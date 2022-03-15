Günlük burç yorumları 15 Mart 2022 Salı | Boğa canının yandığı yerden şifa buluyor, Aslan kariyerinde yükselişe geçiyor!

Günlük burç yorumlarına göre 15 Mart 2022 Salı gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Koç; Bugün, her ne kadar barışçı ve cana yakın yaklaşımlar sergilemek isteseniz de pek başarılı olamayacağınızı bilmelisiniz. Değer verdiğiniz kişilerle planda olmayan buluşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Hafta sonunu sakin geçirmek gibi bir düşünceniz varsa, bugünden tüm işlerinizi halletmeniz gerekiyor. Tedbiri elden bırakabileceğiniz bir gün. Sorumluluklarınız ve çalışmalarınız açısından sorun yaşamak istemiyorsanız, var olan gelişmeleri çok daha makul seviyelerde değerlendirmeye çalışmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Boğa; Çekiciliğinizin üst seviyelerde olacağı bir gündesiniz. İkili ilişkilerde yüzünüz gülmeye başlıyor. Düşüncelerinizi ve hislerinizi rahatlıkla açığa çıkartabileceğiniz bir gün. Çevrenizde bulunan insanlarla uyumu yakalamakta herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Birlikteliğiniz yoksa, gün içerisinde heyecan verici yeni adımlar da atılabilir. Her açıdan hareketli bir güne giriyorsunuz. Geçmişte canınızın sıkan bir konu varsa o konu hakkında yeni gelişmelerin gündeme geleceği bir gündesiniz. Canınızın yandığı yerden şifa bulacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili İkizler; Tembellik etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Normalde disiplinli bir kişiliğe sahipsiniz ancak bugün, zamana bırakmak istiyorsunuz. Aşk hayatınızda sorun ettiğiniz konular sizi çıkmaza götürüyor. Birlikteliğinizi soğutabilecek davranışlardan kaçınmalısınız. Partnerinizin hoşuna gidecek davranışlar sergilemeye çalışmalısınız. Riskli adımlar atmamanız gereken bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. Normal zamanlarda yapmayacağınız harcamaların gün içerisinde ilginizi çekme ihtimali bulunuyor. Biraz olsun tutarlılık ortaya koymalısınız. Aksi halde sorunlar artarak karşınıza çıkabilir.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Yengeç; Yeniliklerle dolu bir gün sizi bekliyor. Yolculuklar ve uzun zamandır planladığınız geziler konusunda gelişme yaşanacağını bilmelisiniz. Hayatınıza dahil olabilecek bir kişi sayesinde kendinizi kişisel olarak geliştirme şansı elde edeceksiniz. Kişisel değerlerinize de önem vermeye başlayacaksınız. Aşk hayatınızda yoğun enerjiler alabilirisiniz. Hisleriniz karmaşık gibi görünse de aslında ne hissettiğinizi çok iyi biliyorsunuz. Pişman olacağınız hiçbir adımı atmamanızda fayda var. Ayrıca, birlikteliği olmayanlar için de yeni aşk rüzgarları esmeye başlayabilir.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Aslan; Toplum içerisinde davranışlarınız hoş ve pozitif karşılanacak. Çevrenizde bulunan yabancı insanlarla bugün içerisinde yakınlaşma şansınız var. Popülerliğinizin artış göstereceği bir gündesiniz. Ortaya koyacağınız yaklaşımlar, herkesin dikkatini üzerinize çekmenizi sağlayabilir. İyimser davranışlarda bulunduğunuz sürece girdiğiniz ortamlara keyif vermeye devam edebilirsiniz. İş hayatınızda güzel gelişmeler yaşanacak. Kariyerinizde yükselişe geçeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sizden istenilen her ne ise bir şekilde onu yerine getirmeye çalışmalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Başak: Sosyal yönden fazlasıyla hareketli olacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde daha dikkatli tavırlar ortaya koymalısınız. Nazik ve ince tavırlar sergiledikçe herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Hislerinizi açığa çıkartmanın sizi mutlu ve rahat hissettirebileceği bir gün. Ayrıca, içgüdülerinize de güvenmelisiniz. İşbirliği yaptığınız kişilere karşı güvensizlik ortaya koymamaya da dikkat etmelisiniz. Ne