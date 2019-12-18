 Günlük burç yorumları 18 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 18 Aralık Çarşamba burç yorumları

Günlük burç yorumları 18 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 18 Aralık 2019 Çarşamba günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 18 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 18 Aralık Çarşamba günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 18 Aralık 2019 Çarşamba günü dikkat etmeniz gerekenler...

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Sevgili Koç; gün içerisinde sorumluluk bilincin çok yüksek olacağından yapman ve bitirmen gereken işlere odaklanabilir, kendini kontrol altına alabilirsin. Düşüncelerini disiplinli bir şekilde çevrene yansıtman ve herkesin kazanacağı çözümler bulman mümkün. Ancak sabah saatlerinde kararsızlıktan uzak durmalı, detaylara fazla takılıp kendini yıpratmamalısın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Haftanın üçüncü gününde, iletişimle ilgili konularda ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. Sizi ilgilendiren bir konuda kendinizi ifade etmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Şu an için olgunlaşmamış şartları kontrol altına almaya çalışmanız çok da doğru olmayacaktır. Gözünüzden kaçan detaylar, ilerleyen zamanlarda daha büyük sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Dengeli ve mantıklı hareket etmenizin önemli olabileceği bir gün sizi beklemekte.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Harika bir güne başladınız. Enerjiniz en üst seviyelerde. Ama bu sizin karşınıza çıkabilecek zorlukları gözardı etmeniz için bir rehavet sebebi olmamalı. Zorlukları karşısına bir duvar gibi durup onları sakin dingin bir şekilde karşılayıp çözüme ulaştırmak yine sizin hünerlerinize kalıyor. Aşk yaşamınızda ise yine sallantılar olmasına rağmen onunda üstesinden geleceksiniz bunun için emek ve çaba sarfetmekten kaçınmayın.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Eskiden yaşadığınız problemler bugün aklınıza gelebilir ve canınızı sıkabilir. Bu problemlere bakarak yapabileceğiniz iki şey var. İlki onlara bakıp ders çıkarıp yolunuza devam etmek. İkincisi ise bu sorunlara saplanıp ileriyi görememek. Hangi seçeneğin doğru olduğunu söylemeye gerek yok diye düşünüyoruz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Fiziksel ve ruhsal açıdan güzel bir denge içindesiniz. Dışarıdan da yolunuza taş koyan olmayacak. Aksine, çevrenizdeki insanlar son derece samimi ve yardımcı yaklaşımlarıyla hayatınızı daha da güzelleştirecek. Enerjiniz yüksek olduğundan, içinizden gelen ne varsa yapabilirsiniz. Ama dikkatli olun ve yaptıklarınızın sizi hangi noktalara götüreceğini de hesaba katın, ileride her şeyin bu kadar kolay olmayacağı dönemler de olacak.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

Bugün Ay, Başak burcunda. Yani şans senden yana! Beklenmedik güzel haberler seni çok mutlu edebilir. Enerjin artıyor ve hızlanıyorsun. Duygusal yoğunlukların sebebiyle her zamankinden daha hassas hissediyor olabilirsin. Alınganlıklarının ölçüsünü kaçırıyor olman söz konusu olsa da ilişkilerinde sorun teşkil etmiyor.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Çok önemli dersler çıkardın aslında iş hayatında Ne gibi adımlar atman gerektiğini öğrendin, nasıl davranacağını, güçlü, zayıf yanlarını artık biliyorsun. Bu konuda edindiğin tüm birikimlerin kulağına küpe oldu. Şimdi biraz yeni deneyimlere yelken açma zamanı. Hayatının odak noktası haline geliyor kariyerin. Bu alanda yeni kararlar alma, doğru seçimler yapma, hedefine ulaşmak için yoğun bir çalışma programı bekliyor seni. Aynı zamanda anne-babanın sorumluluğunu da üstlenebileceğin bir süreç olabilir senin için ve yine bu dönemde sosyal statünde bir değişim olabilir.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Haftaya güzel başladınız ve etkisi bugün de bu güzel enerjiler devam ediyor. İş ve sosyal hayatınızın istediğiniz gibi bir düzende gitmesi sizi oldukça mutlu ediyor. Kafanızda yeni sorular yaratacak teklifler kapıda, iyi düşünün. Özel hayatınızda partnerinize yapmayı düşündüğünüz jestler konusunda da doğru yoldasınız ve devam etmelisiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Sevgili Yay; sabah saatlerinde ilerlemek ve planları uygulamak çok da kolay olamayabilir. Ayrıca çalıştığın alanlarda ağzından çıkabilecek sözlere dikkat etmen gerektiği gibi, memnuniyetsizliğin yanlış anlaşılabilir. Yaratıcılığa dayalı işlerini, düşünce ve fikirlerini destekleyen insanlarla birlikte yolunu netleştirebilir, kazanımlarını artırabilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Hukuksal veya akademik konularla ilgili iş yapan bir Oğlak isen bugün üretken olacak ve işlerini rahatlatacak bir düzen geliştireceksin. Üzerinde ağır bir baskı olduğunu hissediyor olabilirsin. Ay Satürn destekleyici açısının kesinleşmesiyle bu akşam gerçekçi konulara odaklanacak ve disiplinli bir tavırda işlerini halledeceksin.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Haftanın üçüncü gününde, yaşamsal konularda kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyeceksiniz ve bu da bazı konularda otorite konumunda bulunan kişilerle aranızda tartışmalar meydana gelebileceğine işaret etmekte. Özgürlüğünüzü dilediğiniz gibi yaşamak istiyor olsanız da bunu daha ılımlı ve uygun yollardan gerçekleştirmeye çalışmalısınız. Zaten mantıklı düşündüğünüzde kimsenin özgürlüğünüzü elinizden almak istemediğini fark edebilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz. Özel hayatınızda her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda kendi bakış açınız konusunda açık ve net davranın. Sağlığınız daha iyi olabilirdi. Yaşam tarzınızı değiştirme konusunu düşünün, ama kendinize de çok yüklenmeyin.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.