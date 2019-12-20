 Günlük burç yorumları 20 Aralık 2019 Nuray Sayarı | 20 Aralık Cuma burç yorumları

Günlük burç yorumları 20 Aralık 2019 Nuray Sayarı, 20 Aralık 2019 Cuma değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ARALIK 2019 NURAY SAYARI | 20 ARALIK CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 20 Aralık Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 20 Aralık 2019 Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 20ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Koç;

Bugün, özellikle çocuklarınızla birlikte vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Böyle zamanlar için çok çalıştığınızı ve genel olarak iyi bir gün geçireceğinizi düşünüyoruz. Uzun süredir ertelediğiniz görevler bugün tek tek yapılabilir. Ayrıca tıp alanında veya kamu sektöründe iseniz, iş yerinizden faydalanabilirsiniz. Profesyonel anlamda kalite bir gün geçirmeniz muhtemeldir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Boğa;

Sevgili Boğa; yönetici gezegenin Venüs’ün burç değiştirmesi ilişkilerinle toplum önünde olabileceğin ve yeteneklerini kazanca dönüştüreceğin fırsatlar getirebilir. Bugün enerjinde ve zihninde dengesiz durumlar söz konusu olabileceğinden finansal kararlar almamaya özen göstermeli, olası yasal konularının ertelenebileceğini bilmelisin.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili İkizler;

Enerjiniz şu sıralar dışarıya doğru patlama eğiliminde olduğundan, bunun yerine enerjinizi içinize yönlendirmeyi deneyin. Öfke krizlerinden, sözlü saldırılardan veya fiziksel şiddete bile varabilecek kavgalardan mümkün olduğunca kaçının, çünkü bunların size hiçbir faydası olmayacak. Gücünüzü içinize doğru yönlendirmeyi başarabilirseniz, kişisel gelişiminizde ve anlayışınızda ileriye doğru büyük bir adım atabileceksiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Yengeç;

Bugün çalışma koşullarındaki yenilikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmeye başlıyorsunuz. İlerleme sağlamak için yeni planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde organizasyonlara katılabilirsiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 20ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Aslan;

Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle iş hayatındaki zorlanmalar nihayet son buluyor. Sağlık konularında da ufak sorunlar yaşamış olabilirsin. Artık rahatlama zamanı! Şimdi ise ilişkilerinde güzel etkiler söz konusu. Sosyal ilişkilerinde ve aşk hayatında şansın senden yana olduğunu hissedebilirsin. Keyifli zamanlar ufukta!

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Başak;

Bugün, duygusal konularda derinlik göstermeye başlıyorsunuz. Ev ve aile hayatınızda kontrol arayışına yönelebilir, kendi sınırlarınızı yeniden belirlemeye çalışabilirsiniz. Yaşamsal açıdan daha titiz ve düzenli hareket edebileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Otorite konumunda olan kişilerle aranızı iyi tutmaya çalışmalısınız. Tahammül seviyenizin düşüşte olabileceğini de bilmelisiniz. Genel olarak sorumluluklarınızın farkında olmalı ve dikkatli hareket etmelisiniz.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Terazi;

Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Akrep;

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip, bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Yay;

Bugün, dış dünyadaki tavırlarınız, duruşunuz ve çevrenizle olan iletişiminiz açısından dikkatleri tamamen üzerinize çekebilirsiniz. Zevk alabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Gün içerisinde egonuzun ufak da olsa okşanacağı bir gerçek. Durup, nereden nereye geldiğinize bakmak isteyebilirsiniz. Yaptığınız seçimlerin doğruluğu, çok daha mutlu ve huzurlu hissedebileceğiniz anlamına gelmekte.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Oğlak;

Başka insanların size herhangi bir engel çıkarma ihtimali düşük. Hızla ve kolayca yeni insanlarla tanışacaksınız. Bilinçli davranırsanız, tatmin edici arkadaşlıklar gelişebilir ve uzun süre devam edebilir. Bugün çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Keyfiniz ve iyimserliğiniz sayesinde geleceğe güvenle bakabileceksiniz. Tek yapmanız gereken, günlük hayatın stresini arkanızda bırakmak.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Kova;

Yurtdışı ve yabancılar ile iyi ilişkiler içerisindesin. Bugün kişisel bakımını yaptırmak adına uygun enerjiler var. Altıncı hissin çok açık olabilir. Ancak akşam üzerine yıkılan sorumlulukların altında adeta ezildiğini düşünecek ve kendini çok yorgun hissedeceksin

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA

Sevgili Balık;

Bu gün herkese sempati duyabilirsiniz. Bu, insanların iyi dileklerini elde etmenize yardımcı olacaktır. Liderlik niteliklerinizi gösterin ve iyi bir patron veya iş arkadaşı olun. Size erdemli ve etik duruşlar yakışıyor. Profesyonel alanda kaliteyi bozmadan devam etmek oldukça zordur. Ancak bu genellemeye siz dahil değilsiniz! Duruşunuzla insanların sevgisini kazanmaya devam edin.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

Haftalık burç yorumu 16 - 22 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.