Günlük burç yorumları 18 Kasım 2021 Çarşamba| Aslanlar enerji sizde, akrepler kibrinizden kurtulun!

Günlük burç yorumlarına göre 18 Kasım 2021 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Bazı burçlar şansı yakalayıp mutluluğa ererken, bazı burçların hayalleri suya düşebilir. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Bu sabah inandığın değerleri sorgulamak için güne başlayacaksın. Kahveni yap, odanı toparla ve düşün. Sen bu hayatı bu kadar mı sevmiyorsun? Son zamanlarda üzerinizde biriken ölü toprağından kurtulmak için oldukça yoğun bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Yorgunluğunuzun tüm nedeni yoğun çalışma hayatınız olabilir. Çalışmayan Koçlar için ise kalp kırıklıkları olabilir. Bu haftanın dördüncü günü olan Perşembe'nin koçlar üzerinde büyük etkisi olacak. İnanın ve olsun. Kendinize verdiğiniz değeri daha da yükseltin, motivenizi asla düşürmeyin. Güzel haberler kapınızı çalabilir, ancak siz evrene iyi enerji gönderirseniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; bu aralar çok ama çok sıkılıyorsun. Hiçbir şey sana iyi gelmiyor, iyileştirmek için adım dahi atacak gücün yok. Bugün kendinle hesaplaşma vakti. Artılarını ve eksilerini bir yere topla ve atacağın doğru adıma sen karar ver. Aile ilişkilerin gayet güzel gözüküyor ancak arkadaşlarına biraz daha dikkat etmelisin. Arkandan konuşulacak bir takım konulara şahit olabilirsin. Bu seni üzmesin, sakince hayatından eleyecek insanları belirlemeye bak. Bu hayat sana daha iyi gelecek emin ol. İlişki de partnerine biraz daha anlayışlı olmalısın, baskın yapın karşındaki kişiyi şu sıralar biraz sıkıyor olabilir. İkiniz için de en güzeli biraz hayatı akışına bırakmak. Bu sıralar parana dikkat et, değerlendirmek istiyorsan çok iyi tavsiye verenlerle beraber çalış.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; bugün senin için oldukça sıradan bir gün. Haftanın dördüncü gününde oldukça yorgun ve bitkin hissediyorsun. Bu aralar geçmişle ilgili konular kafanı karıştırıyor. Eski bir arkadaşlığa olan özlemin veya nefretin yeniden seni ele geçirmiş durumda. Bu aralar kıskançlık sezgilerin çok kuvvetli. Hem partnerini hem de hayatında olan veya olmayan bir arkadaşını kıskanabilirsin. İnsanların yaşadığı hayatlar senin ilgini çekiyor, bunun için kendi hayatını devamlı sorgulama gereğinde bulunuyorsun. Biraz olumlama yapmaya çalış, hep kötüyü düşünüp umutsuzluğa kapılma. Aşk hayatında ise, yanındaki insan ile kafalarınızın uyuşmadığını düşünüyorsun. Ancak, bu geçici bir süreç.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; bugün güzel bir haber alabilirsin. Enerjin çok yüksek görünüyor, gezegenlerden sana güzel mesajlar var. Haftanın dördüncü gününde uyanır uyanmaz 21 defa "ben çok güçlüyüm ve tüm güzel enerjileri üzerime topluyorum" demen sana iyi gelecek. 21 sayısı önemlidir, buna dikkat et. Sevgili Yengeç, yapı gereği kıskançsın. Bu durum sana zaman zaman zarar verse de karşındaki kişi senin bu huyundan oldukça memnun. Çevrende bu konuya ilişkin sana tavsiyelerde bulunmak isteyen bir kişi var. Kimseyi dinlememeni, kendin olma yolunda ilerlemeni öneririm. Son olarak bu aralar harcamalarına dikkat et, paran ay sonunda sana çok lazım olacak.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; artık sabahlara daha enerjik uyanıyorsun. Bir aslan gibi lider tavırların çevrendekiler tarafından bu sıralar kıskanılabilir. Önüne ve yoluna bakmanı öneririm. Kıskanılmak iyidir, bir şeyler başarmayan insanı kimse kıskanmaz. Sevgili aslan, işinde çok disiplinlisin ancak, sosyal hayatında bu böyle değil. Özellikle bu aralar güzel bir tatile ihityacın var, bununla ilgili rota belirleyebilirsin. Aşk hayatına gelecek olursak, partnerine sevgini ve ilgilini tam anlamıyla ifade et. Sadece sözle kalma ona sürprizler yap. Bu aralar sana ihtiyacı olabilir, biraz daha şefkatini karşı tarafa gösterirsen, ilişkiniz daha iyi bir boyut alabilir.