Günlük burç yorumları 20 Ocak 2022 Perşembe | Boğalar kabuğuna çekiliyor; Balıkların arzuları başını yakıyor!

Günlük burç yorumlarına göre 20 Ocak 2022 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Koç; İsteklerinize kolay ulaşamayacağınız bir gündesiniz. Çaba göstermeniz gerekiyor. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlediğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini göreceksiniz. Yeter ki bildiğiniz yoldan şaşmayın. Dinlenmeye oldukça ihtiyacınızın olduğu bir gündesiniz. Her fırsatta gözlerinizi dinlendirmek isteyebilirsiniz. Bugün, kendinizi ruhen çok daha arınmış hissedeceksiniz. Her şey net olarak kafanızda oturacak. Aşk hayatınızda keyifsizlik ve gerginliğe müsaade etmemeniz gerekiyor. İlişkinizin zarar görmesini istemiyorsanız daha sakin tavırlar sergilemelisiniz. İş yerinde normalden sert tepkiler ortaya koyabilirsiniz. Otoriter konumdaki kişilere karşı davranışlarınız konusunda daha sabırlı olmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Sakinliğinizle dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz. Kabuğunuza çekilmek istiyorsunuz. Yoğunluktan fazlasıyla bunaldınız. Kafanızı dinlemek size de iyi gelecek. Fikirlerinizi savunurken zorluk çekmeyeceğiniz bir gündesiniz. Günün tadını çıkarmak isteyeceksiniz. Yalnız kalmayı tercih edeceğiniz için bugün size ulaşılmasını istemeyecek ve aramaları görmezden geleceksiniz. Aşk hayatınızdaki tutkuyu kaybetmemeniz gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiye daha çok zaman harcamanız gerekiyor. Acele karar vermemelisiniz. Her şeyin olumlu olumsuz yanlarını iyice hesaplayıp harekete geçmelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Hayatınızın her alanında kendinizi güvence altına almak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Detaylar üzerinde çok fazla takılı kalma ihtimaliniz var. Bu da size zaman kaybettiriyor. İster istemez enerjiniz de düşüyor. Ufak detaylara takılmamanız gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız duygu değişimleri sizi korkutmamalı. Sevginizden emin olduğunuz sürece hissettiğiniz şeylerin çok normal olduğunu bilmelisiniz. Biraz alttan almanız gereken durumlar olabilir. İş hayatınızda ise kendinizi savunmanız gereken tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya çalışmalısınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Gerçekleşmesi imkansız olan hayallerinizden vazgeçmeniz gereken bir gündesiniz. Gerçeklerle yüzleştikçe kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Odak noktanızı ulaşılması mümkün olanlara çevirmeniz gerekiyor. Etrafınızdaki kişilerle aranızın bozulmasını istemiyorsanız fazla eleştiride bulunmamalısınız. Fikirlerinizi daha kibar bir dille karşınızdaki kişiye aktarmaya çalışın. Aşk hayatınızda sadakat duygunuzun ön planda olacağı bir gündesiniz. Birlikteliğinizin bozulmaması için gereken tüm fedakarlığı yapacaksınız. Alçakgönüllü davranacağınız bir gündesiniz. Birlikte olduğunuz kişiye değer göstermekten korkmayın. Her şey iyiye gidiyor...

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Dış görünüşünüzle dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir gündesiniz. Ayrıca tavırlarınız her zamankinden daha sert olabilir. Öfkeli ve gerginliğiniz herkes tarafından dikkat çekecek. Size halinizi hatırınızı sormalarını bile istemeyeceğiniz bir gündesiniz. Sadece kafanızı dinlemek istiyorsunuz. Her şeyi kontrol etmekten sıkıldınız ancak bu huyunuzdan da vazgeçemiyorsunuz. Koşullar zaten yeterince zorken sizin de daha fazla zorlaştırmamanızda fayda var. Aşk hayatınızda, partnerinizi şüpheye düşürecek davranışlar sergilememeniz gerekiyor. Soğuk tavırlarınıza çeki düzen vermelisiniz. Aksi takdirde ilişkiniz zedelenebilir ve kendinizi içinden çıkılamaz sorunlarla uğraşırken bulabilirsiniz..

