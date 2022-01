Günlük burç yorumları 15 Ocak 2022 Cumartesi| Akrep, Kirli çamaşırların ortaya dökülecek, Aslan, yattığın yerden belli ol!

Günlük burç yorumlarına göre 15 Ocak 2022 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor? İşte 15 Ocak Cumartesi günlük burç yorumlarınız...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Üzerindeki ölü toprağını atmak için harika bir gün. Her zaman çalışkan olmak zorunda değilsin. Bugün kendine izin ver ve kendini dinle. Hobi edindiğin bir işle uğraşmak sana iyi gelecek. Uzun zamandır üzerinde hissettiğin yorgunluktan bugün itibarıyla arınıyorsun. Sağlık ve sıhhat konusunda gayet iyisin ancak, üzerindeki ölü toprağından kurtulman gerek. Bunun için, önce kendine sonrasında da sevdiğin insanlara vakit ayır. Havanı değiştir. Gün boyunca seni rahatsız edecek olaylarla karşılaşmayacaksın, çok düşünmekten vazgeç.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Güne sevgiyle uyandın. (İlişkisi olanlar için) Aşk hayatında yaşadığın ve gördüğün yoğun ilgi seni fazlasıyla şımarttı. (Kalbi boş olanlar için) Kendinizdeki kusurları fark etmeye çalışacağınız bir gün olacak. Kontrolcü olmaktan yorulacak, artık birileri sizin için uğraşsın isteyeceksiniz. Sevgili Boğalar, yapı gereği yemek yemeyi çok seviyorsunuz ancak, bugün de dahil olmak üzere bu hafta yediğinize içtiğinize özen gösterin, zira istemediğiniz kilolar alacak, mide hazımsızlıkları yaşayacaksınız. Bugün, eski bir arkadaşınızla görüşmek isteyebilir, onun fikirlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Karşı taraftan gelen tavsiyeleri çok dikkate almanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Sanıldığının aksine bir ikizler, güne cıvıl cıvıl başlayamaz. O her uyandığında yorgundur. Ancak, bu sabah dinç uyanacak, ailenizle veya sevdiklerinizle yaptığınız kahvaltı sohbetinden büyük keyif alacaksınız. Bu aralar içinizi sıkan çok fazla düşünce var. Eski arkadaşlıklarınız, hakkınızda yapılan dedikodular vs. tüm bunları zihninizde çok kuruyor ve çok düşünüyorsunuz. Psikolojinizi bozacak derecede kafanızda kurmaktan vazgeçin. Evet, üzülün. Ancak o konuyu orada bırakın. Tüm gününüze yaymayın. Size hayatınızın en büyük hatasını söylemem gerekiyorsa, o da çok fazla düşünmeniz ve insanların her dediğini fazla umursamanız derdim.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; İçi cıvıl cıvıl, dışı göz yaşı olan sevgili burç... Sanılanın aksine Yengeçler her şeye ağlamaz, duygusal bir filmde ilk onların göz yaşı akar ancak, hayat enerjilerindeki bolluk kimsede görülmemiştir. Evet yengeç, bugün istemediğin bir takım olaylarla karşı karşıya gelebilirsin. Yapman gereken sessiz kalmak. Eğer suçsuz olduğun halde suçlu konumunda bulunmak istemiyorsan, sadece dinle ve anla. Bırak hakkında ne derlerse desinler, sen önce kendinden emin olursan, hakkını yiyen herkes ayaklarına kapanır, bunu sakın unutma. Bugün eğitimine dair birtakım çalışmalar gerçekleştirebilirsin, sıkı çalışmayı ve hedeflerini elinden bırakma.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Bu hafta çok yoruldun ve dinlenmek istiyorsun. Sabah yatağından kalkar kalkmaz işlerine başlama. Bugün biraz miskin olmak sana çok iyi gelecek. Uzun zamandır özlediğin rahatlığı bugün sonuna kadar yaşa. Bu hafta seni çok yoğun günler bekliyor. Bu sebeple, hafta sonu iyi dinlenmen gerekecek. Önce zihnini daha sonra bedenini dinlendir. Bugün sevgiline veya eşine vakit ayır ancak, arkadaş gruplarınla bir araya gelme. Çünkü senin sakinlik ve huzura ihtiyacın var, çok sesli ortamlarda bulunmamaya özen göster.