Günlük burç yorumları 2 Şubat 2022 Çarşamba | Yay, Pandora'nın kutusu açılıyor, İkizler, kafanda kurmaktan vazgeç!

Günlük burç yorumları 2 Şubat 2022 Çarşamba gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

"Günlük burç yorumları 2 Şubat 2022 Çarşamba" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını gün içerisinde bekleyen gelişmelere yer verdik.

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Koç; Bu sabah uyandığında gördüğün rüyayı bir kenara yaz. Bu sıralar uyku esnasında gördüğün tüm rüyalar haberci olabilir. Kötü rüya gördüysen bir kağıda yaz ve yakarak küllerini toprağa göm, iyi rüya gördüysen kimseye anlatma. Bugünü asla rüyalarına göre şekillendirme, olumlu düşün, pozitifliğini kimseden esirgeme. Hoş olmayan bir takım duyumlar alabilirsin, canını sıkmaman gereken bir gündesin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa; Günlerdir anlayışlı ve bu sebeple huzurlusun. Aşkta muazzam derecede şanslı olduğun şu günleri, bildiğini okuyarak heba etme. Özellikle partnerinin her söylediğinin altında bir şey aramamaya ve onu mutlu etmeye çalış. Senden sıkılması an meselesi. Kendini insanlardan yanlış ve keskin tavırların sebebiyle uzaklaştırıyorsun. Hatanı kabul et veya verilen tavsiyelere ters gitme. Kimse senin kötülüğün için konuşmuyor. Gerçekten dinlemeyi öğrenirsen, sıkıntısız bir gün geçirirsin.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler; Bu aralar keyfin yok. Başkalarını düşünmekten bir an önce vazgeçmelisin. O hayat onların hayatı, sen ne kadar üzülürsen üzül, kendi hayatını yaşayacaksın. İlişkinde yaşadığın olumsuzluklar tüm hayatını etkiliyor, hem partnerine hem karşındaki insanlara kötü davranıyorsun. Kafanda kurdukların gibi değil hiçbir şey, bir an önce gerçek dünyaya dön. Kimse seni mutlu etmek için gelmedi dünyaya. Astrolojinin en muazzam ve en zeki burcusun ancak, bu tavırların maalesef senin cehennemin.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç; Hayatının en güzel dönemlerindesin. Günlük burcun bugün yorulmaman ve enerjini düşürmemen konusunda seni uyarıyor. Bir çok meseleyi kafanda halletmenin ve açığa kavuşturmanın huzurunu yaşadığın şu günlerde, keyfine diyecek yok ancak, lütfen fedakarlık seviyeni biraz düşür. Herkese çok vericisin ve bu seni her defasında üzüyor. Fedakarlık yaptığın herkes, bir gün seni bırakabilir. Üzülmemek için, bırak biraz onlar senin için çabalasın. Bu sıralar diş sağlığına önem göstermelisin.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan; Ruh ve beden sağlığının uzun zaman sonra iyi olduğu bir güne uyandın. Bu aralar haberci rüyalar görüp, onların etkisiyle yorgun veya mutlu uyanabilirsin. Sezgilerinin kuvvetli olduğu bir güne başladın. "Ne düşünüyorsam haklıyım" kafasından çıkıp, "Bunu düşünüyorum, acaba doğru mu? Konuşmalıyım" kafasına giriş yap. Kafanda soru işareti varsa kendini yorma, direkt muhatabına sor, aldığın cevap karşısında çılgına dönme, her haberin ardında senin için bir hayır yatar. Bunu sakın unutma.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Başak; Çalışma hayatın sebebiyle sosyal hayatın kısıtlanmış, kendini köşeye sıkışmış gibi hissediyorsun. "1 hafta yatsam dinlenirim" dediğini duyar gibiyim. Ama bu sıralar çalışman ve üretmen gereken zamanlardasın. Elini neye atsan sihir etkisi yaratacak. Gezegenlerin kombinasyonu gereği, yaratıcılıkta sınır tanımayacak, hatta kendi işini icra bile edebilecek gücü kendinde bulacaksın. Çalışmak ve üretmekten yılmayacağın bir gündesin. Şikayetçi olma, daima şükret.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi; Diline gelen her şeyi ağzından atmaman gereken bir gündesin. Evliysen eşinin ailesinden bir kimseyle, sevgilin varsa ona ve ailesine karşı söyleyeceğin bir cümle yüzünden başın ağrıyabilir. Sivri dilini bir kez olsun tutman gerek. Canını sıkman gereken hiçbir konu yok, huzurdan huzursuzluk çıkarma. Bugün para kaybıyla karşı karşıya gelebilirsin. Çok zor durumda kalmadıkça, yatırımlık dövizlerini bozdurmamaya özen göster.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep; Bu sıralar pek de alışkın olmadığın finansal konularla ilgili olumsuzluklara canını sıkıyorsun. Günlerdir çok bunaldın ancak, bu süreç ayın 7'sine kadar devam edecek. Bugün pek hoş olmayan haberler alabilirsin (iş ve yatırım konusunda), canın sıkılmasın çünkü, haftaya şansın dönecek, "Paramı nereye saçsam" diyeceksin. Derdin varsa içinde tutma, çok güvendiğin biriyle paylaşarak yükünde hafiflemeye çalış. Bir de bu sıralar mide ve bağırsak problemlerini görmezden gelme, muhakkak hekimden yardım al.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Yay; İlişkinde mutlu bir dönemdesin ancak, pek hoşuna gitmeyen bir takım geçmiş hatıraların gün yüzüne çıkabilir. Daha önce birine ihanet ettiysen o ihaneti partnerin duyup, sana olan güvenini yitirebilir. Kimi üzdüysen, seni üzecek konular bir bir önüne çıkabilir. Bu sıralar sakin kalmaya özen göster. Konuşurken aşırı tepkiler vermemeye çalış.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak; İş arıyorsan, başvurduğun bir iş yerinden telefon gelebilir. Bu sabah, hayatını değiştirecek bir takım haberler alabilirsin. İş, evlilik teklifi gibi. Kader oyununu bugün itibarıyla bozuyor, ayın 7'sinden itibaren "Ben buradayım, hiçbir yere gitmeye niyetim yok" diyorsun. Etrafındakiler içinde yanıp tutuşan o enerjine hayran kalacak, arkandan konuşmalar da olacak haliyle. Kimsenin ne dediğine bakma, ilerle.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Kova; Bulunduğun ortama neşe saçmaya gidiyorsun. İnsanlar senden memnun ama sen değilsin. Özellikle bugün modunun yerinde olmadığını aynaya baktığında bile anladın. Özellikle çalışma hayatındaki yoğunluk ve stres senin enerjini çekiyor. Ancak, bu aralar çalışmaktan sakın yakınma, bu sıralar çalışmak sana güzel şeyler getirecek. Asla şikayetçi olma, evrene yanlış mesaj gönderme. Sık dişini, güzel günler çok yakın.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Sevgili Balık; Kendini soyutlamaktan vazgeçmek sana iyi gelecek. Bugün itibarıyla, köşeye çekildiğin yerden, insan içine karışmaya başlayacaksın. Arkadaşlarınla ettiğin sohbet sana fazlasıyla iyi gelecek. Seni yenileyecek. Artık ortamlardan eskisi kadar keyif almasan da, bugün aldığın bir telefonla, girdiğin bir ortamla bu düşüncen yeniden şekillenecek. Son zamanlarda fazla takıntılısın, neyi kafanda büyüttüğünü güvendiğin birine anlatabilir, ondan tavsiye alabilirsin. Bunun sana zarardan çok yararı olacak.