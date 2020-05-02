Günlük burç yorumları 2 Mayıs Cumartesi 2020

Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 2 Mayıs Cuma burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 2 Mayıs 2020 Cumartesi dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Bugün dünyaya kim olduğunuzu göstermenin zamanı. Çekici kişiliğiniz sayesinde takım çalışmasına özellikle yatkınsınız. Ne bekliyorsunuz? Bu dönem sona ermeden yararlanın. Sağlık açısından kendinizi tümüyle memnun ve rahat hissediyorsunuz. Ruh ve beden dengeniz, çevrenizdekilere olumlu etki etmenize yardımcı oluyor. Yakın arkadaşlarla ortak girişimlere başlamak için en uygun zaman. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Bugün ne yaparsanız yapın, kalbinizi ve ruhunuzu ortaya koyarak yapabilirsiniz. Ancak yine de sonuçların üzerinde gezinen kara bulutlar olabilir. Bu durumun sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Gün boyunca sıkı çalışmaya devam etmelisiniz. Tüm çabalarınızın sonunda mutluluk ve memnuniyet duygusu ile karaya çıkacağınızdan emin ol un! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Bugün inzivaya çekiliyor, hayatını ise akışa bırakıyorsun. Küçük meselelerle ilgilenmek, daha az yorucu olacak konulara odaklanmak isteyebilirsin. Hayatında hareketlilik değil, huzur istiyorsun artık. Enerjini toplamaya çalışırken insanlardan uzaklaşabilirsin. İstediğin gibi derin bir nefes almanın tam zamanı! Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

İletişim konularında aktif bir gün. Karşınızdakini ikna ederken duyguları ön plana çıkarabilir, empati gücünüzü ortaya koyabilirsiniz. Yakın çevreniz, komşu ve kardeşleriniz arasında dikkat çekici olabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Özellikle yeni ilişkisi olan Aslanlar bugün içinizde kelebekler uçuşuyor. Kendinizi zirvede hissediyorsunuz. Geçmiş düşüncelere sık sık geri dönüyorsunuz. Her zaman güzel anıları aklınıza getirin. Kötülerden uzak durun. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Bugün dengesiz ve inişli çıkışlı bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Hem depresif hem de enerjik olabiliyorsunuz. Bu yüzden yapacağınız şeyleri önceden düşünüp mantık süzgecinden geçirdikten sonra harekete geçmelisiniz. Bugünlerde size en iyi gelecek olan şey sanat. Kendinize vakit ayırın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Şu anda çıkmaz sokaktasın. Hiçbir iş ilerliyor ve yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorum. Böyle dönemlere bir irade testi olarak bakın; yakında planlarınızdan Milkshake yapmamanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Bu şekilde, engeller ne olursa olsun ileriye taşımak için gereken enerjiyi bulacaksınız. Aksi takdirde, planı vazgeçmek ve farklı bir açıyla yeniden başlamak gerekir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Evinizdeki kontrol ve son sözün kimin olacağı konusundaki anlaşmazlıklar, endişe verebilir. İnsanların durumu yanlış algılamasına sebebiyet vermemeye çalışın. Son derece güçlü, ön yargılı ve dik kafalı durumlarla meşgul olacaksınız. Büyük olasılıkla, birileri gerçek konu hakkında sapkın görüşlere sahip. Herhangi bir konuda sonuca varmaya başlamadan önce tüm gerçekleri masaya yatırdığınızdan emin olun. Bugün akıntıya karşı yüzüyormuş gibi hissedebilirsiniz. İş yerindeki insanlar hakkında iyi bir izlenim bırakmak için çok çalışıyorsunuz, ancak bugün size çok fazla dikkat etmiyor olabilirler. Çabalarınızın fark edilmediğini hissedebilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın. Günün enerjisi çoğu insan için dikkat dağınıklığına neden oluyor ve şu an size bu yüzden odaklanamayabilirler. Ne yapıyorsanız yapmaya devam edin ve başınızı dik tutun! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Bu hafta içinde veya içinde bulunduğunuz ayda beklediğiniz bir yerden yüklü miktarlarda para gelebilir, terfi alabilri veya maaşınıza zam söz konusu olabilir. Uzaklardan gelen fakat sizi mutlu eden ve geleceğinizi etkileyen haberleri alabilirsiniz. Ayrıca birden fazla olacak şekilde yeni iş teklifleri alabilir ve bu sayede alternatifler arasından size en uygun olanını seçebilirsiniz. Hatta kendinizi çok daha iyi ifade edebileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bu dönem içinde sosyal ve kariyer ilişkileriniz ilerletebilir aynı zamanda aileniz ile daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMRTESİ

Sevgili Oğlak;

Ayın ikinci gününde, etrafınızda bulunan insanlara karşı gerçek hislerinizi ortaya koymaktan kaçınacaksınız. Ortaya koyacak olduğunuz imajın beğeni kazanmasını arzu edebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Karşınızdaki insanların duygularını ve düşüncelerini de normalden daha fazla önemseyebilirsiniz. Söylemek istediklerinizi aktarırken biraz daha anlaşılabilir olduğunuzdan emin olmalısınız. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sempatik tavırlar ortaya koyabilirsiniz. Yaklaşımlarınızın her açıdan beğeni kazanabileceği bir güne giriyorsunuz. İlişkinizin olumlu anlamda değişim gösterebilecek olması da sizi fazlasıyla memnun edecektir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

Günlük sorunlarınız azalmamakla birlikte günden güne daha da artıyor ve bunun sizi yıprattığını düşünüyorsunuz. Hayat sizi ciddi bir teste tabi tutuyor ve bu süreci atlattıktan sonra tüm şans kapılarınız ve güzellikler sizin için ardı arkası kesilmeden gelmeye başlayacak. Azıcık daha sabretmeniz de fayda var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 2 MAYIS 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Bugün algıların açık olacak. Yeni şeyler öğrenebilecek ve bu öğrendiklerinle yeni fikirler üretebileceksin. Hedefler koymak ve yeni kararlar almak için iyi bir gün olabilir. Bugün yeni şeylere kendini açman gerekecek. Görmezden geldiğin negatiflikleri görmen gerekecek bugün. Bir şeyleri görmemek, arkaya atmak işe yaramayabilir. İlişki ve mutluluk için kendini açıkça ifade edebilmeli ve içini sıkan şeyleri konuşabilmelisin. Egzersize daha fazla özen gösterdiğin sürece yediklerini ona göre planlayabilirsin. Bugün hareketlerini artırmak ve daha aktif olmak, daha sonra istediğin şeyleri yemek için sana azim verebilir. Ama bir şeyleri dozunda bırakmayı unutmamalısın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.