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Başak; Bugün eski aşıklarından biri kapını çalabilir. Sabah uyandığında bir mesaj veya cevapsız aramayla karşılaşabilirsin. Veya birinden haber alabilirsin. Lütfen geride bıraktığın hiçbir şeye dönüp bakma. Hele ki içinde ihanet varsa, hayatından uzak tutabildiğin kadar uzak tut. Bugün geçmişin sana geldiğinde, hiçbir faydası olmadığının bilincinde olman gerekiyor. Kendine saygısızlık göstermemeye yemin iç ve güne öyle başla. Sen Başak kadınısın, her şeyin üstesinden gelirsin. Eski bir arkadaşın veya sevdiğin bir arkadaşın görüşmek isterse mutlaka görüş ve kafanı dağıt. Bu sana iyi gelecek.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Ne olacak senin bu sevecen halin? Etrafındaki insanlara o kadar iyisin ki, seni kırmaktan hiç korkmuyorlar. Bütün bir hafta yaşadığın stresi bugün atmanın tam vakti. Eğlenmene bak bugün. Kimseyi umursama ve kimseye "Hayır" demekten çekinme. Kendi kararlarını özgürce karşı tarafa söyle ve yargılanmaktan asla korkma. Aşırı tepkiler vermekten vazgeçmelisin, aşırı sevme mesela, aşırı kızma, aşırı tepki gösterme. Bugün eski arkadaşlarından gelen bir takım mesajlar seni üzebilir, duygulandırabilir. Kendini üzmemeye özen göster.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Egondan ne zaman kurtulacaksın? Bu hafta oturup düşünmen gereken bir hafta. Bu hafta, evliysen kirli çamaşırların bir bir ortaya çıkıyor. Sevgili Akrep; iyi bir iletişimcisin ancak, kibir ve egondan arınmadığın sürece hayatında hiçbir şey yoluna girmeyecek. Bırak insanlar senin gücünü değil, senin kalbini sevsin. İş, para, kazanç bunlar önemli şeyler ancak, gerçek sevgi ve sadakattir insanı ayakta tutan. Bugün kimi üzdüysen, kimi kırdıysan konuşma vakti. Özür dilemek sana ve zarar verdiğin insanlara iyi gelecek.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Son haftalarda buruk bir mutluluk var içinde. Aslında dışarı karşı çok mutlu gözüküyorsun ancak, içinde biriken sıkıntı ve hoşuna gitmeyen konular, içten içe seni bitirmeye yemin etmiş gibi. Eski bir arkadaşına yaşattığın acı olayı ara ara hatırlayıp, kötü bir şey olmasından korkuyorsun. Korkma, korkunun ecele faydası yok. Konuş, gerekirse özür dile. Aşk hayatında her şey yolunda gibi gözükse de, içini kemiren ve seni rahatsız eden bir çok problem var. Eğer mutsuzsan çek git, ardına bile bakma. Çünkü gök kubbe, kalbinden geçen her şeyi yapman gerektiğini söylüyor.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Bu hafta çok sıkıldın, cumartesi akşamını iple çektin. Bu akşam arkadaşlarınla bir araya gelecek, onlarla eğlenmekten büyük keyif duyacaksın. Seni toplu bir şeyler yapmak çok mutlu ediyor. Bununla birlikte bir de toplandığın kişiler sevdiğin arkadaşlarınsa, o hafta enerjin hiç bitmiyor. Emin ol, grubunda yer alan insanlar da senin enerjini, neşeni çok seviyor. Bugün, eski bir arkadaşından haber alabilir, aldığın haber karşısında hüzün duyabilirsin. Kendini ve psikolojini yormamaya özen göster. Bir de bu aralar beden ve diş sağlığına dikkat et.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Çok çalışkansın ve bu çalışkanlığın artık seni yorduğunu fark ettin. Sakın vazgeçme. Emin ol emeklerinin hepsinin karşılığını alacaksın. Bu sene Merkür'ün sert açısı seni derinden etkileyecek. Çalıştığın yerde ya sen yükseleceksin ya da maaşına zam gelecek ancak, sabırlı ol, biraz daha her şeye "Tamam " de. Çalışmaktan asla yorulma, ilerde "İyi ki" diyeceksin. Vaktini iyi değerlendir, her saat senin için önemli. Yatırım işlerini çok güvendiğin bir isimle görüş, kendi halinde planlar yapmamaya çalış. Emeklerinin karşılığı geliyor, hazır bir şekilde bekle...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Kendi halinde yaşamaktan bu aralar sıkıldın. Arkadaşlarınla görüşmek sana çok iyi gelecek. Son günlerde çok alıngansın ve çevrendeki kişileri kendinden bile isteye uzaklaştırıyorsun. Arkadaşların seni çok seviyor ancak, bu hareketlerinle onları kendinden soğutabilirsin. Biraz daha uyumlu olmaya özen göster, üzgünsen anlat, kaygılıysan paylaş. Kendi içine kapanıp yalnız kalma. Bu sana iyi gelmiyor. Bu sıralar aile ilişkilerindeki diyaloglarını iyi seçmelisin, yanlış tutum ve davranışlar sergilememeye özen gösterirsen, bugün ve bu hafta senin için iyi geçecek.