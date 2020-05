Günlük burç yorumları 20 Mayıs Çarşamba 2020

Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 20 Mayıs Çarşamba burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 20 Mayıs 2020 Çarşamba dikkat etmeniz gerekenler...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Güneş Yükselen yada Ay burcu Koç olanlar, Gökyüzü maddi konularda kaygı ve korkularınızı işinize yansıttığınız sürece başarınıza gölge düşüreceğinize işaret etmekte. Korkularınızı kontrol altına almalı ve bir an evvel kendinizi toparlamalısınız. Bugün sadece maddi konularda değil tüm olumsuz düşüncelerinizi kontrol altına almalısınız düşündüğünüz her şey gerçekleşebilir. Özel yaşamınızda ise karışık duygular içinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Eş ya da sevgilinizin davranışları konuşmaları içinizde garip bir duygunun belirip zihninizde soru işaretlerinin oluşmasına sebep olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Bugün uzun bir alışveriş çılgınlığı için ayrılmış gibi görünüyor. Alışveriş merkezleri, marketler ve hatta pazarlık tezgahlarını gezebilirsiniz. Ancak sosyal mesafenizi korumayı unutmayın! İş yerinde satın alımlarınız için en iyi teklifleri almaya çalışırken, fiyatlar üzerinde pazarlık yapmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Akşam heyecan dolu gününüzü anlatırken gözleriniz ışıldayabilir.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İşyerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Özel hayatınızda da durum farklı değil. Ancak aldıklarınızla verdikleriniz arasında denge olmasına özen gösterin, çünkü ancak bu sayede arkadaşlıklarınızdan siz de fayda görebileceksiniz. Bu dengeyi tutturabilmek için biraz kendinize dönük olmalısınız. Meditasyon faydalı olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Kırmızı çizgilerinizi esnetmeniz size fayda sağlayabilir. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız. Öğle saatlerinde aldığınız kararlarda değişiklik olabilir. Yeni planlamalar yapılması gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

İlgi alanlarınızı veya arkadaşlık ilişkilerinizi genişletebilirsiniz. Jest veya yardım arayışındaysanız, alışılmadık yerlere yapılacak ziyaretler ya da seyahatler size ilham verebilir. Sizden çok fazla şey bekleyen veya talepleri bulunan kişiler olabilir, mesafede kalmalısınız. Kendi planlarınıza zaman ayırın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

Bugün, sizin en önemli gününüz. Karar günü geldi çattı. Kafanızdaki ikilemleri bir yana bırakın artık ve sizi bekleyen yeni hayata adımınızı atın. Çevrenizde her zaman sizi sevenler olmayabilir, tüm sırlarınızı paylaşmayın. Ama yine de bunları kafanıza takmayın ve günün keyfini çıkarın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Mayıs ayına burcunuzun yıldızı Venüs’ün retrosu damga vuruyor. Venüs bu yıl epeyce bir süre retrosuyla birlikte İkizler burcunda ilerlerken hep ikili durumlar arasında kalabilir ve belki de en zorlandığınız konu olan kararsızlıkla bir başınıza kalabilirsiniz. Bugn aileniz ile aranızda bazı sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Geçmişten gelen bazı konular hakkında tartışmalar yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız tartışmaları çok uzatmamaya özen göstermelisiniz. Sonuçta geçmişte yaşanmış ve bitmiş. Özellikle retro yaptığı süre zarfı olan 13 Mayıs-25 Haziran arasında bu durum iyice ayyuka çıkabilir. Yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bunu uzun zamandır düşünüyorsunuz fakat sizin için en uygun zaman şimdi olacaktır.Ama gerek İkizler’in hava burcunda olması, gerekse Mayıs ayının 20’sinden sonra Güneş ve Merkür’ün zaıflayan Venüs’e destek çıkması gayet umut verici ve sizi destekleyici olabilir. Mayıs’ın ilk yarısında aklınıza biraz daha mukayyet olun yetecek gibi. Venüs retrosu çok sevdiğiniz okumaları yapmanızı sağlayabilir, eğitim almak istediğiniz bir konuda işinizi kolaylaştırabilir, uzak eski aşkları, arkadaşlıkları yanınıza getirebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Akrepler gelirinizin tamamen istikrarlı olmasına rağmen yine de ekstra para kazanmak için başka, daha basit yollar arıyorsunuz. Her şey sorunsuz gidiyor. Bugün çok gizemli bir mesaj alıyorsunuz ve bu sadece sosyal ağlar aracılığıyla tanıdığınız birinden geliyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Aşk olumlu bir duygudur. Bazen melankolik ruh haline kapılıp sorunları fazla büyütebilir yada sorunları yaratıyor olabiliriz. Bugün bu duruma düşme ihtimaliniz var. Lütfen hareket etmeden önce bu duygudan sıyrılmaya gayret edin. Aksi taktirde ilişkiniz varsa o ilişkinin dengesini bozabiliryada ilişkiniz yoksa ilişki olma ihtimalini kendiniz yok edebilirsiniz. Olumlu düşüncelere odaklanmaya özen gösterin. Bu dönem biraz güzelliğe yöneleceğiniz bir dönem olacak. Kişisel bakım konusundaki adımlarınıza dikkat etmelisiniz. Olabildiğince ihtiyacınız kadar alışveriş ve güzellik girişimlerinde bulunmaya gayret etmenizi öneriyoruz. Olabildiğince doğru makyaj ve bakımı uygulamaya gayret edin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Haftanın üçüncü gününde, çevrenizde bulunan her insanı korumak ve kollamak isteyebilirsiniz. Pozitif etkiler alabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Gününüz gayet keyifli geçmeye başlayacak. Sevgi ve saygı görebileceğiniz bugün içerisinde her şeyin daha da iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Sorumluluklarınızı aksatmayacak olmanız da önemli. Her şey yavaş yavaş iyiye gitmekte. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak dönüm noktasında olabilirsiniz. Aldığınız kararları uygulamakta ufak tefek sorunlar yaşanabilir ancak bir şekilde üstesinden gelebileceğinizi de unutmamalısınız. Her şeyin istediğiniz gibi ilerleyebileceği bir gün. Mutluluk ve huzur sizinle olacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

İş hayatınızda kimi sorunlar yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı hazırlıklı olmanız gereken bir gündesiniz. Finansal konulardan dolayı kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Öğle saatlerinde verdiğiniz kararları değiştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda düzenlemeler yapacağınız zamanlar olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Bugün zihnini yoran, kafanı karıştıran düşüncelerden kaçıyorsun. Kargaşayı çözemediğin için uzaklaşmayı tercih ediyor olabilirsin. Sorunlarından kaçarak görmemezlikten gelmen çözüm değil, bu yüzden üstüne gitmenin ne kadar huzurunu kaçıracağını düşünsen de kafa yormanı öneririm. İletişim konuların ön plana çıkarken bu hissiyatlarını sevdiklerinle paylaşman daha iyi olacaktır. Önemli bir uyarıyla bitireyim; hijyenine dikkat et ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma lütfen! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.