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak; bugün size enerjisiyle geliyor. Bir başak kadınıysanız eğer mutlaka bu gün kendinize güzel ojeler, taçlar ve tokalar alın. Ufak tefek şeylerle kendinizi şımartmak size çok iyi gelecek. Başak erkek, kadın ve yükseleni olanlar, bu hatanın 4. gününde kendinize ufak tefek hediyeler alın, bir de bu aralar inancınıza göre nazardan korunma yöntemlerini araştırın. Üzerinizde çok güzel bir enerji var ve bu enerjinin yıldızı o kadar düşük ki, anında nazar değebilir, tüm dengelerinizi şaşırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın arkasından şakasına dahi konuşmayın, onların bulunmadığı ortamlarda onlar hakkında var sayımlara bulunmayın. Şu sıralar yanlış anlaşılmaya oldukça müsaitsiniz. Tedbiri elden bırakmayın.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; bu sıralar kendinizi izole ettiğiniz alandan çıkarmaya başlıyorsunuz. Bir süredir iyi hissetmediğiniz bir süreçten geçiyordunuz. Ancak, kabuğa çekilmek size iyi gelmedi. Depresyon yolunda ilerlemeden hemen önce, bu durumdan kurtulmak için Perşembe gününü seçtiniz. Çok da iyi yaptınız çünkü bu haftanın en değerli günü perşembe günü. Gökyüzü, bu perşembe günü tutulan dileklerin ve edilen duaların gerçek olacağını bildiriyor. İnanarak dile, istediğin ne varsa Pazar günü seni bulacak sevgili terazi. Sağlığın gayet yerinde ancak, alerjik hastalıklara dikkat etmeni öneririm.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; ne zaman bitecek bu kibrin? Yap gereği dünyanın en merhametli burcusun ancak, sende var olan kibir kimse de yok. Boğa dolunayı sebebiyle yüzün çok gülecek, işten, paradan yana yolların çok açık ancak, aile ve aşkta problemler yaşıyorsun. Bunun en büyük nedeni ise, kibirli olman. İçindeki kötülükleri kenara bırakıp, affetmeyi ve af dilemeyi öğrenmen gerekiyor. Emin ol hayatın daha da güzelleşecek. Anlaşılmak istiyorsan önce anlaman gerekir. Bunu unutma. Bu aralar sağlığına dikkat et, soğuk algınlığı seni esir alabilir. Akrabalarla olan tartışmalardan uzak dur.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; "Benim ne zaman yüzüm gülecek" dediğini duyar gibiyim. Tercihleriniz konusunda daha dikkatli olduğunuz sürece herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmayacaksınız. Planlı hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Kafanıza estiği gibi davranmamanız gerekiyor. Sağlam adımlar atmalısınız. Güvenmediğiniz insanlarla işbirliği yapmamanız gereken bir gün. Aşk hayatınızda kendinizi geri çekmek isteyebilirsiniz. Bu durum ilişkinize olumsuz yansıyabilir. Verdiğiniz değeri göstermekten kaçınmayın.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Bugün, kendinizi çok daha huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızın bilincinde olmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararlarda daha dikkatli olmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirleyip adımlarınızı ona göre atmalısınız. Şartlara uyum sağlamaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorunlarınızın ve sıkıntılarınızın yavaş yavaş geride kalabileceğini bilmelisiniz. Kontrolü elinizde bulundurun.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Bugün, ikili ilişkiler konusunda daha dikkatli olmalısınız. Kelimelerinizi özenle seçtiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Aranızda sorun olan kişilerle problem neyse çözmeye çalışmanız gerekiyor. Yangına körükle gitmemenizde fayda var. Daha pozitif tavırlar sergilemeniz gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda kendinizi bir an önce toparlamanız gerekiyor. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Başkalarının hatalarını gün yüzüne çıkarmamanız gerekiyor. İş hayatınıza daha dikkatli adımlar atmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Bugün, etrafınızdaki insanlara tutamayacağınız sözler vermemelisiniz. Gerekli olan adımları atmak için uygun zamanda olduğunuzu bilmelisiniz. Şartlara uygun hareket ettiğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda yenilikler gündeme gelebilir. Beklentilerinizin karşılık bulması için de zamana ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Aceleci tavırlarınız sizi zora sokabilir.