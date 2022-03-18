Günlük burç yorumları 18 Mart 2022 Cuma | Aslan sil baştan başlıyor, Balık sürpriz teklifler alıyor!

Günlük burç yorumlarına göre 18 Mart 2022 Cuma gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Koç; Mutluluk ve huzur arayışına gireceğiniz bir gündesiniz. Ailenizle aranızda ciddi konuşmalar geçebilir. Daha sakin olmanızda yarar var. Yaşamın güzel kısımlarını görmeye başlayacaksınız. Önünüzün son derece açık olduğunu bilmelisiniz. Aşk hayatınızda düşüncelerinizi karşınızdaki kişiye doğru aktardığınızı bilmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken noktalar elbette var. Huzursuzluk yaşanmaması adına her şeyi görmezden gelmemelisiniz. Rahatsızlık duyduğunuz bir şey olduğunda bunu gidip partnerinizle konuşmalı ve çözüm aramalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Boğa; İletişim isteğinizin üst seviyelere çıkacağı bir gündesiniz. Yaklaşımlarınızdaki pozitif durumun nedeni de huzur ve uyum arayışınızdan kaynaklanıyor. İlgi görmekten ve sevilmekten keyif alacaksınız. Mutluluğa ve huzura ulaşma ihtimalinizin bir hayli yüksek olduğunu bilmelisiniz. Birlikteliğiniz yoksa, gün içerisinde yeni insanlarla tanışmakta ve yakınlaşmakta başarı sağlayacaksınız. Enerji konusunda akış sağlanıyor. Emin olduğunuz durumlar üzerinde yoğunlaşmaya çalışın. Varlığınızı hissettirmek ve insanların sizin fikrinizi sormasını arzulayacaksınız. Meslek hayatınız söz konusu olduğunda gereksiz riskler altına girmemeye çalışmalısınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili İkizler; Bugün, hoşgörülü yaklaşımlar sergileyeceksiniz. İyi niyetinizin suistimal edilmemesine dikkat etmelisiniz. İyimserliğinizin daha olumlu değerlendirilmesini sağlamalısınız. Birlikteliğiniz yoksa, gün içerisinde hoşunuza gidebilecek bir kişiyle karşılaşacak ve dikkat çekmek, tanışmak için her yolu denemek isteyeceksiniz. İç dünyanızda bitmek tükenmek bilmeyen bir heves var ancak gün içerisinde kişisel açıdan herhangi bir zarar görmek istemiyorsanız, mantıklı düşünüp hareket etmeye çalışmalısınız. Paylaşımlara açık olacağınız bugünden en iyi şekilde fayda sağlayabilirsiniz. Maddi açıdan kendinizi zorlayacak harcamalarda bulunmamalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Yengeç; Bugün oldukça yoğun bir iletişim halinde olacaksınız. Çevrenizdeki insanlara karşı anlayışlı olmaya özen göstermelisiniz. Birlikte olduğunuz kişiye daha olgun tavırlar sergilediğiniz takdirde ilişkinizde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Zihinsel açıdan zenginlik gösteriyorsunuz ki bu da birlikte olduğunuz kişiyle daha olgun paylaşımlar gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Birlikteliğiniz yoksa, gün içerisinde artış gösterecek popülaritenizden fayda sağlayabilirsiniz. Objektif bakış açınız sayesinde daha farklı değerlendirmeler yapabilirsiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Aslan; Her şeyi bir kenara bırakıp kendinize odaklanmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sil baştan başlamak istiyorsunuz. Yeni planlar yeni heveslerle hayata tutunma isteğiniz var. Kendiniz için en doğru olana sizden başkası karar veremez. Sizden başka kimse ne istediğinizi bilemez. İç sesinizi dinleyin ve yapmak istediğiniz şeye odaklanın. O doğrultuda ilerlediğiniz sürece çok daha mutlu olacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızda, geçmişte yaşadığınız sorunları yaşamak istemediğiniz için daha temkinli adım atmak isteyeceksiniz. Gün içinde partnerinizle ufak tartışmalar yaşayacak olsanız da alttan alıcı tavırlar sergilemenizde fayda var.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Başak: Bugün, bazı zor koşullarla karşılaşabilirsiniz. Kendi başınıza hareket etmek isterken düşünmediğiniz şeyler gerçekleşebilir. Gün içinde arkadaşlarınız size son derece olumlu davranacak. Özellikle olası partnerler sizi beğenecek ve ışıltılar saçan hareketlerinizin cazibesine kapılacaklar. Evliliğiniz veya birlikteliğinize ilişkin yeni bir farkındalık söz konusu olabilir. Bu farkındalık sonucu ilişkinize dair bir karar vermeniz gerekebilir, bu bir devam veya ayrılık kararı olabilir. Olumlu ya da olumsuz bir karar almanız gereken bir gündesiniz. Yavaş gelişmeler karşısında moralinizi bozmamaya çalışın. Önemli konularda hızlı hareket etmek zarar görmenize neden olabilir.