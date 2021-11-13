Günlük burç yorumları 14 Kasım 2021 Pazar | Boğa ve Yengeç yalnız kalmak istiyor, Balık üzerindeki baskıdan kurtuluyor!

Günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım 2021 Pazar gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Koç; Bugün, değerleriniz konusunda oldukça hassas olabilirsiniz. Kimsenin size karşı bir şey demesini istemeyeceksiniz. Planlarınız doğrultusunda hareket ederken ufak tefek sorunların çıkması sinirlerinizi fazlasıyla bozabilir. Sakin kalmanız gereken bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. İşlerinizi aceleye getirmemeli ve kontrollü davranmalısınız. Duygusal olarak toparlanmanız gerekiyor. Karşılıksız bir sevginin içindeymiş gibi hissedebilirsiniz ancak bu kadar alıngan olmamanız ve olayları biraz daha akışa bırakmanız gerekiyor.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Boğa; Bugün, istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Başkalarının ne düşündüğünü umursamayacağınız bir gündesiniz. Kalabalık ortamlarda bulunmak yerine kendi başınıza kalabileceğiniz alanlar yaratmak istiyorsunuz. Biraz kafanızı dinlemeye ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızla aranıza giren mesafeyi sorun etmemeye başlayacağınız bir süreçtesiniz. İlişkinize odaklanacaksınız. Ancak olumsuz gelişmeler yaşayabileceğinizi ve dostlarınıza ihtiyacınız olabileceğini de unutmamalısınız. Gemileri yakmadan önce iyi düşünmenizde fayda var.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili İkizler; Bugün, tam olarak ne yapacağınıza karar veremeyebilir ve zamanı yettiremeyebilirsiniz. Üzerinizdeki stres ve baskıdan kurtulmak için elinizden geleni yapmalısınız. Sakinliğinizi korumaya çalıştığınız sürece üstesinden gelemeyeceğiniz bir durum olmayacağını da bilmelisiniz. Aşk hayatınızdaki sorunların tamamen son bulacağı bir gündesiniz. Hata yapmamaya özen göstermeli ve geçmiş konuları tekrar tekrar açmamalısınız. Koşullara uygun adım atmalısınız. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmeniz gereken bir gün.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Yengeç; Etrafınızdaki insanlara mesafe koymak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bulunduğunuz ortamlardan uzaklaşma ve yalnız kalma arzunuz var. Yapmış olduğunuz hatalar karşısında kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Söylediğiniz yalanlar sizi çıkmaza sokabilir. Her şekilde dürüst olmanın zamanı geldi. Doğruyu söyledikten sonra bir şey kaybetmeyeceğinizi bilmelisiniz. Özel hayatınızda yaşadığınız sorunlar giderek büyüyebilir. Net olmalısınız. Eğer bir gelecek görmüyorsanız devam etmemenizde yarar var.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Aslan; Bugün, kontrol isteğiniz üst seviyelere çıkacak. Her şeyden haberinizi olmasını isteyeceksiniz. Sizden gizli yapılmış planlarla karşılaşmanız durumunda etrafınızdaki kişilere olan davranışlarınız fazlasıyla sert olabilir. Biraz daha sakin kalmalı ve anlayışlı tavırlar sergilemelisiniz. Duygu ve düşüncelerinizin değişim göstereceği bugün hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Aşk hayatınızda geçmişte yaşadığınız durumları tekrar yaşamamak için mutluluğunuza da engel oluyorsunuz. Güvenmeyi denemelisiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Başak: Haftanın son gününde, olumlu enerjiler altına giriyorsunuz. Burcunuzun alacak olduğu etkilerden doğru anlamda yarar sağlama şansınız da var. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Kişisel sorunlarınızı tamamen çözüme kavuşturmanız gerekmekte

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Terazi; Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmaya çalışmalısınız. Koşullar sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, içinde bulunduğunuz şartlara uygun adımlar atmak. Nedenler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Her şeyin iyiye gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Aşka dair sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Akrep; İç dünyanızda güvence arayışına yöneleceksiniz. Hayata bakış açınızın sürekli olarak değişim gösterme ihtimali var. İç dünyanızdaki sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. İleriye dönük yaklaşımlarınızın da bu süreçte şekillenme ihtimali var. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atmaya yatkınsınız. Her zaman olduğu gibi hislerinizin peşinden gitme arzunuz var.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Yay; Sorun çıkartabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Biraz olsun kendinizi dinlemeli ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Amaçlarınıza uygun hareket edin.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Oğlak; Kendinizi ifade etme noktasında sorun yaşamayacaksınız. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Şartlara uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceği de aklınızdan çıkartmamalısınız. Aşka dair yeni gelişmeler gündemde. Duygularınızı ifade etmek isterken bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Kova; Otorite konumundaki kişilerle aranızda ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Kendinizi daha net ifade edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her türlü sıkıntıyla baş etme şansınız var. . Aşk hayatınızda mevcut sorunlar devam ediyor ve düşünceli hali bir kenara bırakıp gelecek için neler yapacağınıza bakmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 14 KASIM 2021 PAZAR

Sevgili Balık; Harekete geçmek isterken sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. İstenmeyen problemlerin tamamen çözüme kavuşmasıyla beraber kendinizi daha da iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sağlam adımlar atmanın yollarını aramalı ve kontrolü mutlaka elinizde bulundurmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmeye çalışın.