Günlük burç yorumları 14 Haziran Pazar 2020 | Haftalık burç yorumları

14 Haziran Günlük burç yorumları nasıl? Bu Pazar gününde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını neler bekliyor? Venüs retrosu bitmeden peşinden Merkür retrosunu yaşadığımız Haziran ayında burçlar bizler yön gösteriyor. Peki Aşk, İş, Para konularında hangi burç daha şanslı? Meraklılarının gün gün araştırdığı burç yorumlarını haberimizde sizler için bir araya getirdik...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Koç;

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Boğa;

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili İkizler;

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Yengeç;

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Aslan;

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Başak:

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Terazi;

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Akrep;

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Yay;

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Oğlak;

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Kova;

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2020 PAZAR

Sevgili Balık;

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür retrograd döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemeniz ve kalmamanız tavsiye edilir. Aslında Merkür her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür’ün Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir.

Astrolojik mitolojide Merkür tanrıların elçisidir. Dolayısıyla Merkür gezegeni iletişim ile ilgili her şeyi yönetir:

• sözleşme imzalama

• sınıflar, okullar ve kolejler

• yazışma gönderme / alma

• bilgisayarlar, telefonlar, uydular vb. İletişim ekipmanları

• arabalar, bisikletler, trenler ve uçaklar, gemiler, vb. Gibi seyahat ve seyahat ekipmanları.

Ne yapılmalı?

• Geriye çekmeden önce iletişimi içeren projeleri tamamlayın.

• Geri dönüş sırasında büyük anlaşmalar yapmaktan kaçının

• Geri dönüş sırasında yeni projeler başlatmaktan kaçının

• Büyük bir karar vermek için toplantılar planlamaktan kaçının

• Seyahat ederken ekstra zaman tanıyın

• Geri yüklemeden önce sabit sürücünüzü veya diğer önemli verilerinizi yedekleyin

• Geri gitmeden önce makinelerde / evlerde gerekli onarımları yapın

• Daha önce başlatılmış olan bir projenin takiplerini yapın

• Başlamış bir projeyi tamamlayın

• Yeni bir projeyi iyice araştırın

• Evrak işlerini takip edin

• Bilgi paylaşım toplantısı yapın

Kaynak: Günlük burç yorumları 13 Haziran Cumartesi 2020 | Haftalık burç yorumları