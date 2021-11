Günlük burç yorumları 17 Kasım 2021 Çarşamba| Kova burcu gözünüzü dört açın, İkizler burcu karamsarlıktan kurtulun!

Günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım 2021 Çarşamba gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Bazı burçlar şansı yakalayıp mutluluğa ererken, bazı burçların hayalleri suya düşebilir. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç; bugün uyandığınızda kendinize plan çizelgesi hazırlamanızda fayda var. Haftanın üçüncü gününde kişisel alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Yeniliğe açık olduğunuz sürece daha az kaygı sahibi olacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Bu sıralar huzurdan dahi huzursuzluk çıkarmayı hedefliyorsunuz. Son zamanlarda yaşadığınız yoğun iş temposu veya hayat koşturmacası sizi hayli yordu. Bu sebeple çevrenizdekiler karşı tahammülünüz de azaldı. Rahatsız edici durumdan kurtulmanız için alışkanlıklarınızı değiştirin, kafanızı dağıtacak yeni işler bulmaya başlayın. Bu hem sizi hem de zihninizi dinlendirmiş olacak. Aşk hayatınızda da aynı şekilde parlamalara açık olduğunuzda sakin ve sabırlı olmanızda fayda var.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa; bugün boğa sinirini ve gerginliğini üzerinizden atmanız için harika bir gün. Günlerdir "özellikle" ilişkinizde yaşadığınız problemler sizi bir hayli üzüyor, üzüntünün yanında sinir ve stres geldiği için gerim gerim gerildiniz. Ancak, bu sadece ilişki için değil, genel olarak tavrınızı değiştirmeniz hem karşı tarafa hem de size sakinlik verecek. Sabırla dinlemek sizin en güçlü tarafınız ancak, dinlediğiniz kişinin istediği cümleleri sıralamıyorsunuz. Bu da artılarınızı eksiye dönüştürebilir. İş hayatınızda sorumluluk almaktan şu sıralar kaçmayın, biraz daha disiplinli çalışmaya gayret gösterin. Son günlerde sinirinize hakim olduğunuz sürece, sosyal hayatınızda tüm problemlerin çözüldüğüne şahit olacaksınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler; bugün haftanın üçüncü gününde kendinizi biraz hüzünlü, biraz da karamsar hissedebilirsiniz. Şu sıralar her şeyin üst üste geldiğini düşünmek sizi derinden üzüyor ancak, bir ikizlerin en büyük cehennemi "fazla düşünmek"tir. Bu sebeple aslında kafanızın içinde çok büyüttüğünüz o problemler aslında sizin fazla düşünmenize bağlı olarak etkinliğini arttırmakta. İkizleri herkes mutlu, neşeli bilir. Hayat dolu bilir. Ancak, ikizlerin bir de diğer yüzü vardır ki; karamsarlık, hüzün, takıntı boyutuna gelecek düşünceler gibi insanın hayatındaki düzeni yerle bir eden duygular... Sevgili ikizler, toparlan ve kendine gel. Hiçbir şey kafana taktığın kadar büyük değil, önce buna inan. Yanındaki insanlara gerçekten değer ver ama kimseye güvenme. Sevgilini çok sev ama asla taviz verme. Her şeyi aşırı yaşamak zorunda değilsin, dengeli olursan hiç üzülmeyeceksin.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç, gün senin günün. Tıpkı bir ışık gibi parlıyorsun. Başına gelebilecek ufak tefek problemlerle karşılaşacaksın ancak, hepsinin üstesinden gelebilecek kuvveti de kendinde göreceksin. Bu sıralar kendine olan öz güvenin artacak, işinde veya okul hayatınla ilgili alanlarda en az bir konuda tebrik edileceksin. Şu sıralar ortamına uygun hareketler sergiler, karışıklığa yol açmayacak cümleler belirlersen eğer bugünü güzel atlatabilirsin. Haftanın üçüncü gününde karar vermen gereken bazı konularda fikir al ama asla ezbere iş yapma. "Sen" ne istiyorsan ona yönel, başkasının tavsiyesiyle kendi isteğini tam tersine çevirme. Son zamanlarda aşk hayatında daha sabırlı olman, karşı tarafı da daha az bunaltman gerekiyor. Dengeyi tutturmak senin elinde.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan; Bugün, kuşkuların ve takıntılarının önüne geçmen gereken bir gündesin. Her ne olursa olsun, kendi bildiğinden şaşmamalı, aklını olası problemlerle doldurmamalısın. "Ne olacak" düşüncesinden bir an önce kurtulman gerekiyor. Güçlü ve başarılı bir bireysin, her şeyin üstesinden kendin geleceksin. Sevgili aslan, bu sıralar hoşuna gitmeyen ne varsa uzak durmanda fayda var. Örneğin sevmediğin biriyle aynı ortama gelirsen uzaklaş, dedikodu sevmiyorsan dedikodu yapılan masalarda kaç. Sevdiğin insana şu sıralar biraz daha zaman ayırmalısın, ilgi göstermelisin. İş ve kariyer hayatınızda, mesleki olarak kendinizi toparlamanızda fayda var.