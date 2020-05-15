Günlük burç yorumları 15 Mayıs Cuma 2020

Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 15 Mayıs Cuma burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 15 Mayıs 2020 Cuma dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Koç;

Özel hayatın bütün yükünü omuzlamanız hem sizi yoruyor hem de gergin yapıyor. Partnerinize de izin verin hatta sorumluluk almasını isteyin. Bugün işinizden elde ettiğiniz kazancın harcamalarına yetmediğini görerek endişelenebilir, gelirlerinizi artırmak için planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Gelişmelerin sizi tatmin etmemesinden şikayet edebilirsiniz fakat biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Boğa;

Bugün yeni fikirlerle karşı karşıya geleceksiniz. Beraberinde getireceği riski alma cesaretini de gösterirseniz, etkili olacaksınız. Başarılı olursanız meslektaşlarınızdan gelecek desteğe güvenebilirsiniz. İlişkinizde açık davranmanız gerekiyor. Sevdiğiniz kişiden gelebilecek sıradışı fikirler, yeni yollar açarak sizin yepyeni bir yönünüzü ortaya çıkabilir. Ancak alçakgönüllülüğünüzden taviz vermemeye özen gösterin, risk almakla kibirli olmak arasında ince bir çizgi vardır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili İkizler;

Ay Balık burcunda ilerlerken hedeflerinize ve planlarınıza odaklı hareket edebilirsiniz. Düzen ve organizasyon gerektiren işlerle ilgilenebilirsiniz. Otorite konumunda, deneyimli, yaşlı, olgun kişiler size yol gösterebilir, onlara kulak vermeyi ihmal etmeyin. Çevresel koşullarınızda gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Fikir ve düşüncelerinizdeki yaratıcılık ile özgünlük, her anlamda sizi ve gizli yönlerinizi gözler önüne serecek. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Yengeç;

İçinizde biriktirmiş olduğunuz bazı stresli durumlar size rahatsızlık etkisi yaratıyor olabilir. Yengeç burçları, genel olarak iş hayatı konusunda idealist olmayı başarıyor. Sosyalleşmeye ağırlık vermek bunu atlatabilmek için iyi bir fırsat olacağını unutmamalısınız. Hayatınızdaki kişileri sorgulamaya yöneleceğiniz gün olabilir. Bardağın dolu tarafından ziyade boş tarafıyla daha fazla ilgileniyor olabilirsiniz. Odağınızın yönüne biraz daha fazla önem vermeniz gerekecektir. Farkına varmanız gereken durumlar var olacak. Gerekli olan farkındalık için güç içinizde olduğunu da unutmamalısınız. Duygusal yönünüz ağır basabilir ve hassas bir döneme giriş yapabilirsiniz. Spora karşı ilginizin artabileceği bir gün. Geçmişinizde yaşamış olduğunuz mutlu ve güzel günler ara ara gözünüzde canlanabilir. Bu anılar geçmişte kaldığı için içinizde kabaracak olan ağlama hissini mutlaka bastırmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Aslan;

Kaygılarınızda haklı çıktınız, maddi sorunlar birikti ve kapıya dayandı. Ama endişelenmeyin, halledeceksiniz. Aşk hayatınız bugün bulanık. Partneriniz ile aranızda bir takım yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Kelimelerinizi seçerken iğneleyici olmaktan kaçınmalısınız. İş yerinizde beklenmedik gelişmeler olacak. Karar vermeden önce biraz düşünün. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Başak;

Bugün ikili ilişkilerin ön plana çıkıyor. Eleştirel yönün yüzünden yanlış anlaşılmaya müsait bir insansın. Bu ufak tefek kırgınlıkları ve sorunları ortadan kaldırmak için konuşmalar gerçekleştirme şansına sahipsin. Aşk hayatında veya arkadaşlıklarında duygusal paylaşımlarınız ön plana çıkabilir. İlişkilerine yön verebilirsin, sadece uzlaşmacı davranmalısın. Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Terazi;

İşiniz gereği potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yapmanız gerekebilir. Bu görüşmeler sayesinde hem kendiniz hem de yeni projeler için fırsatlar yaratabilirsiniz. Bazılarının bizden daha şanslı olarak dünyaya geldiğini düşünürüz. Örneğin daha fazla paraya sahiptir veya daha güzel bir vücuda sahip de olabilir. Kıyaslamalarımız “daha” üzerine kurulmuştur; daha iyi olmak, daha farklı olanaklara sahip olmak, daha farklı yaşam akışına sahip olmak, daha fazla seyahat edebiliyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Akrep;

Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sevdiğiniz kişiyi fazlasıyla sahiplenebilir ve kıskanç tavırlar ortaya koyabilirsiniz. Koruyucu ve kollayıcı olmak isterken biraz daha dengeli olmaya çalışmalısınız. İlişkinizdeki gidişatı genel olarak kontrol altına almalısınız. Hata yapmaya müsait olduğunuz bir güne giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, iş birliği içerisinde olduğunuz kişilerle çatışma içerisine girmekten kaçınmalı ve sakinliğinizi koruma altına almalısınız. Kendinizi düşünmediğiniz takdirde zorluk yaşanabilecek bir güne giriyorsunuz. Dengeleri lehinize çevirmeniz çok daha doğru olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Yay;

Çevrenizdeki doğrucular size duymak istemediğiniz ama çok değerli tavsiyeler verebilir. Bazen insan sadece istediklerini duyacağı insana içindekileri döker! Ancak artık gerçekleri duymak yararınıza olacaktır. Bugün tavsiyeleri dinledikten sonra önemli bir karara varmanız muhtemeldir. Zor olsa da doğru kararlar almak uzun vadede çok daha rahatlatıcı olacaktır! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Oğlak;

Bugün, sevdiklerinize onları ne kadar önemsediğinizi göstermeniz için iyi bir gün. Sevgilinizin şu anda daha fazla ilgiye ihtiyacı olabilir. Ona güzel bir hediye alabilir ya da şehir içinde hoş bir yemeğe çıkartabilirsiniz. Onu dinleyin ve derdine ortak olun. Merhametiniz ve hassasiyetiniz sayesinde, kendini daha iyi hissedecek. Çabalarınızı başkalarıyla uyumlu hale getirmeniz gerekebilir. Kendi başınıza çalışmayı seviyorsunuz, ancak şu anda bir grupla işbirliği yapmanız gerekiyor. Belki de ekibinizin önemli bir projeyi tamamlamak için bir araya gelmesi gerekiyor. İhtiyaç duymaları halinde başkalarına yardım etmeniz gerekebilir. Zamanınız ve sabrınızla cömert olun. İş arkadaşlarınızla etkili bir şekilde iletişim kurarsanız, işinizi sorunsuz bir şekilde bitirebilmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Kova;

Bugün, ev ve aile bireylerinizi sahiplenme ve onlar adına hareket etme isteğiniz yoğunluk göstermeye başlıyor. Nedeni ne olursa olsun, bunun tersine herhangi bir durumla karşılaşacak olursanız kırıcı davranışlar ortaya koyabilirsiniz. Sizin için önemli olmayan konularda bile gereksiz yere kendinizi üzme ihtimaliniz var. Söylediğiniz sözlerin fazlasıyla belirleyici olabileceği bugünlerde biraz daha dikkatli olmalısınız. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinize verdiğiniz önemin üst seviyelerde olması gerektiğini unutmamalısınız. Biraz daha bilinçli olmalı ve elinizden gelenin en iyisi için uğraş vermelisiniz. Dengeli davranmadığınız takdirde mutlu ve huzurlu olmanız pek olası görünmüyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 15 MAYIS 2020 CUMA

Sevgili Balık;

Neyi neden yaşamak istediğinizi bilmemiz istediklerimizi istediğimiz gibi yaşamanın temel kuralıdır. Bugün şu an içinde bulunduğunuz ilişkiyi veya olmasını istediğiniz ilişkiyi neden istediğinize odaklanın. Bu sizi doğru noktaya taşıyacak ve ilişkinizi veya olmasını istediğiniz ilişkiyi arzu ettiğiniz yere taşıyan anahtar olacak. Sizin yürüdüğünüz hayat yolunda bir çok refakatçiniz yol arkadaşınız olacaktır. EN güzel kısmı aile haricinde olan bu yol arkadaşlarınızı seçebilme lüksünüz var. Etrafınızda kendinize yakın tuttuğunuz sosyal anlamdaki arkadaşlarınızı seçerken biraz dikkatli davranmalısınız. Bu dönem içerisinde sizi olumlu yönde etkileyen daha mutlu ve kendine güvenli hissettiren ve hayatınız üzerinde tahakküm kurmaya çalışmayan arkadaşları çevrenizde tutmaya gayret etmenizi öneriyoruz. Bu durum hem aşk, hem para hem de sağlık anlamında size çok daha iyi gelecek ve size olumlu anlamda boyut atlatacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.