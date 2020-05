Günlük burç yorumları 16 Mayıs Cumartesi 2020

Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 16 Mayıs Cumartesi burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 16 Mayıs 2020 Cumartesi dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın, çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek. Özel hayatınızda bile, tek başına kalmak yerine gruplarla daha rahat edeceksiniz. Bu hisleriniz aşk hayatınızda da ilerleme kaydetmenizi ve romantik anların tadını çıkarmanızı sağlayabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Hayır dernekleri veya yardım kuruluşları gibi organizasyonlarda ufak çaplı da olsa fedakârlıklar gösterebilirsiniz. Akşam ise hayal gücünüz oldukça aktif olacak. Özel ilişkilerinizde kaybetme korkusu içerisinde olabilirsiniz. Haftanın son günlerinde kendinizi oldukça güçlü hissettiğiniz için iletişimsel olarak da aktif olacaksınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Son günlerde sizi yoran yükleri omuzunuzdan birer birer attınız. Bugün içinizi saran kıpır kıpır bir enerjiniz var ve gününüzün tamamında bu enerjiyi karşı cinse hissettireceksiniz. Yabana atılmayacak yetenekleriniz var tek sorununuz yeteneklerinizi kullanmak konusunda biraz boş vermiş davranıyorsunuz. Parasal konularda birikim yapacak duruma geldiniz ama siz yine de maddi birikim yapmaktan kaçınıyorsunuz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

Duygusal dünyanız cam kırıklarıyla dolu. Artık içinize atmaktan vazgeçin. Yaşadığınız hayal kırıklıklarının üstesinden gelmek için arkadaşlarınızın yanına gidebilirsiniz. Arkadaşlarınız size çok iyi geliyor. Maddi konularda rahat bir dönem sizi bekliyor. Bir tatil planı yapabilirsiniz artık. Bu size ruhen de iyi gelecektir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Ev kazaları yaşayabilirsiniz bu yüzden ev içerisinde daha dikkatli olmalısınız. Ailevi sıkıntılarınız bu dönemde gün yüzüne çıkabilir fakat bu konunun kesinlikle bir alakası yoktur. Sorunlar diğer aile bireylerinden kaynaklanarak ortaya çıkabilir. Gizli düşmanlarınızın olduğunun sizde farkındasınız fakat bu gizli düşmanlara yenileri de eklenebilir. Etrafınızdakileri iyi gözlemlemeli ve kimin dost kimin düşman olduğunun farkına varmalısınız. Korkularınız var ve bu korkularınız bu dönemde gün yüzüne çıkabilir. Babanızla ilgili bazı sorunlar olabilir göz ardı etmemelisiniz. İç sesinizi dinleyin ve hislerinize güvenin bir çok konunun bu sayede üstesinden gelebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Hayatınızda karşınıza çıkan sorunlar bu günlerde biraz daha sertleşecek. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendinizi çok yormamaya dikkat edin. Karar almadan öne derinlemesine analiz yapıp, nelerin sizi etkileyebileceğine karar verin. Yanlış kararlar almanız sağlığınızı etkileyebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Bugün yaşamsal konularının yoğunlaşmasıyla birlikte sorumlulukların da artacaktır. Yarıda kalan veya ertelediğin işlerinle meşgul oluyorsun. Fakat ilgilenebileceğin kadar görevi üstlenmelisin. Aksi takdirde adeta bu yüklerin altında kalıp negatif enerjiyle dolabilirsin. Aynı zamanda sağlığına özen göstermeli, baş ağrılarına dikkat etmelisin. Yüksek motivasyonun sayesinde her şeyi hızlı bir şekilde halledeceğine inanıyorum. Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Seks ve romantizm sizin için her zaman önemliydi, ancak bugün daha da önemli. Aşk sarhoşu halleriniz yüzünden yanınızdan geçen her yakışıklı adamdan etkilenebilirsiniz. Romantik romanlar ve filmler özellikle çekici görünebilir ve biraz kıyafet almak veya yeni makyajlar denemek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı bir yerde kullanmanız gerek, bu nedenle yeni bir proje başlatmak isteyebilirsiniz. Akşam ise; Sevgilinizle samimi bir akşam yemeği planlayın! Atmosfer bugün karışık ve gergin. Mesleki yaşamınızda, neyin "işe yaradığını" ve neyin işe yaramadığını bilirsiniz. Ne yazık ki, iş arkadaşlarınız aradaki farkı bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz ve disiplin eksikliği olduğunu düşündüğünüz için rahatsız olabilirsiniz. Bununla birlikte, bazen rahatsızlığın içinde, sadece yumurtadan çıkmayı bekleyen harika bir fikir vardır ve bunu görebilecek tek kişi siz olabilirsiniz .. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Bugün, üzerinizdeki sorumlulukları yerine getirmek isterken biraz daha bilinçli olmaya çalışmalısınız. Sizin için neyin daha önemli olduğunu anlamaya çalışmalısınız. Doğru adımlar atmadığınız takdirde her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Kişisel girişimlerinize yön verirken de sabırlı olmaya çalışın. Acele kararlar vermek, olayların daha da zorlayıcı olmasına neden olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, her şeyden önemlisi birlikte olduğunuz kişiye karşı biraz daha ölçülü davranmaya çalışmalısınız. Sorunlara nasıl olsa çözülür gözüyle baktığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Birlikteliğinize önem vermeniz gereken bir güne giriyorsunuz Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

