 Günlük burç yorumları 18 Kasım 2019 Nuray Sayarı | 18 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 18 Kasım 2019 Nuray Sayarı, 18 Kasım 2019 Pazartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 KASIM 2019 NURAY SAYARI | 18 KASIM PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 18 Kasım 2019 Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI KOÇ BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Koç; sabah saatlerinde ailenle ilgili konularda, işlerini bitirmek adına aceleci davranışlar içerisinde olabilirsin. Gün ortasında duygusal alanda daha hareketli ve girişken davranırken, ilişkide olduğun insana karşı fevri davranışlardan kaçınmaya özen göstermeli, ani iniş çıkışlarını kontrol altına almalısın.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI BOĞA BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; bugün geçmişten kaynaklanan konularla ya da daha önce yapmış olduğun işlerin sonuçlarını değerlendirmekle uğraşabilirsin. Çevrendeki insanların ne düşündüklerini çok fazla kafaya takmadan hareket etmeli, takip etmek istediğin yolların seçimi için öncelikle kendine karşı dürüst olmalı, kararlarını gözden geçirmelisin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İKİZLER BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; günün erken saatlerinde zihinsel olarak kendini bir çıkmazın içinde gibi hissedebilir, melankolik tavırlar içinde olabilirsin. İlerleyen saatlerde ise seni öne çıkaran ve daha güçlü kılan imkânlar oluşabilir ancak ani gelişebilecek veya kriz yaşanabilecek olaylara karşı sakinliğini korumak zorunda kalabilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI YENGEÇ BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; sabah saatlerinde arkadaş çevrende seninle zıt görüşlere sahip insanlarla hararetli bir sözlü tartışma yaşaman muhtemel. Günün ikinci yarısında, yeni kazanç yolları ya da destekler bulma açısından olumlu bir günde olacaksın. Birikimlerini ve enerjini daha yapıcı alanlara yönelik kullanmanda fayda var.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI ASLAN BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; günün erken saatlerinde kendini psikolojik olarak biraz gergin hissedebilir, bilinçaltındaki sorunlarını gün yüzüne çıkarmaya meyilli olabilirsin. Gün ortasında ise kendini daha enerjik ve daha canlı hissedebilirsin. Uzlaşmacı davranma konusunda oldukça başarılı olabilir, bireysellik ve kararlılıkla adım atabilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI BAŞAK BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Başak; sabah saatlerinde, daha önceden yapmış olduğun seyahat veya gezi planlarında ani değişiklikler meydana gelebilir. Gün ortasından sonra ise içsel olarak bazı huzursuzluklar veya seni karar almaya yöneltebilecek nedenler gündeminde olurken, duygularını çözümlemeye ve sakin kalmaya bakmalısın.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI TERAZİ BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; günün ilk yarısında finansal anlamda zorlanmalar yaşayabileceği gibi ani gelişebilecek harcamalar konusunda dikkatli olmalısın. Gün içinde arkadaşlıklar, sosyal uğraşlar açısından hareketli koşullar oluşurken, aynı zamanda yeni bir hedef ya da amaçların için heyecan duyabilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI AKREP BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; sabah saatlerinde beklenmedik bir anda gerçekleşebilecek bir olay, eşinle veya ortağınla sorun çıkarabileceği gibi karşılıklı fevri davranışlara da yol açabilir. Günün ikinci yarısında, enerjini çok daha yapıcı işlerde kullanabilir, çalışma hayatında iş bölümü yapabilir ve hedeflerine ulaşmak için yardım isteyebilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI YAY BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Yay; haftanın bu ilk gününde, enerjini yurtdışı bağlantılı işlerinde kendini geliştirmek ve yeni insanlarla bir araya gelmek adına kullanabilir, iş için seyahat planları yapıyor olabilirsin. Günün erken saatlerinde oluşabilecek veya aniden nüksedebilecek sağlık problemlerine dikkat etmen gerekebilir. Gün boyu hizmet etmeni gerektiren işlerle uğraşabilirsin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI OĞLAK BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; bugün beklediğin bazı finansal konularla alakalı gecikmeler oluşabilir ve seni şu ara çok ihtiyaç duyduğun bir satın alma işlemini ertelemeye zorlayabilir. Önemli işler için etrafındaki insanlarla iletişim kurmak için uygun bir gündesin ancak işler istediğin gibi gitmediğinde ani çıkışlara ve ses yükselmelerine dikkat etmelisin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI KOVA BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Kova; bugün, evlilik ya da ilişkiler yönünden daha hızlı ve sağlam adımlar atmana yardımcı bir ruh hali içinde olacaksın ancak karşındakilerle zıtlaşmaların da gündeme gelmesi olası. Sabah saatlerinde aile arasında yaşanacak bir problemin gün içindeki motivasyonunu düşürmesine izin vermemelisin.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI BALIK BURCU 18 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sevgili Balık; sabah diyalog halinde olduğun kişilerle, konuşmalarına ve ifadelerine dikkat etmelisin, zira oluşabilecek iletişim kopuklukları sorun yaşamana neden olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde günlük işlerini hallederken bulduğun yeni metotlar çok işine yarayabilir. Sağlıklı kalmak için bilinçli bir şekilde önlemler almaya çalışmalısın.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.