Günlük burç yorumları 2 Nisan Perşembe 2020

Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 1 Nisan Çarşamba burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 2 Nisan 2020 Perşembe dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Koç;

Zekanızla karşınızdakileri etkilemeye devam ederken, çevrenizdeki kişiler size gıpta ediyor. Aktivitelere açık ve ılımlı bir günde olmanıza karşın duygularınız işin içerisine girdiğinde partnerinizin sizi anlamasına izin vermelisiniz. Maddi olarak işleriniz yoluna girmeye başlarken, dikkatinizi daha önemli gördüğünüz işlere yöneltmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Boğa;

Nisan ayındaki başlıca olay, esasen burçlara göre kişisel gelişimi ilgilendiriyor. Kendinizi bir kavga ya da anlaşmazlık içinde bulduktan sonra gözleriniz nihayet açılacaktır. Başkalarına karşı davranışınızın değişmesi gerektiğini göreceksiniz. Çok fazla inat sizi tartışmalara itebilir. Etkili olması için Boğa tüm bunları tek başına gerçekleştirmek zorundadır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili İkizler;

İş yaşamınızdaki sorunlar devam ediyor. Bugün işinizle ilgili tartışmalar ani sağlık sorunlarına neden olabilir. Dikkatli olun ve hiç bir şeyin sizi sağlığınızdan edecek kadar etkili olmasına izin vermeyin. Özel yaşamınızda ise sağduyu her iki taraf içinde fayda sağlayacaktır. Parasal konularda dikkatli olmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç;

Bugünlerde sevgilinizle aranızsa soğuk rüzgarlar esiyor. Anlaşamadığınız konu ise onun ailesi, siz onun bir anne kuzusu olduğunu hissediyorsunuz. Oysa o sizi korumaya ve işleri sakince yoluna koymaya çalışıyor. Sakin olun ve ona güvenin. İş ortamınızda çalışmalarınızın karşılığını alıyorsunuz bu sizi motive ediyor hatta işinize seve seve gidiyorsunuz. Dişleriniz bu sıralar canınızı sıkabilir, ihmal etmeyin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Aslan;

Bugün sağlığınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Kendinizi zorlayacak her türlü hareketten uzak durmanız yararınıza olacaktır. Ailevi meselelerle ilgili konular da da sessizliğinizi korumalı haklıyı haksızdan ayırt edebilmeniz için zamana ihtiyacınız olduğunu kabullenmelisiniz. Özel yaşamınızda ise partnerinizin işinizle ilgili yaptığı uyarıları dikkate almanız akıllıca olacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Başak;

Bazen işe gitmek hiç istemiyorsunuz, bazen de ayaklarınız otomatik gidiyor. Kendinizi bir şeyler üretir veya bir şeylere emek verir halde bulmak size iyi geliyor. İkili ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Hissettikleriniz konusunda yanılıyor olabilirsiniz. Ailevi problemler bir nebze olsun çözülecektir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020



GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Terazi;

Çelişkiler içindesiniz. Bir yandan çalışmak size çok iyi geliyor. Günlük yaşamın kaosunu unutturuyor. Diğer yandan uzaklaşmak, biraz tatil yapmak ve kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz. Yakın zamanda planladığınız bir tatil size çok iyi gelecek. Belki yakında yaptığınız bir tatili yeniden planlayabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Akrep;

Son zamanlarda sizi alt etmeye çalışanlara karşı galip geleceğiniz günlerdesiniz. İşinizdeki başarılarınıza gölge düşürmeye çalışaların karşı, kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmeniz karşısında neye uğradıklarını şaşıracaklar. Finansal konularda önemli gelişmeler yaşayabilir istek ve taleplerinizi zorlanmadan kabul ettirerek maddi manevi kazançlı çıkabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Yay;

İş hayatının yükünü eve taşımaya devam ediyorsunuz. Bugün Pazar, işe küçük bir mola verin kendinize zaman ayırın. Sevgilinizin size hak ettiğiniz değeri vermediğini düşünüyorsunuz belki de siz de aynı hisleri ona hissettiriyorsunuz. Bunu daha etraflıca düşünüp karar vermelisiniz. Belki de onun için de bazı şeyler yolunda değildir. Neyse ki yatırımlarınız sizin yüzünüzü güldürüyor yaptığınız yatırımlarda çok yakında istediğiniz sonuçları elde edeceksiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Nisan'da ne yazık ki bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu, iş arkadaşları ya da işverenler arasındaki uyuşmazlıklar, çalışma yerinin değişmesi ya da acilen çözülmesi gereken önemli bir görev ile ilgili olabilir. Her türlü durumda da yoğun olacaksınız. Bu zamanlarda bile Oğlak burcu, strese yenik düşmemeli ve sadece kendisi için vakit ayırmalıdır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Kova;

Aşkın gizemi sizi etkisi altına aldı ve yeni başlangıçlar kapıya geldi. Aceleci davranmamalı, gelişmeleri beklemelisiniz. Maddi bakımdan yapmak isteyip yapamadıklarınızın sizi zorladığını fark edeceksiniz. İşinizle ilgili kendinizi geliştirebileceğiniz yeni alanlar bulabilir ve bu alanlar üzerine yoğun bir çaba sarf edebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 2 NİSAN 2020 PERŞEMBE

Sevgili Balık;

Bugünlerde dikkatler üzerinizde olacak. İşinizle ilgili yaptığınız her şey insanların dikkatini çekecek ve doğal olarak başarılı olacaksınız. Özel yaşamınızda ise yaşanmışlıkların verdiği yılgınlık ilişkinize olan bakış açınızı köklü bir şekilde değiştirmenize sebep olabilir. Olabildiğince adil kararlar almaya özen göstermelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Nisan ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.