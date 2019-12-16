 Günlük burç yorumları 16 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 16 Aralık Pazartesi burç yorumları

Günlük burç yorumları 16 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 16 Aralık 2019 Pazartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 16 ARALIK CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 16 Aralık Pazartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Koç;

Sevgili Koç; bugün biraz alışılmışın dışına çıkabilir, farklı fikirlerin ve pratik çözüm yollarınla hem ilişkinde hem de çalışmalarında başarı sağlayabilirsin. Gün içinde parasal alanda isteklerinin gerçekleşmemesi aniden sinirlenmene ve aşırı tepkiler vermene neden olabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Boğa;

Bugün manevi duygularınızın sizin maddi durumunuzla paralel ilerleyecek. Aşkta, isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili İkizler;

Bugün çeşitli insanlardan gelen talepler ile karşı karşıya kalabilir ve hepsini taşıma konusunda zorlanabilirsiniz! Ancak, günü kurtarmak için yerine getirilmesi gereken şartları kolaylıkla yerine getirebilirsiniz. İnsanlar zekanızı ve yaratıcılığınızı övebilirler, bu durum oldukça hoşunuza gidecektir. Beğenilmek ile ilgili aşamadığınız bir kompleksiniz hep kenarda durmakta!

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç;

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun, ama etrafınızdakilerin söylediklerine de kulak vermeyi unutmayın. Zor koşullar fiziksel olarak da ortaya çıkabilir. Daha sakin ve sessiz bir ortamın tadını çıkarabilmek için, kendinize mümkün olduğunca zaman ayırın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Aslan;

Çevrenizde katılacağınız birçok toplantıda kişisel çekiciliğinizi rahat bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. İletişim konusunda kendi düşüncelerinde ısrarcı davranacak ve karşınızdaki kişileri duygusal anlamda etkileyecek. Yakın dostlarınıza yardım etme gereği duyacak ve onlara kendi bilgilerinizi aktarmak isteyeceksiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Başak;

Haftanın ilk gününde, ev ve aile hayatınızın ilgilendiren konularda yeni kararlar almaya müsaitsiniz. Aile bireyleriyle bir araya gelebilir, aklınızdakileri onlarla paylaşmayı deneyebilirsiniz. İçinizdekileri açık açık ifade etmeniz gereken bir gün. Etrafınızda bulunan insanların aklında kuşku oluşturmadığınız sürece gidişat sizi memnun etmeye devam edebilir. Değiştirmek istediğiniz koşullar, aldığınız kararlar ve halledilmesi gereken problemler açısından dikkatli olmanız gereken bir gün

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Terazi;

Beklediğiniz olayların gündeme gelmesiyle hareketleriniz hız kazanacak. Mücadele yönünüz ortaya çıkıyor. Çevrenizle uyumlu iletişimler içinde olacak ve yaratıcılığınızı kalıcı bir şekilde yaşama geçirmek isteyeceksiniz. Yaptığınız işlerde, sezgisel yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Bugün, empati yeteneğiniz güçlü.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Akrep;

Aile temalarının ön planda olacağı bugün eşinin ailesiyle görüşebilirsin. Samimi tarzınla herkesin gönlünü kazanıyorsun. Takım çalışmaları içinde uygun bir gündesin. Akşama doğru ise biraz zorlayıcı etkiler var. Özellikle saat 16:00 sonrasında evine çekilip yalnız kalmanda fayda var çünkü duygusal anlamda karmaşalar yaşaman olası gözüküyor.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Yay;

Hafta sonu tatiliniz bitti ve pazartesi sendromu biraz canınızı sıkıyor gibi ancak endişe etmeyin lütfen bu hafta iş hayatınız gayet neşeli ve renkli geçecek. Kendi iç dünyanızdaki karamsar tavırlar dış dünya gerçeğini size toz pembe göstermeye çalışıyor fakat durum böyle değil. Lütfen biraz kendinize gelin ve çevrenizin size önem verdiğinin farkına varın. Bu gün boş vermişlikleri bir kenara bırakarak hayata daha sıkı sarılmanızın tam zamanı. Sizde göreceksiniz ki her şey daha güzel olacak.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak;

Özel konularınızın günden kazanmasıyla yaşam kalitenizde farklı bir boyut gelecek. Toplumsal enerjiniz çok güçlü fakat kendi fikirlerinize sıkı bir şekilde sarılarak mesleki başarınızı perçinlemek isteyeceksiniz. Bugün Ay tepe evinizde ilerliyor ve yüksek ideallerinizi ön plana çıkarıyor. Kendinizi aşma konusunda inatçı davranıyorsunuz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Kova;

Haftanın ilk gününde, yaşamsal koşullarda liderlik gücünüzü dilediğiniz gibi ortaya çıkartabilecek ve özgürlüğünüzü tehdit eden her ne varsa onu da düzeltebileceksiniz. Gezegenlerden alacak olduğunuz etki sayesinde sizi rahat ve huzurlu hissettirecek adımlar atmaya müsaitsiniz. Kişisel olarak gelişim gösterebileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Ayrıca, gün içerisinde dostlarınızla bir araya gelebilir ve daha önce denemediğiniz bir şeyi deneyebilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ

Sevgili Balık;

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Bir şey sizin dilediğiniz gibi gerçekleşmese de, sonunda hiç beklenmedik faydalarını görebilirsiniz. Yolunuza konulan her engel, yolculuğu daha da ilginç kılar.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.