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Terazi; Bugün, kendinizi ifade ederken içinizden geldiği gibi davranmak isteyeceksiniz. Yapılacak listenizdeki işleri teker teker tamamlayıp, üzerinizdeki yükü hafifletmek için harika bir gün. Herhangi bir işi başarmak için, planlama yapmak ve bilinçli adımlar atamak gerekir. Duygusallığınızın aşırılığa kaçtığı bir dönem içerisinde yer almaya başlayacaksınız. Çok fazla duygusal olmanız insanların da ister istemez size karşı yaklaşımlarıyla ilgili olarak bir değişim içerisinde olmasını sağlayacak. Bu dönemde özellikle dost bildiğiniz kişilerden kazık yiyebilirsiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Akrep; Bir süredir sorumluluğun haricindeki konularla bile ilgilenmek, insanların dertlerini dinleyerek yol gösterici olmak seni fazlasıyla yormuş olabilir. Artık tamamen kendi işlerinle, düzeninle alakadar olmak istiyorsun. Evde kalmak zorunda olduğun bu günlerde yaşam alanında değişimler gerçekleştirmek ruh halini de olumlu etkileyecektir. Bu ara biraz fazla yalan söylemek zorunda kalmış, kalabiliyor olabilirsiniz. Hiç iyi değil. Çünkü Akrep enerjisindeyiz ve tüm sırlar, yalanlar ortaya dökülmeye müsait. En iyisi varsa böyle bir durumunuz, kendiniz itiraf edin.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Yay; Bugün, sosyal yaşamınızı ilgilendiren konularda daha ciddi adımlar atmak isteyeceksiniz. Kafanızı karıştıran bazı konular var. Sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Gelir gider hesabı yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Nazik bir kalbiniz var ve her zaman insanlara karşı çok cömertsiniz. Ama gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutmaya çalışmalısınız. Bir iş anlaşmasıyla uğraşıyorsanız, tüm sözleşmeleri dikkatli bir şekilde incelemek isteyeceksiniz. Pozitif muamele gördüğünüzden emin olun. Sizi ve haklarınızı savunacak bir avukat bulmak isteyebilirsiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Oğlak; Bugün, gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber zihinsel açıdan kendinizi karmaşıklık içerisinde hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerde kendinizi geriye çekebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlardan uzaklaşacak olmanız, size yarar sağlamayacak bir davranış biçimidir. Çevrenizde bulunan insanları anlamsız bir şekilde yargılamamaya çalışın. Normal şartlarda yerine getirmekte zorlanmayacağınız çalışmalarınızı gün içerisinde daha geç tamamlama ihtimaliniz var. Esnek düşünmeniz ancak rahat davranmamanız gereken bir gün.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Kova; Bugün, çevrenizdeki insanların size karşı sergileyecekleri tavırlardan rahatsız olabilirsiniz. Yaşamsal konularda kendinizi engellenmiş gibi hissedebilirsiniz. Gün içerisinde verdiğiniz sözleri tutmaya çalışmalısınız ve tutamayacağınız sözler vermemeye özen göstermelisiniz. Hislerinizi, düşüncelerinizi ve duygularınızı rahatlıkla ifade edebileceğiniz bir gün. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda yanlış anlaşılma yaşanmayacak olması, huzuru ve mutluluğu daha kolay elde edebileceğiniz anlamına geliyor.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 18 MART 2022 CUMA

Sevgili Balık; Beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Güzel gelişmelerin yaşanacağı bir gündesiniz. Bugün, akrabalarınızdan bir haber gelebilir. Aldığınız haberle yolculuğa çıkma ihtimaliniz söz konusu. Maceraya atılmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni yerler görmek istiyorsunuz. Arkadaş çevrenizde kendinizi sakınıp katılmak istemediğiniz bir gruplaşma var. Bu gruplaşmanın belli bir insanın dışlanmasına yönelik olduğunu düşünüyorsunuz.