gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Koç; Bugün, enerjik ve bir hayli keyifli hissedeceksiniz. İyimserliğiniz her açıdan size yarar sağlayacak. Pozitif etkinizle çevrenizdekilerin de güzel vakit geçirmesini sağlayacağınız bir gündesiniz. Başkalarının enerjinizi düşürmesine müsaade etmemelisiniz. Aşk hayatınızda biraz geri planda durmak isteyebilirsiniz. İlişkiyi siz ayakta tutuyormuş gibi bir hissiyata kapılsanız da ilerleyen saatlerde partnerinizin yakınlığıyla kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Gergin ortamlardan uzak durmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Boğa; Bugün, beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilecek gücü kendinizde bulacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Zorluk çıkarmadığınız sürece gün içerisinde olumsuz durumlarla karşılaşmayacağınız bir gündesiniz. Aşk hayatınızda net adımlar atmanız gerekiyor. Belirsizliğin sizi ve partnerinizi üzebileceğini unutmamalısınız. İlişkinize zarar verebilecek davranışlardan uzak durmalısınız. Bugün dış görünüşünüze her zamankinden daha fazla önem verecek ve tarzınızla etrafınızdakilerin de dikkatini çekeceksiniz. Gözlerin üstünüzde olması hoşunuza gidecek.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili İkizler; Bugün, kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki gelişmeleri yakında takip etmek isteseniz de diğer yandan her şeyden uzaklaşıp inzivaya çekilmek isteyeceksiniz. Yine de kontrolü elden bırakmamanızda fayda var. Her şeyden elinizi eteğinizi çekmek isteseniz de bazı gelişmeler nedeniyle olaylara dahil olmak zorunda kalabilirsiniz. Aşk hayatınızda karmaşık etkiler alıyorsunuz. Tam olarak ne istediğinizi bilemeyecek olsanız da ilerleyen saatlerde kendinizden emin adımlar atacağınız bir gündesiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Yengeç; Bugün, dengeleri zorlayabilecek durumlardan uzak durmalısınız. Kendinizi gergin hissediyor olsanız da her şeye ani tepki vermekten vazgeçmelisiniz. Etrafınızdaki kişilerin size ayak uydurmasını istiyor kimseye bağlı olmak istemiyorsunuz. Üzerinizdeki negatiflikten bir an önce kurtulmaya çalışmalısınız. Sorunun ne olduğunu bulmalı ve çözümüne odaklanmalısınız. Aksi takdirde başka sorunlar da ortaya çıkabilir. Aşk hayatınızda durup dururken bazı tatsızlıklar yaşanacak olsa da partnerinizle aranızın bozulmasına müsaade etmeyeceksiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Aslan; Bugün, aileniz ve sizinle ilgili bazı problemler gündeme gelebilir. Bu sorunlara göstereceğiniz tavrın belirleyici olacağını bilmelisiniz. Öfkeyle hareket etmemenizde fayda var. Tedbiri elden bırakmamanız gereken bir gündesiniz. Her şeyi salmak isteseniz de mümkün gözükmüyor. İsteklerinize ulaşmanızın sandığınız kadar zor olmadığını bilmeli ve adımlarınızı daha özgüvenli bir biçimde atmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıkça kendinizi de daha iyi hissedeceksiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Başak: Bugün, üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Yapmak istemediğiniz şeyleri başkaları istiyor diye yapmaktan vazgeçmezseniz kendinizi mutsuz hissetmeye devam edeceğinizi bilmelisiniz. Tercihleriniz konusunda daha sabırlı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar sizi zorlayacak olsa da öğleden sonra kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz. Kendinize olan güveniniz sayesinde her türlü sorunun üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Aşk hayatınızdaki sorunları arkadaşlarınızla paylaşmamanız gereken bir gündesiniz. Alacağınız tepkiler daha fazla üzülmenize neden olabilir. Sorunlarınızı partnerinizle çözmeye odaklanmalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Terazi; Bugün, hayattan keyif almak isteyeceksiniz. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmaktan vazgeçmemelisiniz. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız takdirde her şeyin yolunda ilerleyeceğini göreceksiniz. Hata yapmamaya özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Huzuru ve mutluluğu yakaladığınız sürece elinizden kayıp gitmesine izin vermemelisiniz. Arkadaşlarınızla geçireceğiniz vakitlerde kendinizi onların sorunlarını dinlerken bulabilirsiniz. Kendi dertlerinizi hiçe saymamanızda fayda var. Sorunları büyütmemeniz gereken bir gün.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Akrep; Bugün çevrenizle olan ilişkinize çok fazla takılı kalabilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceği bir gündesiniz. Farklı planlara kalkışmamalı günlük rutininizi gerçekleştirmelisiniz. Dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Yanlış anlaşılmalara müsaade etmemeni gerekiyor. Aşk hayatınızda bugün, daha sabırlı yaklaşımlar sergilemelisiniz. Duygularınız ve düşünceleriniz doğrultusunda ilerlerken birlikte olduğunuz kişiyi de es geçmemeli değer verdiğinizi göstermelisiniz. İlişkisi olmayanlar bu konuda acele etmemeli.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Yay; Bugün, iletişime oldukça açıksınız. Etrafınızdaki insanlarla konuşup sorunlarını dinlemek isteyebilirsiniz. Karmaşaya müsaade etmediğiniz takdirde her şeyin yolunda gideceğini bilmelisiniz. Gereksiz fevri davranışlar sergilememelisiniz ancak etrafınızdakilere karşı çok da yumuşak bir izlenim göstermemelisiniz. Kalbinizin kırılmamasını istiyorsunuz sözlerinize daha dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. Mesleki olarak kendinizi toparlamanız gereken bir gündesiniz. Sorunlarınıza çok fazla takılı kalıp ilişkinize gereken önemi veremeyeceğiniz bir gündesiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Oğlak; Bugün, daha sabırlı yaklaşımlar sergilemelisiniz. Ani parlamalarınızın size geri dönüşlerinin daha olumsuz olacağını bilmelisiniz. Sakin olmayı başarabilirseniz günü sorunsuz tamamlayabilirsiniz. Sınırların yeniden belirleneceği bir süreçtesiniz. Aşk hayatınızdaki pürüzlerden kurtulmak isteseniz de bunun hemen olmayacağını ve zamana ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Ufak tefek problemlere takılı kalmaktan vazgeçmeli ve önünüze bakmalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Kova; Bugün, günlük rutininizin dışına çıkmamalısınız. Size gelen teklifleri iyice düşünüp öyle cevap vermeli, balıklama atlamamalısınız. Sosyal açıdan daha aktif olmak isteyebilirsiniz ancak bu durum hesapta olmayan hatalar yapmanıza neden olabilir. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda daha temkinli olmalı ve sevginizin kurbanı olmamalısınız. Şartlara uyum sağlamaya çalışmalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirmeniz gereken bir gün.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 14 ARALIK 2021 SALI

Sevgili Balık; Bugün, abartılı yaklaşımlar sergilememeniz gerekiyor. Hayatınızdaki gerginliklerden kurtulmak isterken daha büyük sorunlar başınıza açabilirsiniz. Adımlarınıza fazlasıyla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız her açıdan daha iyi olacaktır. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ipleri elinizde tutmalısınız. Çevrenizde sizin iyiliğinizi düşünen insanlar varmış gibi gözükse de herkese hemen güvenmemenizde fayda var. Özel durumlarınızı sadece en güvendiklerinize anlatmanız gereken bir gündesiniz. Ağzınızı sıkı tutun.