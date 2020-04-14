Günlük burç yorumları 15 Nisan Çarşamba 2020

Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 15 Nisan Çarşamba burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 15 Nisan 2020 Çarşamba dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Bugün maziden açılacak her konu sizi ayrı bir dünyada bam başka yaşamlara sürükleyecek. Geçmişte yaşanan güzel günleri özlediniz. Dünya son günlerde o kadar kirlendi ki temiz bir nefes almak için içinde bulunduğunuz şehri terk etmeniz gerek. Sağlığınızı korumak adına bir çok arkadaşınızdan uzak durabilirsiniz. Sosyal çevrenize ilgi gösterdiğiniz bu günlerde dikkat edin bir çapkın kalbinizi çalmasın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Bugün finansal meseleler gündeminizde olacak. Beklediğiniz ödemeleri alabilir; ancak yine aynı hızda büyük harcamalarda bulunabilirsiniz. Yalnızca gerekli harcamalara odaklanmanız işinize yarayabilir. Hızla ve büyük harcamalar yapmak, büyük streslerin bir sonucu da olabiliyor. Uzun süreli ekonomik sıkıntılar da strese neden olarak sizi kısır döngüye hapsedebilir. Daha sağlıklı kararlar verebilmeniz için öncelikle stresten kurtulmanız gerek. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Bugün iş hayatınızla ilgili sizin dışınızdaki gelişmeler ve başkalarının etkisiyle size uygun olmayan tercihler yapabilirsiniz. O nedenle kararlarınızı sezgilerinizin sizi yönlendirdiği yöne bakılırsa belirleyin. Aile yaşamınızda ev ve aileyi ilgilendiren mevzularda bir fazlaca imkanla karşılaşabilirsiniz. Parasal mevzularda sevineceğiniz günler başlıyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Eskiler tebdil-i mekanda hayır vardır derler. Aslında tam da sizin için söylenmiş bu söz. İş yerinizdeki sizi bunaltan ortamdan çıkmak size iyi gelebilir. İş hayatınızda da aşk hayatınızda da bitenlerin ardından bakmayı bir yana bırakın. Yepyeni bir hayat sizn önünüzde duruyor. Aileniz de yanınızda, kaygılarınız yersiz yani. Birikimleriniz sizi uzun süre götürebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Her Ay’ın bir döngüsü vardır. Fazdan faza geçer Ay ve Güneş birlikte. Hiç ayrılmadan. Yeni ay olur, hilal olur, ilk dördün olur, dolunay olur. Her ay değişmez bu döngüler ama seni dönüştürebilir. Yani ruhunu. Yarın ve yarın ötesi… Ay dolunay misali yansıtabilir ışığını sana. İki kişilik hayat oyununda, eskimiş bir duygunu, sana ağır gelen bir yükü kaldırıp atabilirsin. Eşe bağlı mı yoksa bağımlı olduğun konusunda kendini sorgulayabilirsin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

Bu dönemde sosyal olmanız gerekiyor. Popülerliğiniz hiç olmadığı kadar yukarıda olacak ve çevrenizdeki dikkat çeken kişi olacaksınız. Geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz. Yalnız Yengeçlerden hiç beklenmedik ilgi ve yakınlaşma görebilirsiniz. Bu insanlara karşı dikkatli olun. Pişman olacağınız şeyler yapmamaya ve ekonomik olarak kendinizi zorlamamaya dikkat edin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Bugün iş ve özel yaşamınızda bir adım atmadan önce iki kez düşünün. Özellikle iş hayatınızla ilgili kararlarda esnek olmaya çalışın. Arkadaş ve yakınlarınızla ilişkilerinizde ön yargılı olmayın. İş hayatınızda önemli gurur duyacağınız bir olay yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ilişkinizle ilgili konularda dikkatli olun! 3ncü şahısların ilişkinize müdahale etmelerine izin vermemeli ilişkinizi koruyan bir tavır içinde olmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Büyük paralar kaybetmek istemiyorsanız, bu aralar risk alacağınız her türlü yatırımdan uzak durmanız gerekiyor. Yeni bir şeyler almak için doğru zamanlar değil. Paranızı daha fazla saklamaya, sınırlarınızı daha belirgin çizmeye ihtiyacınız var. Genel anlamda güzel, yoğun ve hızlı değişimlere adaptasyon gücünüzün fazla olduğu bir gündesiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Rahat bir nefes alamadınız özgürlüğünüz sürekli kontrol altında ve artık patlayacak yer arıyorsunuz. Bugün kimseyi ve kuralları takmadan yaşayabilirsiniz hayatı. Bazen çok doğru olmak size kaybettiriyor sizde diğerleri gibi beyaz yalanlarla hayatınızı biraz olsun yaşayabilirsiniz. Birlikte olmak istediğiniz kişiye gitmek dünyanın sonunun geldiği anlamına gelmez. Baskı kurarak sizi mutsuz eden kişilerden intikam almak isteyebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Ailevi konularda adaletli olmalı ve taraf olmadan haklıyı ortaya çıkaracak kişi sizsiniz. Sevdiğiniz kişiden gelecek haberler sizi mutlu edecek. Daha fazla mutlu olmak için geçmişi bir kenara bırakmalı ve geçmişi gelecekte daha doğru adımlar atmak için kullanmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 SALI

Sevgili Kova;

Bugünlerde sosyal hayatınıza oldukça fazla zaman ayırıyorsunuz. Bu da sizin maddi anlamda bir takım masraflar içerisine girmenize sebep oluyor. Harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz.Ani kararlar vermemeli, size ileride sıkıntıya sokacak harcamalardan uzak durmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Bugün kendinize zaman ayırın, sanatsal etkinlikler için arkadaşlarınız bir süredir sizi de aralarında görmek istiyordu. Bu işyerindeki ilişkilerin de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Partnerinizin davranışları sizi kaygılandırıyor. Kafanızda bir dizi soru. Ama cevaplar için kendi kendinizi yemenizin lüzumu yok. Olacakları ertelemeniz fayda getirmeyecek. Doğruları öğrenmek için onu karşınıza alın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.