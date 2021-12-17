Günlük burç yorumları 18 Aralık 2021 Cumartesi | Yengeç ve Oğlak ikili ilişkilerde çatışmaya girmemeniz gereken bir gün!

Günlük burç yorumlarına göre 18 Aralık 2021 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Bugün, vaktinizi istediğiniz gibi ayarlayamamaktan şikayetçi olabilirsiniz. Gün içerisinde keyif aldığınız konularla ilgilenmek size kendinizi iyi hissettirecektir. Sorumluluklarınızın sizi yıprattığını düşünseniz de üzerinizde sorumluluk olmadığı zamanlar kendinizi nasıl boşlukta hissettiğinizi hatırlamanızda fayda var. Akşama doğru gündeminizde değişiklik olabilir. Akrabalarla ilgili sizi de yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları da hafife almamanızda fayda var.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün, kendinizi her zamankinden daha hassas hissedebilirsiniz. Davranışlarınızda daha tutarlı olduğunuz sürece etrafınızdaki kişiler tarafından kırılmayacağınızı da bilmelisiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eğlenceli aktiviteler denemek size iyi gelecek. Aşk hayatınızda bugün partnerinizden biraz uzaklaşmak ve kendi başınıza kalmak isteyeceksiniz. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşmalı ve acele kararlar vermemelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün, ekstra keyifli ve mutlu hissedeceksiniz. Hiçbir aksilikle karşılaşmayacak olmanız da oldukça önemli. İstekleriniz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceksiniz ve kendinize güveniniz artacak. Aşk hayatınızda her şey yolunda. Ufak tefek sorunları gözünüzde büyütmemenizde fayda var. Birlikte olduğunuz kişiyle harika zaman geçirebileceğiniz bir gündesiniz. İç dünyanızdaki problemleri de bir an önce çözüme kavuşturmanızda fayda var.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün, geleceğiniz için planlar yapacaksınız. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlediğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Gereksiz harcamalar yapmamaya özen göstermelisiniz. Biraz birikim yapmanız geleceğiniz açısından sizi rahatlatacaktır. İkili ilişkilerde çatışmaya girmemeniz gereken bir gündesiniz. Etrafınızdakilerin gazıyla hareket etmekten vazgeçmeli ve kendi planlarınız doğrultusunda adım atmalısınız. Aşk hayatınızda daha aktif olmanızda fayda var. Elinizden geleni yapmalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün, kendinizi oldukça hareketli ve enerjik hissedebilirsiniz. Keyif aldığınız ve yapmaktan mutlu olduğunuz şeylerle ilgilenebilir, sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Tesadüf eseri karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız sorunların son bulması için hiçbir çaba göstermemeniz partnerinizin gözünden kaçmadığını bilmelisiniz. Kişisel belirsizlikleri tamamen geride bırakmaya odaklanmanız gerekiyor. Hareketli gelişmelere hazır olun.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Başak: Bugün, daha kontrollü olmanız gerekiyor. Hata yapmaktan kaçındığınız takdirde bir sorunla karşılaşacak olsanız bile üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Bakış açınızı değiştirdiğiniz sürece çok daha mutlu olacağınızı unutmamalısınız. Biraz daha kendi halinizde kalmaya ve kafanızı dinlemeye ihtiyacınız var. Ufak tefek sorunları gözünüzde büyütmekten vazgeçmeli ve olumlu gelişmelere odaklanmalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, sizin için oldukça keyif verici geçecek. Sevdiklerinizle vakit geçirecek ve kafanızı bir hayli dağıtacaksınız. Aldığınız kararları uygulama konusunda sabırlı olduğunuz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. Sizi enerji olarak düşüren kişilerden bu dönemde uzak durmanız gerekiyor. Olumsuz düşüncelerle kendinizi yıpratmamalı. Henüz gerçekleşmemiş ihtimalleri düşünerek paniğe kapılmamalısınız.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, içinizde nedenini bilmediğiniz bir gerginlik olabilir. Sizi meşgul edecek olaylarla ilgilenmek kafanızın dağılmasına eden olabilir. Ortaklaşa paylaşılan veya kazanılan bir para ile ilgili ilgilenmeniz gereken durum söz konusu olabilir. Duygusal anlamda sizi rahatsız eden bağlayıcı koşullardan kurtulmak isteyeceksiniz. Sizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı iş yerinizde alakalı problemlerle karşılaşabilirsiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bugün, ikili ilişkilerinizde hesapta olmayan şeyler yaşayabilirsiniz. Özellikle psikolojik olarak kendinizi yıpranmış ve bıkkın hissedecek olsanız da üzerinizdeki ölü toprağını bir an evvel atmanız gerekiyor. Sorumluluklarınızın üzerinden başarıyla geleceğinizi biliyorsunuz. Bu da uğraştığınız işlerde rahat tavırlar sergilemenize neden olabilir. Daha dikkatli ve özenli olmanız gereken bir günde olduğunuzu bilmelisiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün, aile hayatınızda yeni gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Sizden kaynaklı olmayan nedenlerden dolayı bazı problemler yaşayacaksınız. Bu durum da sizi iyice çıkmaza sokabilir. Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde daha dikkatli olmanız gerekiyor. Gün içerisinde yorgunluktan kaynaklı agresif tavırlar sergileyebilirsiniz. Kendi halinizde kalmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Ancak koşullar buna pek müsaade etmeyecek. Temkinli olmanızda yarar var.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Bugün, çevrenizdeki insanlara kendinizi rahat bir şekilde ifade etmenin yolunu bulacaksınız. Anlaşmazlıklar yaşamamanız özgüveninizi yerine getirecek. Uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz bir konuya çözüm bulacaksınız. Bu da önümüzdeki günlerde kafanızın daha rahat etmesini sağlayacak. Aşk hayatınızda partnerinize karşı daha sevgi dolu yaklaşımlar sergilemeniz gerekiyor. Agresifliği bırakmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Bugün, ailesel konularda yaşayacağınız gelişmeler duygu durumunuzu oldukça etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı iç huzurunuz kaçabilir. Aşk hayatınızda aklınız fazlasıyla karışık. Bir yandan yeni ilişki yaşamak isterken bir yandan yeni bir kişiye kendinizi tanıtmak istemiyor ve geçmişe özlem duyuyorsunuz. Bir karar vermeniz gerekiyor. Kendinizi nasıl daha rahat hissedeceğinizi belirlemenizde fayda var. İyice düşünüp sizin için en doğru olanı seçmelisiniz.