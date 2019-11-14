 Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Nuray Sayarı | 14 Kasım Perşembe günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Nuray Sayarı, 14 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 KASIM 2019 NURAY SAYARI | 14 KASIM PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 14 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 14 Kasım 2019 Perşembe günü dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI KOÇ BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Koç; bugün Ay 11:46’ya kadar boşlukta seyredecek ve sonrasında İkizler burcuna geçiyor. İletişim odaklı olacağın bir gündesin. Günün geri kalanında hesap kitap işlerine kafa yoracak, zihnini işinle ilgili ödemeler, alacaklar, verecekler, vergiler ile ilgili alana odaklayacaksın. Geçmişten gelen hesaplar da gündemini meşgul edebilir. Araştırmacı yapınla bir izini sürdüğün konularda önemli doneler elde edebilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI BOĞA BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Ay bugün Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor. Saat 11:46’ya kadar Ay boşlukta seyredecek. İşinle ilgili konularda yüksek konsantrasyon sağlayabileceğin bir gündesin. Partnerinle ya da ortağınla birlikte geçmişten gelen konuları değerlendirip işinle ilgili sıkıntılı bir konuda mantıklı bir sonuca varabilirsiniz. Sözleşmeler düzenlemek adına girişimlerde bulunabilirsin ancak Merkür’ün Retro olduğunu aklından çıkarmamalısın.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İKİZLER BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Günün ilk yarısı Ay boşlukta seyredecek ve sonrasında senin burcuna geçiyor. Zihinsel enerjinin yüksek olacağı ve bolca iletişim kuracağın bir gündesin. Özellikle öğleden sonrasında gergin olabilirsin. Oldukça dikkatli ve hırslı bir şekilde günlük işlerini halledeceğin üretken bir gündesin. Gece saatlerine doğru gerginliğini atıyorsun ve çok daha sakin enerjilerle doluyorsun.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI YENGEÇ BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Günün ilk yarısında Ay boşlukta olacak. Bu saatlerde dikkatini toplamakta zorlanabilirsin. Öğleden sonrasında değişken enerjilerin etkin olacak gözüküyor. Çocuklarla birlikte zihinsel, entelektüel şeylerle uğraşmak için uygun bir günündesin. Başladığın bir konuda sonuna kadar gitmek için sabrın var. Aşk ilişkilerini ilgilendiren durumlar söz konusuysa başladığın işin peşini kolay kolay bırakmaya niyetin yok.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI ASLAN BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Arkadaşlarınla iletişim halinde olmak istediğin bir gündesin. Günün ilk yarısını sana keyif verecek konularla geçirmen daha isabetli olacaktır. Haneni ilgilendiren geçmişte konuşulmuş birtakım konular üzerine odaklanabilirsin. Bu konu her neyse senin günlük yaşamını etkiliyor olabilir. Akşam saatlerinde yine yaşadığın alanı ilgilendiren konularda çok daha risk almaya yatkın davranabilirsin ve bazı kararları yürürlüğe sokmak isteyebilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI BAŞAK BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Başak; İşinle ilgili konularda değişken enerjilerin söz konusu olacağı bir gündesin. Sabah saatlerinde işlerin odaklanmakta zorlanabilirsin. Eğitim ve iletişimle ilgili konularda konsantrasyonunu sağlamakta zorlanmıyorsun. Entelektüel kapasitenin artacağı bugünü eski kitapları ya da yayınları okumak ve araştırmak isteyerek geçirebilirsin. Gecenin ilerleyen saatlerinde geçmişte birliktelik yaşadığın birinden gelecek ya da onunla ilgili alacağın bir haber seni duygusallaştırabilir.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI TERAZİ BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Öğleden sonraki zamanlarda hukuksal ya da akademik süreçlerinle ilgili konulara odaklanabilirsin. Hareketli enerjilerin aktif olacağı bu alanda iletişimin yoğun akacağı gözüküyor. Parasal konularda mantıklı kararlar alıyorsun ve önemli girişimlerde bulunabilirsin. Risk alabilirsin. Merkür Retro olduğu için adımlarını sağlam atmaya özen göstermelisin. Değerlendirdiğin süreçleri ev halkıyla görüşmeyi, onlarında fikirlerini almayı ihmal etmesen iyi edersin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI AKREP BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Sabah saatlerinde Ay boşlukta olacağından seni rahatlatacak aktivitelerle geçirebilirsin. Günün geri kalanında ödemelerinle ilgili huzursuz enerjilerin ön planda olacağı gözüküyor. Genel anlamda hırslı bir günündesin. Öncesinde başlattığın ve bir türlü tamamlayamadığın işlerini halletmek için harekete geçiyorsun. Akşam saatlerinde araştırmacı tarafın su yüzüne çıkıyor. Aklına takılan bir konuyu derinlemesine araştırmadan gözüne uyku girmeyecek.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI YAY BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Yay; İkili ilişkilerinde iletişiminin hayli aktif olacağı bir gün. Saat 11:46’ya kadar Ay boşlukta olacak dolayısıyla bu saate kadar kendini çok yormadan ilerleyebilirsin. Bilinçaltın ya da rüyalarınla ilgili merakını cezbeden bir konuda derinlemesine bir araştırma yapabilirsin. Gecenin ilerleyin saatlerinde yaratıcılığın ve hassasiyetin artıyor. Zihnini meşgul eden eski konular tekrar önüne gelebilir.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI OĞLAK BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Ay bugün saat 11:46’da İkizler burcuna geçiyor. Sağlığına özen göstermen gerekiyor. Ellerinle ilgili ya da sinirsel bazı rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Girdiğin sosyal ortamlarda mantıklı konuşmaların ve ciddi tavırlarınla birilerinin ilgisini çekebilirsin. Hırslı ve risk almaya elverişli bir süreçtesin. Akşamın ilerleyen saatlerinde rahatlatıcı bir tavrın var.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI KOVA BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Bugün Ay 11:46’ya kadar boşlukta seyredecek ve sonrasında İkizler burcuna geçiyor. Özellikle çocuklarına birlikte iletişiminin yoğun olacağı bir gündesin. İşinle ilgili dikkat gerektiren konularda yeteneklisin. Cesur adımlar atmaya hevesli olduğun bir günde olabilirsin. Eskiden konulmuş birtakım konular bugün tekrar zihnini meşgul edebilir. Akşam saatlerinde enerjiler çok daha rahat akmaya başlayacak. Çok daha anlayışlı olacaksın.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI BALIK BURCU 14 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Günün ilk yarısında Ay boşlukta olacak. Bu saatlerde kendini işine vermekte zorlanabilirsin. Sonrasında Ay İkizler burcuna geçiyor. Evini, haneni ilgilendiren konularda bilgi almak, vermek, iletişim halinde olmak gereken bir gün olabilir. Hukuksal süreçleri varsa dikkatli olmalısın. Başlattığın konunun peşini bırakmaya niyetin yok. Gece saatlerinde ilhamın artıyor. Sanatla uğraşıyorsan bu gece çalışmalar yapmak için en uygun zamanlar olabilir.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.