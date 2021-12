Günlük burç yorumları 2 Aralık 2021 Perşembe | Boğa ve Oğlak her şeyi kontrol etmeye çalışmayın!

Günlük burç yorumlarına göre 2 Aralık 2021 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Bugün, uzun zamandır düşündüğünüz, aklınızda yer edinen sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Doğru planlama sayesinde her türlü zorluğun üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Değişim gösteren koşullara ayak uydurmakta zorluk yaşamayacaksınız. Düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda sakinliğinizi korumaya ve partnerinizle ortak nokta üzerinde buluşmaya devam emeniz gerekiyor. Ayrıca mesleki açıdan kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Başarınızın rehavetine kapılmamanızda fayda var. Maddi konuda kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissetseniz de refaha kavuşacağınız günler yakın.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; İlgi odağı olacağınız bir gündesiniz ancak bu durum yine de kendinizi yalnız hissetmenize engel olmayacak. Neyle karşılaşırsanız karşılaşın sağlam durmaya çalışmalısınız. Yolunuzdan dönmemenizde fayda var. Zaten yeterince yoğun bir zamanda olduğunuzun farkına varmalı ve her şeyi kontrol etmekten vazgeçmelisiniz. Olayları akışına bırakmayı tercih etmediğiniz sürece kendinizi tam olarak rahat hissetmeyeceğinizi bilmelisiniz. Canınızı sıkabilecek gelişmelerle karşılaşacak olsanız bile takılı kalmamalı ve daima önünüze bakmalısınız. Aşk hayatınıza coşkulu hareketlerinize bir son vermeniz gerekiyor. Daha sakin olduğunuz sürece ilişkinizin daha yolunda ilerleyeceğini göreceksiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Yoğun bir gündesiniz. Günlük temponuzun yoğunluğu nedeniyle kendinizi stresli hissedebilirsiniz. Dinlenmek için fırsat yakalamanız gerekiyor. Kendinizi gereksiz yere yormaktan kaçınmalısınız. Zorluklara karşı göstereceğiniz tavrın ilerleyen günlerde de belirleyici olacağını bilmelisiniz. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini de bilmelisiniz. Aşk hayatınızda duygusal olarak karmaşıklık yaşayabilirsiniz. Hata yapmadığınız sürece içinden çıkılamaz durumlarla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Çok daha dengeli hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Karmaşaya müsaade etmemelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmayın.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Duygularınızın ve düşüncelerinizin aynı düzeyde ilerleyeceği bir gündesiniz. Kalbinizin dediğini mantığınız da onaylayacak. Bu da kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak. Girişimleriniz konusunda daha rahat hareket edebileceksiniz. Önünüze çok fazla engel çıkmayacak olması da önemli. Olumsuz durumlara çok fazla takılı kalmamaya çalışmalı ve dengeleri gereğinden fazla zorlamamalısınız. Her şeyin yoluna girdiğini düşünebilir ve rehavete kapılabilirsiniz. Yine de ipleri elinizde tutmanız gerektiğinizi unutmamalısınız. Aşk hayatınızda bakış açınızı değiştirmeye çalıştığınız ve tercihleriniz konusunda daha temkinli olduğunuz sürece her şey yolunda ilerleyecektir. Hata yapamamalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Duygularınız ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken ufak tefek de olsa sorunlarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uyum sağlamaya çalışmalı ve fevri tavırlar sergilememelisiniz. Çabalarınız doğrultusunda hareket etmelisiniz. Hedeflerinize ulaşmak için elinizden geleni yaptığınız takdirde herhangi bir zorlukla karşılaşmayacağınız bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. Aşk hayatınızda ciddi adımlar atmak için beklemede kalmanız gerekiyor. Sonradan pişman olacağınız kararlar almamalısınız. Kıskançlıklarınıza bir son vermeniz gerekiyor. Bu sadece partneriniz değil çevrenizdekileri de oldukça rahatsız ediyor. Daha dikkatli hareke etmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Yakın çevrenizle ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamanız gerekiyor. Duygularınız ve düşünceleriniz değişim gösterecek olsa da hata yapmamaya çalışmalısınız. Kendinizi doğru ifade etmeyi başardığınız sürece her şeyin üstesinden gelebileceksiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaktan vazgeçmemelisiniz. Aşk hayatınızdaki sakin tavırlarınız partnerinizi rahatsız edebilir. Problem çıkmasın istiyorsunuz ancak bu hareketiniz sizi umursamaz gösteriyor. Duygularınızın ve düşüncelerinizin değişim gösteriyor olması, zaman zaman hata yapmanıza neden olabilir. Dikkatli adım atmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Hayatınız için gerekli olan adımları atmanız gereken bir gündesiniz. Tüm sorunlarla mücadele etmeye hazırsınız. Bu mücadeleci tavrınız etrafınızdaki kişilerin de dikkatini oldukça çekecek. Sizden yardım istemek için size ulaşanlar olabilir. Yardım edip etmemek sizin hislerinize bağlı. Duygularınız size ne diyorsa o şekilde davrandığınız sürece sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamanız gerekiyor. Acele ettiğiniz sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. Aşk hayatınızda karmaşık durumlardan uzak durmaya çalışmalısınız. İlişkinize verdiğiniz değeri göstermekten kaçınmayın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Kendinizi, enerjik ve sağlıklı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Öncelikleriniz doğrultusunda hareket ederken sabrınızı korumalısınız. Her istediğinizin hemen gerçekleşmesini beklememelisiniz. Sorumluluklarınız size bugün ağır gelebilir. Hepsinden bir an önce kurtulmak ve her şeyden vazgeçmek isteyebilirsiniz. Ancak sakinliğinizi korumalısınız. Bu sıkıntılı günleri çok yakında atlatacak ve refaha kavuşacaksınız. Hem fiziksel hem zihinsel açıdan toparlanmanız gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınıza birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunlara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İlişkisi olmayan Akrepler yeni birileriyle tanışmak için acele etmemeli. Kontrolü elinizden bırakmamanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Yaşamsal konularda var olan sorunları ortadan kaldırmak için çabalayacağınız bir gündesiniz. Her şeyden ve herkesten uzaklaşma arzunuz var ancak bu durum kendinizi yalnız hissetmenize neden olmaktan başka bir şeye yaramayacak. Daha fazla sosyalleşmeniz ve sevdiklerinizle vakit geçirmeniz gereken bir gündesiniz. Adım adım ilerlediğiniz sürece çok fazla sorunla karşılaşmayacağınız bir gündesiniz. Acele kararlar almamalısınız. Aşk hayatınıza yaşamış olduğunuz sorunları gözünüzde büyütmekten vazgeçmelisiniz. Yaptığınız ufak hatanın bile içinden çıkılamaz bir hal alabileceğini bilmeli ve daha dikkatli hareket etmelisiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Sosyal açıdan kendinizi çok daha aktif hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizden olumlu anlamda geri dönüş alabilirsiniz. Değişen koşullara ayak uydurmaya çalışırken bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçmelisiniz. Bu durum sizi strese sokmaktan başka bir işe yaramıyor. Aşk hayatınızda daha sabırlı yaklaşımlar ortaya koymalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri abartmadan göstermelisiniz. Karşınızdakini sıkmamaya dikkat etmelisiniz. Fazla ilgi ve alakanız partnerinizi bunaltabilir. Sizi özlemesine izin verin.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Yaşanan olaylar karşısında sakinliğinizi ve sabrınızı korumanız gereken bir gündesiniz. Kendinizi köşeye sıkışmış hissetseniz bile sevdiklerinizin de desteğiyle daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağınızı bilmelisiniz. Gün içerisinde gerginlikten uzak durmaya çalışın. Gereksiz tartışmalara girmemelisiniz. Sınırları tamamen lehinize çevirmek için gereken her şeyi yapmalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şey yolunda ilerleyecektir. Aşk hayatınızda verdiğiniz değeri göstermekten çekinmeyin. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Bugün, kendi doğrularınızdan şaşmamalısınız. Başkalarının ne dediğine çok fazla kulak asmamanız gereken bir gün. Hata yapmaya oldukça müsait olduğunuz bir günde olduğunuzu bilmelisiniz. Adımlarınızı atarken çok daha dikkatli olmanızda fayda var. Sorunlara çözüm üretirken daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün, biraz daha geri planda kalmalı ve risk yaratabilecek durumlardan uzak durmalısınız. Önemli kararlar almamanız gereken bir gündesiniz. Kafanızı toparlamaya ihtiyacınız var. Koşullara uyum sağlamaya çalışın.