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Kafanızın oldukça karışık olacağı bir gündesiniz. Genel olarak ne yapacağınıza ve hangi yönde ilerleyeceğinize karar veremeyeceksiniz. Sizin için en doğru olana yönelmeniz gerekiyor. Bu hayatta en çok istediğiniz şey ne? Bu soruyu iyice düşünüp ne istediğinize bir karar vermeli ve o yönde ilerlemelisiniz. Oradan oraya savrulan biri gibi gözükmemelisiniz. Adım atmak için daha fazla beklememelisiniz. Ayrıca aşk hayatınızda bazı riskler alabilirsiniz. Partnerinizin size olan sevgisini denememeniz gereken bir gündesiniz. Gereksiz planlar içine girmemeli içinizden geldiği gibi davranmalısınız. Partnerinizle aranızdaki huzuru kaçırmamaya dikkat etmelisiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Bugün, zor etkiler alabilirsiniz. Boş vermiş tavırlar sergileyecek olsanız da aslında gereğinden çok daha fazla kafanıza takıyorsunuz. Etrafınızdakileri kandırabilirsiniz belki ama kendinizi daha ne kadar kandırmaya çalışacaksınız? Saatler ilerlesin bir an önce gün bitsin isteyeceksiniz ancak günün güzel geçmesinin size bağlı olduğunu unutmamalısınız. Sıkıcı bir günde olsanız bile onu değerlendirmek sizin elinizde. Aşk hayatınızda geri planda durmak isteyeceksiniz. Sizden beklenen tepkileri vermemeniz durumunda tavrınızdaki değişiklik partnerinizin de dikkatini çekecek. Birlikte olduğunuz kişiye karşı soğuk ve ilgisiz tavırlar sergilememenizde fayda var. Aksi takdirde istemediğiniz sözlere maruz kalabilirsiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Çevresel konularda sorun yaşamıyormuş gibi gözükseniz de aslında tam tersine bir durum yaşanabilir. Hislerinizi çok belli etmemeniz gereken bir gündesiniz. Yakın olduğunuz insanlarla aranızda gerginlik yaşanabilir. Kırıcı sözler sarf etmemeye dikkat etmelisiniz. Yaptıklarınız konusunda eleştirilmek istemiyorsunuz. Üzerinizde hakimiyet kurmak isteyen kişiler olabilir. Daha tedbirli olmalısınız. Kontrolün sizin elinizde olduğunu etrafınızdakilere göstermelisiniz. Aşk hayatınızda agresif tavırlar sergilememeye çalışmalısınız. Sağlıklı karar alamayacağınız bir gündesiniz. Ani parlamalara dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda da daha dengeli olmanızda fayda var.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Farklı deneyimler yaşamak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Size sunulan tekliflere açık olacaksınız. Bugün hata yapmaya oldukça açıksınız. Bir adım atarken çok daha dikkatli olmalı ve gerçekten isteyip istemediğinize emin olmalısınız. Aşk hayatında planlı ve programlı hareket edemeyebilirsiniz. Bazı gelişmeler nedeniyle hiç ummadığınız durumlar gerçekleşebilir. Gün içinde çalışmalarınızı aksatabilirsiniz. Uzun zamandır dert ettiğiniz sorunların son bulma ihtimali var. Güzel gelişmeleri çok fazla yaymamanız gereken bir gündesiniz. Her şeye kafanızı takmayın.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Karşınıza olumsuzluklar çıksa da güçlü duracağınız bir gündesiniz. Hemen pes etmeyeceksiniz. İstekleriniz doğrultusunda gösterecek olduğunuz bu kararlı tavır çevrenizdekilerin takdirini kazanırken özgüveninizi de yerinize getirecek. Aradığınız desteği bulabileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda sizi sıkıntıya düşüren konular gündeme gelecek olsa da üstesinden gelebilecek güçte olduğunuzu bilmelisiniz. Sevdiğiniz kişiyi sıkmamanız gereken bir gündesiniz. Aşırıya kaçan davranışlar sergilememenizde fayda var.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Çevrenizdeki insanlarla çok daha rahat anlaşabileceğiniz bir gündesiniz. Tek başına kalmak istemiyorsunuz. Hep yanınızda biri olsun istiyorsunuz. Bu da yalnız kalınca sürekli detaylara takılıp olumsuz durumları düşünmenizden kaynaklanıyor. Gün içinde sevdiklerinizle vakit geçirmek için fırsat kollayacaksınız. Kendinizi çok yormamanız gerekiyor. Her şeye yetişemeyeceğinizi kabullenmelisiniz. Samimiyetsiz bulduğunuz kişilerle aranıza mesafe koymalısınız. Aksi takdirde enerjinizi tüketeceklerini unutmamalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Olumlu ve olumsuz gelişmelerle aynı anda karşılaşacağınız bir gündesiniz. Dengesiz hisleriniz nedeniyle tam olarak ne yapmak istediğinize de karar veremeyeceksiniz. Güven sorunlarınızın ön plana çıkacağı bir gündesiniz. Her şeyi sorgulayabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızdaki şüpheci davranışlarınızın partnerinizin hiç hoşuna gitmeyeceğini bilmelisiniz. Paranoyalardan uzak durmanızda fayda var. Arzularınız sizi yanlış yönlendirebilir. Mantığınızı devre dışı bırakmayın!