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak; haftanın üçüncü gününde her şey mükemmel olsun isteyeceksiniz. Sağlığınız, arkadaşlık ilişkileriniz, iş ve aşk hayatınızda her şeyi dört dörtlük görmek isteyeceksiniz ancak, bu en çok sizin elinizde. Yapınız gereği biraz takıntılısınız ve size en büyük zarar veren duygunuzla bir türlü yüzleşemiyorsunuz. Bununla yüzleştiğiniz takdirde, öz eleştiri yapacak, kendinizdeki eksiklikleri göreceksiniz. Bununla birlikte etrafınızda olan insanlara olması gerektiği gibi yaklaşacak, onlardan da olumu dönütler alacaksın. Unutmayın, mükemmellik kendinizi değiştirmekle başlar. Eğer ilişkiniz varsa, birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Bugün size yük olan her şeyden kurtulmanız durumunda, mükemmelliğe ulaşabilirsiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi; bugün kendinizi kararlılık konusunda eksik hissedebilirsin. Terazileri rahatsız eden en büyük duygusu, ara ara yaşadıkları dengesizlikleridir. Kararsız kalma konusunda ikizler burcundan çok daha iyisiniz. Bu sıralar içinizde karamsarlık yaşayabilir, halledemediğiniz ve çözüme kavuşmasını çok istediğiniz problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak, sabırlı olun, tez canlılık bu aralar size iyi gelmeyebilir. Kendinize karşı güveninizi yerinde tuttuğunuz ve doğru adımlar attığınız sürece üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey olmayacak. Karmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece huzuru ve mutluluğu yakalamanız da zor olmayacaktır. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep; Çok ama çok yoruldunuz. Biraz kafa dinlemeye ihtiyacınız var. Olaylara bakış açınızı genişletmediğiniz sürece kendinizi huzursuz hissedeceğinizi unutmamalısınız. Eskiye olan özleminize yaşamaya son vermeli ve önünüze bakmalısınız. Ciddiye alınmayacak kadar küçük hatalarınızı, büyük sorunlara yol açacağını bilmeli ve adımlarınızı daha temkinli atmalısınız. Aşk hayatınızdaki sorunların çözülmesi için birlikte olduğunuz kişiyle samimi bir şekilde konuşmanızda fayda var. Hayattan keyif almaya bakmalısınız. Romantik olmayı seçtiğiniz sürece ilişkinizin gidişatının olumlu yönde olacağını bilmelisiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay; Her şeyin daha iyiye gitmesini istiyorsanız biraz daha mücadele etmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Duygularınızı karşı tarafa aktarma konusunda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Gerçekten ne hissettiğinize ve ne istediğinize emin olup ona göre adım atmalısınız. Bazı konuları zamana bırakmak iyi gelse de aşk konusunda ne hissettiğiniz zamanla değişmeyecek gibi gözüküyor. Bir an önce kararınızı vermeli ve gerekeni yapmalısınız. İlişkinizi kurtarmak istiyorsanız birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Yaşamsal konularda kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir gündesiniz

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak; Kafanızı dinlediğiniz bir güne uyandınız ancak, her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalısınız. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz bu yüzden ara ara inzivaya çekilip kendinizi izole ediyorsunuz. Biraz daha kendinize odaklanırsanız daha mutlu olacağınızı bilmelisiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışırsanız herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı ve ilişkinizin sorunsuz ilerleyeceğini bilmelisiniz. Aceleci davranmanız her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Daha bilinçli olmaya çabalamalısınız. Ayrıca abartılı harcamalardan kaçınmanız maddi açıdan rahatlamanızı sağlayacaktır.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova; Bu hafta özellikle çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Haftanın üçüncü gününde ise çevrenizdeki insanlarla ufak tefek sorunlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Bu sorunların sebebinin iletişimden kaynaklanacağını bilmeniz gerekiyor. Empati kurmaya çalıştığınız sürece her türlü sorunu çözebileceğinizi bilmelisiniz. Bu sıralar hırsızlık ve dolandırılmalara karşı gözünüzü dört açın. Doğru ve planlı adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Aşk hayatınızda daha anlaşılır olmalısınız. Harekete geçmek için doğru zamanı kollamaya çalışın. Kafanızın içinde yer eden olumsuzluklardan da bir an önce kurtulmanız gerekiyor. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli ettiğiniz sürece ilişkinizin sorunsuz ilerleyeceğini unutmamalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık; Haftanın son gününde, güzel gelişmelerin sizi beklediğini bilmelisiniz. Hayatınızda var olan sorunların çözüme kavuşması için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Sevdiklerinizle oldukça keyifli anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Sorumluluklarınız doğrultusunda ilerlediğiniz sürece hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızda her türlü sorun çözülecek. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başarabileceksiniz. Her şeyin çok daha iyiye gidebileceği sürece giriyorsunuz. Koşullara uyum sağlamakta zorluk yaşamayacak olmanız da önemli. Etkin adımlar atabileceksiniz. Daha cesur olmanız gerektiğini unutmamalısınız.