yapmanız gerekiyorsa, onu yapmaya odaklanmalısınız. Zorunlu olmadığınız bir şeyler için harcama yaparken biraz daha ekonomik olanlara yönelmeye çalışmalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Terazi; Bakış açınızın değişeceği bir gündesiniz. Kendinizi daha çocuksu hissedeceksiniz. Kişisel çıkarlarınıza da her zamankinden daha fazla özen göstereceksiniz. Aşk hayatınızda yoğun etkiler alıyorsunuz. İstediğiniz kişinin ilgisini çekebileceğinizi bilmelisiniz. Ancak aşırıya kaçan yaklaşımlardan uzak durmanız gerekiyor. Üstünüz olan kişilerle aranızdaki bağların daha da sıkı olmasını sağlayabilirsiniz. Sorumluluklar karşısında kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz bir gün.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Akrep; Bugün, değer verdiğiniz kişilere karşı anlamsız tepkiler ortaya koyabilirsiniz. İnsanları kıracak davranışlar sergileyebilirsiniz. Sevdiklerinizi kendinizden uzaklaştırmak istemiyorsanız daha dikkatli hareketler sergilemeniz gerekiyor. Aksi halde istenmeyen durumlar gündeme gelebilir. İstediklerinizi elde etmek isterken yanlış adımlar atmamanız gereken bir gün. Kontrol sizin elinizde bulunduğu sürece her şeyi dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz ancak bunu yaparken de birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz yere sinirlendirmemeye çalışın. Fazla denetimci olmak, partnerinizin sizden uzaklaşmasına neden olabilir.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Yay; Bugün, beklenmeyen sürprizlerle dolu olabilir. Gün içerisinde uzun zamandır görüşmediğiniz dostlarınızla bir araya gelebilir ve onlardan ayrı geçirdiğiniz zamanları masaya yatırabilirsiniz. Değer verdiğiniz insanları yakınınızda tutmak isteyebileceğiniz bir gün. Kişisel çıkarlarınız doğrultusunda da güzel gelişmeler yaşanabilir. Genel olarak istediklerinize kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir gün. Gücün sizde olduğunu bir kez daha hissedebileceğiniz bir gün. Güzel gelişmelerle karşılaşacağınız bugünden bir şekilde yarar sağlamalısınız.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Oğlak; Her açıdan rahat enerjiler alacağınız bir gündesiniz. Tüm isteklerinizi ve arzularınızı dilediğiniz gibi gerçekleştirmenizi sağlayacak adımlar atabilirsiniz. Göze hoş gelebilecek yaklaşımlar ortaya koyuyorsunuz. Birlikteliği olanlar, gün içerisinde gereksiz tepkiler ortaya koymaktan kaçınmalı. Aksi halde, olumlu geçebilecek gün içerisinde olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Hiç düşünmeden isteklerinize yöneleceksiniz. Kendinizi mutlu hissedebileceğiniz bir gün olsa da sorun ve sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz de var. Biraz dikkatli olmalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Kova; Haftanın ikinci gününde, insanların bakışlarını ve ilgilerini üzerinize çekmeyi başarabilecek davranışlar ortaya koyacaksınız. Genel olarak keyiflenmenizi sağlayacak girişimlerde bulunacaksınız. Sözel iletişim yeteneğinizi de ortaya çıkarmaktan kaçınmayacak olmanız da size yarar sağlayabilir. Duygularınız ve düşünceleriniz açısından kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir gün. Rahat tavırlarınız, birlikte olduğunuz kişinin biraz daha iyi hissetmesini sağlayabilir. Ayrıca, kıskançlıktan doğabilecek tartışmalar da gündeme gelebilir.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 15 MART 2022 SALI

Sevgili Balık; Bugün, gündeminizi meşgul eden konular üzerinde etkinlik gösterirken mantığınızı biraz olsun geri planda tutabileceğiniz bir gün. Kendinizi ifade ederken rahatlık gözlenebilecek bir gün. Ayrıca, araştırmalar ve analizler de sizin açınızdan önem arz etmeye başlıyor. Düşüncelerinize uygun gelişmelerle karşılaşmasanız dahi şartlara uygunluk gösterme konusunda sorun yaşamayacağınız bir gün. Sorunları ve sıkıntıları kendinizden uzaklaştırmayı başaracak olmanız oldukça önemli. Bu rahatlığa biraz ihtiyacınız vardı.