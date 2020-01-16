 Günlük burç yorumları 17 Ocak 2020 Nuray Sayarı | 17 Ocak 2020 Cuma burç yorumları

Günlük burç yorumları 17 Ocak 2020 Nuray Sayarı, 17 Ocak 2020 Cuma değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 OCAK 2020 NURAY SAYARI | 17 OCAK CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 17 Ocak Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 17 Ocak 2020 Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Koç;

Bugün sizin için önemli olan bazı konularda farklı kararlar alabilirsiniz. Sizden daha iyi olduğunu düşündüğünüz kişilerin düşüncelerinden yararlanabilirsiniz. İnsanlarla olan ilişkileriniz gündeminizi belirleyebilir. Sorumlu olduğunuz bazı konularda fikir alışverişi içerisinde olabilirsiniz. İşlerinizi yoluna koyma fırsatı karşınıza çıkacak.

Birisi ile mutlu bir hayat yaşamayı arzu ediyorsanız illa sizin gibi düşünmesi sizle aynı zevkleri paylaşması gerekiyor diye bir şart söz konusu değil… Reklam Karşınızdaki insanın sizi tanımasına izin verin fakat baskı kurmamaya Karşınızdaki inanı değiştirme çabası içerisine girmemeye...

İkili ilişkilerinizde belli bir uyumu yakalayabildiyseniz kendinizi iyi, yakalayamadıysanız kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Özellikle partnerlik ilişkilerindeki gündemlerinizi fazlaca önemsediğiniz bir dönemdesiniz. İç dünyanızda, perde arkasında çok fazla düşünceniz var. Eğer enerjinizi kariyer hayatınız için kullanabilirseniz çok başarılı olma şansınız var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Boğa;

Bugün bazı eşyalarınız kaybolabilir. Bazı hırsızlık ve gizli düşmanlık konuları gündeme gelebilir. Kendinizi, ailenizi, işinizi ve hayatınızı tamamen güven altına alabilmek için bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Özellikle bazı konularda hedeflerinizi gözden geçirmenizde fayda vardır. Bugünlerde ihtiyacınız olan bir parayı temin etmek için lütfen büyük borçlar altına girmeyin. Tutumlu olun. Eğer bir borcunuz var ise ve bunu kapatmak istiyorsanız kesinlikle yeni bir borç almayın. Biraz daha sabrettiğiniz takdirde hiç bir sorun yaşamayacaksınız.

Bilinçaltı dürtüleriniz sizin için önemli olabilir. Bugün biraz sizin maddiyat gününüz. Değişen para gündeminizi takip etmelisiniz. Önünüze daha önce hiç gelmeyen fırsatlar çıkabilir. Çevrenizde sizi kıskanan pek çok kişi var. Bundan ötürü projelerinizden kimseye bahsetmeyin.

Sevgili Boğa; ev ve aileye dair konularda bazı gelişmeler yaşanması acele edip girişimlerde bulunmana yol açabilir. Yaşadığın yerden taşınmayı ya da yeni bir gayrimenkul edinmeyi düşünerek araştırmalar yapabilirsin. Aile içinde liderliği ele alman gerekebilir. Finansal krizlerin çözümünde cesur kararlar alabilirsin.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili İkizler;

İş ve kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece giriyor olacaksınız. Daha yaratıcı olabilecek, kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabilecek, daha popüler ve göz önünde olacaksınız. Size yardımcı olabilecek kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Sanatsal aktivitelere katılabilir, sanat ve yaratıcılıkla ilgili bir konuda önemli deneyimler yaşanabilir bu süreçte.

Eğer yalnızsanız iş vasıtası ile tanıştığınız bir müşteriniz veya iş yerinde farklı departmanda olan biri ile aranızda romantik bir etkileşim olabilir. Bu dönem işinizden, işinizle ilgili koşullardan keyif alabilir, memnuniyet seviyeniz artabilir. Yurt dışı bağlantılı kazançlı işler gündeme gelebilir. İş ve kariyer konusunda şanslı etkiler altında olacak, sizi mutlu edecek bir iş bulacaksınız belki de.

Bu hafta Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu geçişle birlikte odaklanacağınız konular yurt dışı, yabancılarla ilişkiler, din, felsefe, hayatın anlamı, iletişim, bilgi alışverişi yoğunluğunuz ve hukuksal konular üzerine olacaktır. Bu bir aylık süreçte yurt dışı seyahatleri planlayabilir ve gidebilirsiniz. Özellikle tanıtım, reklam, organizasyon işleri yapanlar bu süreçte oldukça yoğun olabilecekler, hukuksal konuları olanlar bu ay önemli davalarınız sonuçlanabilir. Önemli mevki ve statü sahibi kişilerden önemli güzel destekler alabileceğiniz keyifli bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Yengeç;

Huzurlu ve güvenli bir hayatınız olsun istiyorsunuz fakat çevrenizdeki insanlar buna müsaade etmiyor. Yoruldunuz insanlara laf anlatmaya çalışmaktan, hatalarını düzeltmekten, kendinizi ifade etmekten. Olayları bazen akışına bırakmak gerek, müdahale ettiğiniz her iş bazen farkı boyutlara kapı açabiliyor. Başka bir dünyaya ait olduğunuzu hissedebilirsiniz fakat ne yazık ki bu böyle değil. Sizi anlamayan kişiler arasında sevgilinizin’de olması biraz acı bir durum. Yani bütün dünya anlamasa bile bir tek o anlasa size yetecek ama o da kendi bildiği yolda ilerlemenin aklınca huzurunu yaşıyor. Bazı şeyleri düzeltmek için çok geç kalmamış iseniz bugün bunları düzeltmenin tam zamanı.

