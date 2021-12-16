Günlük burç yorumları 16 Aralık 2021 Perşembe | Boğalar heyecandan yerinde duramayacak, Terazilerin içi sıkılacak!

Günlük burç yorumlarına göre 16 Aralık 2021 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Bazı konularda kendinizi oldukça rahat hissedeceğiniz bir gündesiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağladığınız sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Fevri davranışlarda bulunmamaya çalışmalı ve daha kontrollü olmalısınız. Aşk hayatınızda duygularınızın hızla değiştiğini hissetmek sizi korkutabilir ancak bunun sebebi partnerinizle yeterli kadar vakit geçirememenizden kaynaklandığını bilmelisiniz. Aklınızı karıştırabilecek kişilerle konuşmamanız gereken bir gündesiniz. Sizi sonradan üzecek kararlar vermemeye özen gösterin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Her açıdan daha hareketli olacağınız bir gündesiniz. Enerjinizin yükseldiğini fark edecek ve bu durumdan doğru anlamda yarar sağlamak isteyeceksiniz. Gelişen bazı durumlar sizi fazlasıyla heyecanlandırabilir. İçinizin kıpır kıpır olacağı bugünde yerinizde durmak istemeyeceksiniz. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını istediğiniz için ufak bir olumsuzlukta enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Hiçbir şeyin sizi engellemesine müsaade etmemeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda daha aktif olmalı ve partnerinizle daha yakından ilgilenmelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Bugün, karmaşık durumlar yaşayabilirsiniz. İçinizde bulunduğunuz ortamlar sizi zorlayacak olsa da üstesinden gelebilecek güçte olduğunuzu biliyorsunuz. Yılmamanız ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Çabalamaya devam ettiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olacağını bilmelisiniz. Olumsuzlukların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda beklenmedik problemler yaşayabilirsiniz. Ani kararlar almamanız gereken bir günde olduğunuzu bilin. Öfkeyle kalkarsanız zararla oturursunuz!

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Bugün, sezgilerinizle hareket etmekten çekinmeyeceksiniz. Her şeyden elinizi ayağınızı çekmek isteyebilirsiniz ancak içinizde bulunduğunuz durumlar bu isteğinize pek müsaade etmeyecek. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmaktan vazgeçmemelisiniz. Hata yapmamak için ekstra çaba sarf etmeniz gereken bir günde olduğunuzu bilin. Aşk hayatınızda karmaşadan uzak durmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmak için uğraşmalısınız. Umursamaz tavırlarınızı bir an önce bırakmazsanız ilişkinizin gidişatının çok da olumlu yönde ilerlemeyeceğini bilmelisiniz. Maddi açıdan ferahlayacağınız bir gündesiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Keyfinizin aşırı yerinde olacağı bir gündesiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirmek için fırsat yaratacaksınız. Her boş vaktinizde onlarla iletişim halinde olmak isteyeceksiniz. Planlamalarınızı doğru yaptığınız sürece sorun yalamayacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızda adımlarınızı dengelediğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini unutmayın. Aşırıya kaçan hareketlerinizden vazgeçmeniz gerekiyor. İnandırıcılığınızı kaybederseniz ilişkiniz olumsuz yönde etkilenecektir. İş hayatınızda hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeye dikkat etmelisiniz. Karşınıza çıkan aksilikler sizi daha fazla hırslandıracak.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Etrafınızdakilerin fırsatçı davranışlarından rahatsız olacağınız bir gündesiniz. Tavırlarınız konusunda daha sabırlı olduğunuz sürece herhangi bir problemle karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Elinizden gelenin en iyisi için harekete geçmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda size yüklenen sorumluluklar gerilmenize neden oluyor. Olduğunuz gibi davranmalı ve partnerinize olan sevginizi belli etmekten çekinmemelisiniz. Ciddi adımlar karşısına ne yapacağınızı şaşıran tavrınız birlikte olduğunuz kişiyi şüpheye düşürebilir. Bu duruma dikkat etmenizde fayda var.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Canınızın sıkkın olabileceği bir gündesiniz. Nedenini bir türlü bulamadığınız bir içsel sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dışarı çıkıp biraz hava almak size iyi gelecektir. Değer verdiğiniz kişileri kırmamak için onlarla olan iletişiminizi tamamen kesiyorsunuz. Bu durumun size daha kötü hissettirdiğinin farkına varmalısınız. Sevdiklerinize dertlerinizi açmaktan çekinmemelisiniz. Bugün biraz kafa dağıtmaya ihtiyacınız var. Akşam saatlerinde canınızın istediği bir aktiviteyi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Ancak kontrollü olmanız gerektiğini unutmamanızda fayda var.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Bugün, ikili ilişkilerde kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Çevrenizdekilere uyum sağlamayı başardığınız sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Ancak bu durum sizi bir zaman sonra kötü hissettirebilir. Başkalarının sizin düşüncelerinize önem vermediğini düşünebilirsiniz ancak bu düşüncelere kapılıp sevdiklerinizle aranızı açmamanızda fayda var. İş hayatınızda daha dikkatli olmanız ve hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gözünüzü açsanız iyi edersiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Karmaşık duyguları içerisine girebileceğiniz bir gündesiniz ancak üstesinden gelemeyeceğiniz bir şeyin olmayacağını bilmelisiniz. Düşüncelerinizi uygulama konusunda pek sorun yaşamayacaksınız. Hedeflerinize yavaş yavaş ulaştıkça kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İçinde bulunduğunuz ortamlara uyum sağlamaya çalışmalı fevri yaklaşımlar sergilememelisiniz. Huzura ve mutluluğa ulaşacağınız bugünde olumsuz düşüncelere kapılmamanızda fayda var. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamaya çalışın.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Hemen hemen her konuda kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Dün sorun olarak gördüğünüz durumlar bile bugün gözünüze o kadar küçük gelecek ki siz de bu değişikliğin nedenini anlayamayacaksınız. İçinizdeki huzur ve mutluluk sosyal yaşantınıza da yansıyacak. Aşk hayatınızda partnerinizi mutlu etmek için elinizden gelen he şeyi yapacaksınız. Ancak parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmalı ve gereksiz harcamalar yapmamalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; İnsanlarla aranıza mesafe koymak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gereksiz samimiyetin canınızı fazlasıyla sıktığını söyleyebiliriz. Hata yapmamaya özen gösterdiğiniz sürece büyük bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçtesiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor. Kaybetmekten korkarken korktuğunuz başına gelebilir. Hareketlerinize dikkat etmelisiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Düşündüklerinizi uygulama konusuna sorun yaşamayacaksınız ancak ani kararlar almamanız gerektiğini bilmelisiniz. Aşk hayatınızda duygularınızı ifade ederken daha net olmalısınız. İstediklerinize partnerinize açık açık söylediğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Dengesiz davranışlar sergilemeyin. Karşınızdaki kişiye güven vermeye çalışın.