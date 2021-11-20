Günlük burç yorumları 20 Kasım 2021 Cumartesi | Aslan burcunun değmeyin keyfine, Yengeç burcu hakkını yedirmeyeceksin!

Günlük burç yorumlarına göre 20 Kasım 2021 Cumartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Bugün istemediğin birçok şeyle karşı karşıya gelebilirsin. "Hayır" demekten kaçınmaman bir gündesin. Yapı gereği hassas ve kırılgan olduğun için karşındaki insanları da kırmak istemiyorsun. Bu sebepler bazen istemediğin, sevmediğin şeylere "tamam" demek zorunda kalıyorsun. Bu uyumluluk bazen güzel olsa da bazen dayanılmaz sonuçlara sebep verebilir. Arkadaşlık ilişkilerinde sana destek çıkıldığını ve sevildiğini gördüğün bir gün yaşayacaksın. Ancak, aşk hayatında bu kadar şanslı değilsin. Sevgili koç, yanındaki partnerine karşı onu ne kadar sevdiğini söylemek yerine bu sıralar hissettirmen gerekiyor. Karşınızdaki insana güzel sözler söylüyor, altı boş kalıyorsa bunun pek bir önemi yoktur

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Bu aralar biraz üzgündün evet, yoruluyorsun ona da evet. Ancak, bugünden sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Boğalar bugünden itibaren adeta küllerinden yeniden doğacak. Gözlerinizi bu hafta tüm planlara açıyorsunuz. Arkanızdan dönen dolapları bir bir öğreniyorsunuz. Ancak, sakin kalmanızda fayda var. Sevgili boğalar, sizi üzen insanlara üzüldüğünüzü belli etmeyin, o hiç yokmuş gibi davranın ki, sizi üzdüğü için kendini yüksek görmesin. Kimsenin eline o kozu vermeyin. Aşk hayatınızdaki takıntılı tavırlardan vazgeçerseniz eğer, ilişkiniz doğru bir noktaya ilerleyebilir, ancak takıntılı ve kıskanç tavırlarınız karşınızdaki kişiyi sizden ışık hızında uzaklaştırabiliyor.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün hiç uyanmak istemeyecek kadar bitkin başladınız güne. Sevgili İkizler, herkes sizi çok eğlenceli, neşeli, enerjisi hiç bitmez diye bilse de, sizin aslında kalbiniz paramparça. Karşınızdaki hiçbir insana yorgun, mutsuz ve düşünceli gözükmek istemiyorsunuz. O yüzden tüm enerjinizi başkalarının yanında çok doğru kullanıyorsunuz, bu sebeple kimse size derdinizi sormuyor. İşte bugün, birine derdinizi anlatabilir, size verdiği tavsiyelerle yola çıkarak doğru adımlar atabilirsiniz. Sevgili ikizler, ilişkinizde partnerinizin sizi kıskanmasına veya kısıtlamasına katlanamıyorsunuz, bu da aranızda sürekli problemler yaşatıyor. Özgürlüğünüze gölge edeni hayatınızdan çıkarmalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; bugün sizin gününüz! Güne enerjik başlamak size güzel şeyler sunacak. Bunu okurken güzel planlar yapmış, arkadaşlarınızla buluşmuş bile olabilirsiniz. Sevgili yengeç, son zamanlarda iş veya okul temposunun sizi yorduğunu hissediyorsunuz ancak, bu sıralar emeklerinizin tek tek karşılığını alacaksınız. Neyi istiyor ve diliyorsanız gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok. Hakkınızı savunma ve gerekli değeri alma sırası şimdi sizde. Hayatınız gayet yolunda ilerlerken sevgilisi olmayan bir yengeç hayatına birini alacak, olan ise tutkuya bugün ve yarın doyacak. Hafta sonunu sevgiyle geçirecek bir yengeç, bir sonraki haftaya mükemmel bir motiveyle başlayınca çevre tarafından da fark edilecek. Bu aralar yoğun bir iltifat yağmuruna tutulabilirsiniz. Aman şaşırmayın.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; bütün bir haftanın yoğunluğunu güzel bir kahvaltıyla atacaksınız. İşiniz veya okulunuz gereği fazla efor sarf ediyor, yoruluyorsunuz. Bugün kendinize bir iyilik yapın ve tüm işlerinizi erteleyip bugünü sadece evinize ayırın. Kendinize hobi edinin ve evde bugün dinlenin. İnanın bu hafta dinlenmeye çok ihtiyacınız var. Keyif yapacağınız bir gündesiniz. Partnerinizle aranızdaki uyum sizi ayakta tutuyor, sevgili Aslan, size duygusuz diyen utansın. Sizler aşk insanlarısınız, aşksız yaşayamazsınız. Bu sebeple tutkunuzun yoğunluğundan bugün bazı konularda hararetlenebilirsiniz ancak, bu ilişkinizi sarsacak bir tartışma değil. Çok fazla tepki göstermekten kaçının, her zaman haklı olmak zorunda değilsiniz. Doğru adımlar attığınız sürece, canınız da sıkılmayacak, sorunlar da büyümeyecek.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Başak; Bugün, sanki geçmişe gidiyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bunu hissetmenizi sağlayacak şey ise geçmişinizden bir takım kişilerin tekrar hayatınıza girme isteği. Kapınızı çalacak kişiler eski hatıralarınızdan olacak. Ancak hayatınıza tekrar aldığınızda pişman olacak mısınız bunu düşünmeli ve bu yönde karar almalısınız. Her şeyden önce biraz da kendinizi düşünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece işler sizin istediğiniz yönde ilerleyecektir. Eğitim ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz, karşılaştığınız sonuç karşısında mutlu olabilir, "sonunda emeğimin karşılığını aldım" diyebilirsiniz. Son olarak, bu aralar yaşadığınız sorgulamalar bazı hayallerinizi dahi gözden çıkarmanıza ve umutsuzluğa kapılmanıza neden olabilir.