Üzgünüz bugünde iş arkadaşlarınıza kendinizi anlatma konusunda zorlanabilirsiniz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın ne kadar anlatmaya çalışırsanız çalışın insanlar anlayabildiği kadarını anlayacaklar. Kimseyle uğraşmanıza gerek yok, işinize bakın saatinizi doldurun ve kendi iç dünyanıza çekilin. Bu aralar dış dünyanızdan size fayda yok.

Hep mi olumsuz haber var demeyin, bugün para konusunda çok şanslısınız. Belki birileri size toplu bir ödeme yapacaktır, hesabınız kabarabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve gidin biraz stresinizi azaltacak çılgınca alışveriş yapın. Cildinizin daha parlak ve güzel gözükmesini istiyorsanız doğal sabun kullanmanız gerektiğini unutmayın. Ne olduğunuz bilmediğiniz cilt bakım ürünleri kullanmanın zararları konusunda’da bir araştırmaya ihtiyacınız var gibi. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Aslan;

Bir güneş ışığı düşün…Sadece bir yeri aydınlatıyor…Tüm ışıklarını o alana kaydırıyor ki sen karanlıkta kalan yerleri gör. Sende görmeye, en azından idrak etmeye başladın. Bu aralar iş hayatında bir hayli disiplinli ilerliyorsun.

Yapman gerekenleri zamanında yapıyorsun…Ama kendine de zaman ayırabiliyorsun…Bugün ve yarın. Biraz da elindeki, kaynaklarını düşün…Yıl bitmeden ürettiklerini, bilgini maddi kaynağa nasıl dönüştürebileceğini gözden geçir istersen.

Kişisel egonuzu bastırmak zorunda kalmak sizi olumsuz etkileyecektir. Duygularınızı paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Yeni dostlukların size sağlayacağı avantajları görmezden gelmemelisiniz. Bugün, birlikte çalışacağınız kişilerin size yaklaşımlarını önemsemeli ve duygusal olaylarını takibe almalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Başak;

Karşınızdaki insanın düşüncelerinizi duymaya ihtiyacı olan bir süreç olabilir. Lütfen biliyor ve zaten yaptıklarınızdan anlamış olması gerektiği güvenine kendinizi inandırmayın. Bazen sarılmak, sevgi cümleleri söylemek karşınızdaki insanın onu çok sevdiğinizi biliyor olsa bile ihtiyacı olan şey olabilir. Söylemekten hissettirmekten çekinmeyin…

Ailene bazı öfkeler duyuyor olabilirsin. Bir çok konuda öfkelenmekte de haklı olabilirsin. Fakat bu durum onları yargılamanı gerektirmez. Daha önce muhakkak sen de başka insanlara karşı hatalar yaptın yanlış şeyler düşündürdün . Öfke duygundan kurtulman hem aile durumu ile ilgili bir çok şeyi düzeltecek hem de senin içinde taşıdığın o kötü duygunun ağırlığından seni kurtaracak. Ayrıca aile güzeldir. Hataları ile sıkıntıları ile çok güzel bir olgudur. Bu dönem sağlığınız ile ilgili ötelediğiniz konuları ele alma zamanı. Küçük sağlık sorunlarınızı es geçmeyin. Ufak tefek gördüğünüz ve ertelediğiniz minik sorunlar ileride size sorun yaratmamalı…

Aşk, ilişki, aile üçgeni bu dönemde sizi biraz yoruyor olabilir. Biraz kendinize yönelmelisiniz. Bunun ismi bencillik değildir. Unutmamanız gereken en önemli şey şu eğer siz iyi olmazsanız kimseye faydalı olamazsınız. Yaşadığınız yoğun duygusal tempo sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sıralar yaşayabileceğiniz ufak tefek baş ağrıları, karın ağrıları gibi küçük sağlık sorunları size bu sinyali veriyor olabilir. Unutmayın sağlıklı olursanız ve zihniniz berrak olursa hem siz hem de çevrenizdekiler mutlu olacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Terazi;

Günlük beslenmenizde ve diyetinizde zaman zaman aşırılıklar olabilir. Dengenizi korumaya çalışmalısınız. Evcil hayvanlarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz, ya da yavruları olabilir. Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınız biraz artsa da elde ettiğiniz yeni deneyimlerle özgüveniniz güçlenebilir. Sakin ve dengede kalmanız önemli. Ani görüşmeler, seyahatler, ani kararlar kariyer alanında aya damgasını vurabilir.

Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinizden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın. Dikkat, işi tembelliğe vurursanız pek fazla sonuç elde edemeyeceksiniz. Bu dönemde karşılaştığınız her duruma uygun davranma kabiliyetiniz de var, yararlanın! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Akrep;

Bazı şeylerin geç olması, belki daha hayırlı olabilir. Bunun için kendinizi üzüp yıpratmayın. Olamaması gerektiği için olmuyordu. Eğen nasibinizde olsaydı. Zaten bir şekilde o olurdu. Aranızda birçok engel var. Hem de büyük derecede engeller… Bu engelleri de aşamıyorsunuz. Belki de bazı şeyleri unutmak sizin için en iyisi olabilir.

Kafanızdaki o düşünceyi atın. Düşünmemeye çalışın. Görmemeye çalıştığınız takdirde aklınıza da gelmemeye başlar. Bu durum sizde ağır bir hasar açabilir ama zamanla toplanacaksınız. İş hayatınızda şu an her şey iyi gidiyor. Başarmada sınır tanımıyorsunuz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Yay;

Bu zamana kadarki sıkı emeğinizin ödülleri tatlı olabilir, bu yüzden bugün biraz eğlenerek gevşeyin. Arkadaşlarınızla ve ailenizle geçireceğiniz keyifli bir gün sizi bekliyor olabilir. İş cephesinde çabalarınızın karşılığını aldığınız, özel hayat cephesinde ise yeterli sevgi ve saygıyı kazandığınız bir gün olabilir. Sonuçta muhtemelen çok eğlenceli geçecek bir gün için gözlerinizi açmaya hazır olun!

Önümüzdeki günlerde zihinsel alanda oldukça yaratıcı olacağınız bir dönemde olacaksınız. Kendinizi geliştireceğiniz eğitim alabilir, yolculuklar yapabilir; fikirlerinizin ısrarla savunabilirsiniz. Bugün ise dinlenmek, beden bakımınız ve sağlığınızla daha fazla ilgilenmek isteyebilir; konforunuz ve keyiflerinizden yola çıkarak vaktinizi hoşça değerlendirebilirsiniz. Y arın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Oğlak;

Sevgili Oğlaklar, bu Yeni Ay sizin burcunuzda ve hayat sizi yeniden yapılandırmaya veya görevlendirmeye çağırıyor. Bedeniniz statünüz ve işinizle ilgili yeniden yapılanmalar hayatınız da ve bu altı aylık süreçte rol oynayacaktır. Eş veya birlikte olduğunuz kişilerle yada ortaklarınızla yeni bir döneme başlıyorsunuz .

Onların hayatlarında ki kararlı tutum ve değişimler sizlerin hayatlarınızı da etkileyecektir. Daha fazla çalışabilirsiniz ama bunun yanı sıra kendinize ve sosyal hayatınıza da daha fazla vakit ayıracağınız bir dönem başlayacaktır. Bugüne kadar çok çalışan oğlaklar, emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaklar. Aile büyüklerinizle ilgili yeni konular veya krizler yaşanabilir. Onların hayatlarıyla ilgili meselelerle veya sağlık konularıyla da ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Mali kaynak ve destekler rahatlatayacak. Önemli yatırım ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Kova;

Pratik bir şeyle uğraşırken dikkatli olun. Anlaşma ya da sözleşme işiniz varsa Merkür'ün gerilediğini unutmayın. Aşkta birbirinden ayrı olan çiftler, Merkür geri hareketindeyken yeniden bir araya gelebilirler. Ancak bu ayrılmanıza neden olan olayların çözümlendiği anlamına gelmez.

Yeniden bir araya gelirseniz ayrılmanıza neden olan faktörleri etraflıca konuşup halletmeye bakın. Ne olursa olsun ilişkinizle ilgili acil kararlar vermeyin. İlişkisi sağlam olanlarsa, bu dönemde ileriye dönük planlarını gözden geçirebilirler. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 17 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Balık;

Bugün Ay'ın konumu, maddesel kazançlarınızı farklı bir biçimde etkiliyor. Hırslı ve güçlüsünüz. Elinizde olanakları kendi lehinize olumlu bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Hoşnut olmadığınız şartları kolayca bertaraf etme şansına sahipsiniz. Üstün nitelikli kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Planladığın yolculuklarınla ilgili endişelerin söz konusu olabilir. Ancak bugün Ay son dördün fazında ilerlediği için konular netleşecektir. Aile ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Kendini geri çekmen gereken durumlar var.

Bugünlerde duygusal açıdan zirvedesiniz. Aşk yaşamınızda bugünlerde seçeceğiniz yolda hem aklınızın, hem de duygularınızın sesini dinlemelisiniz. İş yaşamınızda ise her zamankinden daha fazla emek harcamak, daha konsantre bir şekilde çalışmak durumunda olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Ödemeler konusunda hala bir düzen tutturamadınız, dikkat tehlike çanları çalıyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Haftalık burç yorumu 13- 19 Ocak 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.