Söz konusu geleceğinizle ilgili konular olduğunda, sevdiğiniz kişiyle aynı düşüncelere sahipsiniz. Bunun tadını çıkarmaya bakın çünkü pek çok çift gelecekle ilgili konularda fikir ayrılıkları yaşayabiliyor. Bir yakınma hali, beraberinde gelen suçlamalar… Sonuç: Çözümsüz. Yine anlayamadık, anlaşılamadık, anlaşamadık. Oysaki çoğunlukla biliriz; sempatik ilişkiler yaşamak, ilişkilerde anlaşılmak ve anlaşmak hep empati ile mümkün oluyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

Gelirlerinizi, hayatınızı kazanma biçiminizi veya maddi durumunuzu ilgilendiren bazı konularda değişiklikler söz konusu olabilir. Kötü giden veya sizi kötü etkileyen şeyleri geride bırakmanız gerekiyor olabilir. Bazen gereksiz yere kaybedilen zaman çok şey anlamına geliyor. Zamanınızı daha verimli kullanabilir ve yeteneklerinizi parlatarak paraya çevirebilirsiniz. Aşk hayatınız ve sevgi temalı ilişkileriniz açısından yenileyici ve hoş günler. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Özel ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız veya iş birliklerimiz açısından canlandırıcı türlü hoşluklara ve sürprizlere açık, yeni şeyler deneyebileceğimiz, sevdiğimiz şeylerin kalıcı olmasını sağlayabileceğimiz , yeni ilişkiler kurmayı destekleyen günlerdeyiz. Motivasyonumuz yüksek, yaratıcıyız. Ancak, sabah saatlerinde Ay’ın olumsuz açıları zorluk çıkartarak ilerlemek istediğimiz konularda zorlanmamıza neden olabilir veya ilişkilerde diyaloğu ya da ilerlemeyi zorlaştırabilir. Öğle sonrası saatlerde aşırı harcamalar, abartılı konuşmalar, çok yeme içme v.b aşırılıklara açık zaman dilimindeyiz. Akşam saatlerinde ise, akıcı diyaloglar, sözlü ve yazılı iletişimi akışkanlaştıran etkiler, davetler, teklifler, tavsiye ve haber alışverişleri devrede. Uluslararası ilişkiler veya uluslararası başlıklardaki konularda dikkatli davranmamız gereken, dini, felsefik, turizm, uç veya fanatik fikirler bakımından hassas günlerdeyiz. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Bu sıralar ilişki özelinde bazı konularda isteksizlik hissine kapılabilirsiniz. Bu durumu biraz zamana bırakmanız fakat karşınızdaki kişiyi yada olmasını istediğiniz kişiyi rahatsız etmeyecek bir yol izlemelisiniz. Aksi taktirde ilişkiniz yada olmasını arzu ettiğiniz ilişki durumu ötelenebilir yada zarar görebilir. Yarım kalan tüm düşünceler tamamlanmak ister. İnsanların geçmişte yaşadıkları bazı olayların yarım kalması veya şu anda yaşamak isteyip de bir türlü istediğiniz tam şekilde yaşanmaması hem aklınızı meşgul eder hem de geleceğe sağlıklı biçimde odaklanmanızı engelleyebilir. Unutmamanız gereken en önemli şey hayatta her şeyi tamamlayamayacağınız gibi. Yarım kalan düşüncelerin yeni güzel şeylerin özgürce yaşanmasının önünde engel oluşturabileceğidir. Kendinizi bu dönemde yeni güzelliklere adamanız gerekiyor olabilir.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.