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün yanında olmaktan mutluluk duyduğunuz kişiler ile aynı masa etrafından toplanıp bazı haberlere kadeh kaldırabilirsiniz. Yaşanan sosyalleşme uzun süredir üzerinizde bulunan sürekli çalışma hissinizden bir nebze uzaklaştıracak. Dengeleri lehinize çevirmek için bazı adımlar atabilir ve bundan olumlu anlamda yararlanabilirsiniz. İçsel olarak doğru olduğuna inandığınız yaklaşımlarınızın arkasında durmayı unutmayınız. Genel olarak şanslı ve özgür olacağınız bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Bu tempoya alışmak ise sizin için biraz zor olabilir. Ancak, sizin de artık özgürleşmeye ihtiyacınız olduğunu kendinize sürekli hatırlatmanız gerekir. Maddi konuda sıkıntıya düşebilirsiniz, bu da sizi strese sokacak. Her şeyin bir çözümü vardır, doğru adımlar atmaya özen gösterin.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün, kendinizi ifade ederken bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkileriniz karmaşık bir hal alabilir. Atacak olduğunuz her adımın oldukça önemli olduğunu unutmamalısınız. Kendinizi başkaları tarafından engellenmiş hissedebilirsiniz. Yapmak istedikleriniz doğrultusunda hareket ederken bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Kontrolün tamamen elinizde bulunması gereken bir süreçtesiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekiyor. Ayrıca, harcamalar konusunda da abartıdan kaçınmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bugün olumlu gelişmelerle var olan sıkıntılarınız son bulabilir. Davranışlarınızı biraz daha dengelemeye çalışabilirseniz kişisel hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda bugün yeni adımlar atmaktan korkamayacaksınız ve tüm koşullar lehinize işleyecek. Bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Kafanıza taktığınız şeyler yüzünden ilişkinizin gidişatı değişebilir. Maddi durumunuzu zorlayacak herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Bu sıralar aileyle ilgili ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz, geçici olduğunu bilmenizi isteriz. Sevgili yaylar, arkadaşlarınıza aşkınızdan daha değer vermeniz gereken bir dönemdesiniz. Aralarındaki ilişkiyi ayırt edebilmelisiniz. Aksi takdirde arkadaşlarınızla aranızın açılmasına sebep verebilirsiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Duygularınızı ve düşüncelerinizi kontrol etmekte zorlanabileceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Konsantre olmayı başardığınız takdirde gelişmelere odaklanabilirsiniz. Eğitim ile ilgili bir planınız var ve bunu gerçekleştirmek için bugün doğru bir adım atabilirsiniz. Aşk ve ilişki hayatınızda bazı sorunları tekrar tekrar gözden geçirmeniz gerekmekte. Birlikte olduğunuz kişiyle aranıza duygusal olarak bir mesafe girebilir. Ona daha açık olun. Daha net bir şekilde duygularınızı ifade edin. Doğru adımlar attığınız takdirde bugün sizi bekleyen kötü bir olasılık görülmüyor. Hayır demeyi muhakkak alışkanlık haline getirin. Bu durumda ne yapmak istediğinize doğru bir şekilde karar vermelisiniz. Üzülmeyeceğiniz yönde adım atmanızda fayda var.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Bugün, sorumluluklarınızdan sıkılabilirsiniz. Otoriter konumdaki kişilerle olan iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Patronunuz veya iş yerinde üstünüz olan kişilerle polemik yaşayabilir, canınızı sıkabilirsiniz. Sizi yıpratabilecek ortamlardan uzak durmanız gerekiyor. Gereksiz alınganlık göstermemelisiniz. Aşk hayatınızda sergilediğiniz tavrın ilişkinizin gidişatını pek de iyi yöne götürmediğini bilmenizde fayda. Anlık yükselişlerinize dikkat etmediğiniz sürece sona yaklaştığınızı bilmelisiniz. Pişman olmayacağınız adımları atmalı ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Her şeyi yola sokmadığınız sürece işler yoldan çıkabilir.. Son olarak hayatınızdan çıkarmanız gereken insanları bir liste yapın ve bir an önce çıkarın. Yaşam enerjinizi alan belki de hayatınızda sürekli sorun çıkaran insanlardır? Bugün iyi düşünmeli doğru kararlar vermelisiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Bugün, kendinizi istemediğiniz durumların içerisinde bulabilirsiniz. Yaşadığınız son günlerde karşınıza çıkan problemler çıkılamaz bir hal alabilir. Sessizliğinizi ve durağanlığınızı korumanız gerekiyor. Olumlu düşünmekten vazgeçmediğiniz sürece her şey yoluna girecektir. Parasal konuda dara düşebilirsiniz. Daha tutumlu olmanızı öneririz. Maddi anlamda sıkışıklığa girebilirsiniz, gereksiz harcamalardan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Geçmiş ilişkilerinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinizde tam olarak bitmemiş bazı duyguların yeniden alevlenebilme ihtimali söz konusu. Doğru karar verdiğinizden emin olmalısınız.