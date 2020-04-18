Günlük burç yorumları 18 Nisan Cumartesi 2020

Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 18 Nisan Cumartesi burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 18 Nisan 2020 Cumartesi dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Bugün kozmosla derin bir bağlantı yaşayabilirsiniz. Ve size lütfunu gösterdiği için Allah’a çok minnettar olabilirsiniz. Akrabalarınıza sevginiz bugün derinleşebilir ve onlar için abartılı bir şekilde para harcayabilirsiniz. Bugün genel olarak verici ve mutlu eden tarafta olmanız muhtemeldir. Sahip olduklarınız zaten size yeterli olacaktır! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Sevgili Boğa; kişisel isteklerini bir kenara bırakarak arkadaşlarına ve sosyal çevrene yardım etmek için çaba gösterdiğin bir günde olabilirsin. Seni ruhsal olarak rahatlatacak meditasyon gibi spiritüel çalışmalarda bulunmak ve yardımlaşma dernekleriyle iletişime geçmek için uygun bir zamanken; böyle yerlerden kazanç sağlaman da mümkün. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Hem kendi içinizde hem de yaptığınız işlerde büyük bir rahatlık içindesiniz. Başkaları da bunun farkına varacak ve bu rahatlığınız yakınınızdaki kişilere de bulaşacak. Sizinle aynı kafa yapısındaki kişilerle bağlantı kurmak için bu fırsattan yararlanın. Planlarınızı başkalarının fikirlerini de katarak zenginleştirin ve bu odaklanmış enerjinizle harekete geçin. Eskiden ulaşılmaz sandığınız hedefler artık çok yakınınızda olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

Geçmişle bağlarınızı koparın. Eskiden kimseye hayır gelmeyeceğini bilerek önünüze bakın. Karar vermekte zorluk çektiğiniz konulardan bu şekilde arınabilirsiniz. Evli olan yengeçlerin birbirlerinden sıkılma riskleri var. Evdeki karantina günleri aile içinde tres yaşamınıza neden olabilir. Bu yüzden gerginliklerden uzak durmaya çalışabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde birbirinizden sıkılmamak için kalabalık aile etkinliklerine katılabilirsiniz. İş yaşamınızda da kuruntu yapmaya eğilimli olabilirsiniz. Kilo alma eğiliminiz olabilir. İradeli olun ve çok tatlı tüketmemeye özen gösterin. Stresiniz size kilo aldırabilir. Lütfen ağır hamur işi içeren gıdalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Sosyal hayatınızda kendinize gösterdiğiniz ilgi ve ayırdığınız zamanlar sizde mutluluk ve huzur olarak dönmeye başladı bile. Son birkaç gündür kendinize vakit ayırmanız ve arkadaşlarınızla aktivitelere katılmanız meyvelerini veriyor. İş yaşamınızda işleriniz yoluna girdi fakat olabilecek tersliklere karşı son derece sakin ve mantıklı olmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Bugün hem ruhsal hem fiziksel enerjiniz çok yüksek. Bu olumlu enerjiyi kariyer hayatınızı yeniden şekillendirmek için kullanabilirsiniz. Aşk hayatınızda gelişmeler olumlu yönde ilerleyecek. Kendinizi özgür bırakın yeter. Karanlıkların için de esir olup çevrenizde ki güzelliklerin farkına varamazsınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Kendinizi ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeniz bazen hata olabiliyor. Bugün, yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Kendinizi ispat etme ihtiyacı içindesiniz. Karşıt evinizde Güneş ilerlerken, kişisel hırslarınızı da ön plana çıkarıyor. Yoğun işlerin sizi kuşattığını görmek, çalışma temponuzu arttırmanıza neden olacak. Toplu taşıma ya da kalabalığın olduğu yerlerde bulunmaktan kaçınmalısınız. Yalnızlığın size iyi geleceği ve sizi daha huzurlu hissettirebileceği bir gündesiniz. İnsanlar tarafından fikirlerinin dikkate alınmadığını düşünebilirsin. Bu durum motivasyonunun düşmesine neden olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Karşılaştığınız gündelik problemler her geçen gün artıyor. Dayanıklı olmalı ve önemli noktayı gösteren doğru bakış açısını kazanmayı düşünün. Aksi halde sürekli bir başarısızlık hissiyatı duyabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde ölçüp biçmelisiniz ve hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi ve hangi durumları göz ardı etmeniz gerektiğini düşünmelisiniz. Eğer bu konuda başarılı olabilirseniz çözümleri de son derece kolay bir şekilde getirebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Bugün, kişisel değerlerinize normalden daha fazla önem verebilirsiniz. Konfor içinde yaşamak istediğiniz için şartların da bu doğrultuda olması için uğraş vereceksiniz. İçinde bulunduğunuz riskli durumlardan uzaklaşmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz. Sizi memnun etmeyen her ne varsa, kısa zaman içerisinde değiştirme ihtimaliniz var ancak bunun için de biraz daha sabırlı davranmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

Sevgili Oğlak; kendin ya da yakın çevrenle ilgili konularda mantığın yerine duygularınla karar vermen, belirlemiş olduğun stratejilerden taviz vermene neden olabilir. Evde vakit geçirmek, dinlenmek ve ruhunu sakinleştirecek aktivitelerde bulunmak; yorgun olan bedeninin iyi hissetmesine yardımcı olacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

Bazı günler, her şeyi bilmek için can atıyorsunuz. Bugün de böyle bir gün! Ayrıca iş cephesinde değerli bir rakibe kendinizi kanıtlayabilirsiniz. Rakiplerinizin planlarını kendi lehinize çevirebilirsiniz. İçinizde gizli bir bilge yatıyor! Ayrıca, karakterinizin gücünü, özellikle gidişat zorlaştığı zaman kanıtlayabilirsiniz. Önemli olan baskı altında mantıklı davranabilmektir! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Güne enerjik başlıyorsun. Geçtiğimiz günlere nazaran kendini daha huzurlu hissediyorsun. Bu enerjini değerlendirerek hayata dair umutlarını tazelemelisin. İçten içe hep isteyip de uygulamaya geçiremediğin kararlarınla ilgili adımlar atabilirsin. Hedeflerini yeniden yapılandırman adına şanslı bir zamandasın. Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.