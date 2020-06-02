Günlük burç yorumları 2 Haziran Pazartesi 2020

Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 2 Haziran Pazartesi burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 2 Haziran 2020 Pazartesi dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Koç;

İş arkadaşlarınızdan biriyle veya bir tanıdığınızla önemli bir konuda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bunun sizi mutsuz etmesine ve motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin. Çalışmaya devam edin, sonunda meyvelerini toplayacaksınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Boğa;

İş yoğunlunun nedeniyle kendine pek fazla vakit ayıramıyorsun ve bu durumdan oldukça şikayetçisin. Biraz izin alarak partnerin ile baş başa vakit geçirebilir, yeni konular üzerine konuşabilirsin. Bu süreçte kafanı biraz toplamış ve işe daha iyi hazırlanmış olursun. Parasal sıkıntıların bu dönemde gündeme gelmese de harcamalarına dikkat etmende fayda var.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili İkizler;

Güne sakin ve sessiz başlıyorsun. Geçmişteki düşmanların ile tekrar iletişim halinde olabilir, arkadaş olabilirsin. Fakat güven zor oluşan bir şeydir ve kolay kanmamanı tavsiye ederim. Mali sıkıntıların tekrar gündeme gelirse aile büyükleri senin yardımına koşacaktır. Gelecek ile ilgili kurduğun hayallere her gün bir adım daha yaklaşmaktasın, kendinden vazgeçme.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç;

Maddi konularda oldukça başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz ve finansal yeteneklerinizi olumlu olarak kullanabileceksiniz.İlişkinizle ilgili önemli bir kararın eşiğindesiniz. Duygularınız kadar aklınızın da sesini dinlemenizde yarar var. Önemli konularda ani karar vermeniz bazen pişmanlık yaşamanıza neden oluyor

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Aslan;

Bugün sosyal hayatının kontrolünü almak isteyebilir ve bu konu hakkında yeni kararlar alabilirsin. Yaptığın çalışmalar iş ortamında dikkat çekebilir, yeni iş teklifleri gündeme gelebilir. Öğleden sonra seni duygusal anlamda yıpratabilecek olan haberler alabilirsin ama her şey partnerinin de yanında olması ile beraber çok daha güzel olacak. .

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Başak;

Hayatınızdaki bazı durumları yeniden gözden geçirmeniz gerekecek. Şu aralar sizin sosyalliğe, insanlarla bir arada olmaya ihtiyacı var. Güzel sanatlarla ilgilenmek de size iyi gelecek.Küçük hoş sürprizlerle sevgilinizin kalbini alabilirsiniz. Karşı karşıya gelmeyi sürekli ertelemeniz, belki de birtakım güvensizliklerinizin sonucu. Bu yeni gelişme kendinizi de yenilemenizi sağlayabilir.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Terazi;

Birtakım planlarınızı bekletmek ve istediğiniz gibi sürdürmekte zorlanacaksınız. Bazı çözülmeler ve kararsızlıklar sizi bocalamaya itebilir. Hakim olamayacağınız olaylar karşısında sakin kalmalı ve sabır göstermelisiniz.Sevdikleriniz konusunda geçmişten kaynaklanan bazı problemler tekrar ortaya çıkabilir. Bunları çözümlemek isteyebileceğiniz bir gündesiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Akrep;

Daha akılcı, daha dengeli yatırım niyetleri, sizi bazı risklerden koruyacak. Alışveriş konusundaki özgüveniniz, bugün yaşayacağınız bir şaşkınlıkla biraz yerinden oynayabilir. Partnerinize karşı anlayışlı ve daha duyarlı bir davranış şekli geliştirmek için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bugün ilk denemelerinizi yapmak için çok uygun. Her türlü anlaşmazlığınıza çözüm üretebilecek ikna yeteneği sizde mevcut.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Yay;

Bugün şanslı rastlantılar gününüz. Beklenmedik ani ve sevimli fırsatlar kapınızda, kapıyı çalmalarını beklememelisiniz. İlgi duyduğunuz her şey, hiçbir endişe yüklemeden sizi kendine çekebilir.Akşam saatlerinde bir iş bağlantınızla önemli bir görüşmeniz olabilir. İşinizi hemen, hemen her şeyin üzerinde tutuyorsunuz. İşe bağlılığınız, çalışkanlığınız ve disiplinliğinizle birleşince başarı kaçınılmaz oluyor.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak;

Verdiğiniz ya da aldığınız bir eğitim, hukuki bir konu veya uluslararası bir meseleniz varsa, bugün kendinizi savunma ihtiyacı hissedeceğiniz olaylar yaşanabilir.Toplumsal yaratıcılığınızın güçlü olduğu bir gün. Kendinizi yetersiz hissedebileceğiniz konulardan uzak kalmayı başarmalı ve amacınıza uygun hareket etmeyi bilmelisiniz. Eğlenmeye ve kendinize vakit ayırmalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Kova;

Özel hayatınızda sizi huzursuz eden bir durum yok. Sevgilinizle az görüşmek sizi rahatsız etse de, bu sayede birbirinize daha çok bağlanıyorsunuz. İşinizle ilgili bazı görüşmeleriniz olacak.Sizin için sürprizlerle dolu bir gelişme gözüküyor, sevineceksiniz. Çok önce yaptığınız ve belki de unuttuğunuz bir görüşmenin sonuçlarını yakın bir zamanda alacaksınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 2 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

Sevgili Balık;

Aklınıza sürekli kötü ve olumsuz düşünceler geliyor. Umutsuzluğa kapılıyor ve kendinizi kötü hissediyorsunuz. Olur olmaz her şeyi kafanıza takıp saatlerce aynı şeyi düşünüyorsunuz. Başarılı ve azimlisiniz. Gününüz yine önünüze yığılmış işler, yine küçük sürtüşmelerle geçecek. İşinizle ilgili yeni arayışlar içinde olmanız bu monotonluktan kaynaklanıyor.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.